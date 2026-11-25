Nicușor Dan cere CCR să păstreze pedepsele mai mari pentru adulții care abuzează copii. Ce argumente aduce președintele
Președintele Nicușor Dan a transmis Curții Constituționale un memoriu prin care susține respingerea unei excepții ce vizează pedepsele pentru adulții care comit acte sexuale cu copii sub 14 ani. Documentul a fost trimis pe 24 noiembrie, iar Administrația Prezidențială a anunțat miercuri demersul. Șeful statului argumentează că protejarea copiilor împotriva abuzurilor sexuale este o obligație constituțională și internațională a României.
Ce solicită președintele în memoriul trimis Curții
Excepția de neconstituționalitate privește articolul 220 alineatul (5) litera e) din Codul penal, în forma introdusă prin Legea nr. 217/2020. Prevederea stabilea o pedeapsă mai mare atunci când autorul infracțiunii de act sexual cu un minor sub 14 ani era o persoană majoră.
Nicușor Dan susține că diferența de tratament penal dintre adulți și minori are o justificare obiectivă și rațională. În argumentația prezentată Curții, această diferențiere urmărește protejarea copiilor și ține de atribuția Parlamentului de a stabili politica penală.
„Prin memoriul transmis, Preşedintele României susţine respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, arătând că diferenţierea răspunderii penale în considerarea majoratului făptuitorului are o justificare obiectivă şi raţională, răspunde unui scop legitim de rang constituţional şi se înscrie în marja de apreciere a legiuitorului în materia politicii penale”, a transmis Administrația Prezidențială.
Memoriul este de tip amicus curiae, o opinie juridică înaintată instanței pentru a contribui la analiza unei cauze. Argumentele invocate de președinte se bazează pe Constituție, pe jurisprudența CCR și a Curții Europene a Drepturilor Omului, precum și pe standardele europene și internaționale privind protecția copiilor.
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Protecția copiilor și gravitatea faptelor, argumentele invocate de Cotroceni
Administrația Prezidențială arată că sancțiunile trebuie să țină cont de vulnerabilitatea copiilor. Statul are obligația de a asigura o protecție efectivă împotriva abuzurilor sexuale.
„Protejarea copiilor împotriva abuzurilor sexuale reprezintă o obligaţie constituţională şi convenţională a statului român. Legislaţia penală trebuie să asigure o protecţie efectivă, adaptată vulnerabilităţii copiilor, prin sancţiuni proporţionale cu gravitatea faptelor”, se arată în comunicat.
Președinția a precizat că memoriul privește constituționalitatea prevederii analizate. Evaluarea faptelor și stabilirea răspunderii persoanelor implicate rămân în competența instanțelor judecătorești.
„Demersul Preşedintelui României priveşte exclusiv aspectele de constituţionalitate ale normei supuse controlului, cu respectarea deplină a independenţei Curţii Constituţionale şi a instanţelor judecătoreşti, fără a antama situaţia de fapt, răspunderea penală a persoanelor implicate sau soluţionarea cauzei de fond”, a transmis instituția.
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Declic avertizează asupra reducerii limitelor de pedeapsă
Comunitatea Declic a depus, la rândul său, un memoriu în dosarul 1703D/2021, înaintea pronunțării anunțate pentru 25 noiembrie. Aproape 1.000 de cetățeni au susținut demersul prin solicitări trimise judecătorilor constituționali pe email.
Organizația avertizează că admiterea excepției ar elimina agravanta legată de majoratul autorului. În analiza Declic, limitele de pedeapsă aplicabile ar coborî de la 5–12 ani de închisoare la 2–9 ani.
Prevederea analizată aparține reglementării aplicabile faptelor din perioada 2020–2023. Deși articolul 220 a fost abrogat de la 1 ianuarie 2024, acesta continuă să fie relevant pentru judecarea faptelor anterioare, în condițiile regulilor privind aplicarea legii penale în timp.
Declic susține că reducerea limitelor ar putea permite, în anumite dosare, stabilirea unor pedepse care să poată fi suspendate sub supraveghere. Organizația invocă pragul de cel mult trei ani al pedepsei aplicate și riscul ca unii dintre cei condamnați să nu execute efectiv închisoarea.
În argumentația depusă la Curte, comunitatea susține că vârsta, responsabilitatea și poziția adultului justifică o sancțiune mai severă. Totodată, arată că protecția copiilor trebuie să rămână în centrul analizei privind constituționalitatea normei.