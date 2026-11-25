Nicușor Dan susține că diferența de tratament penal dintre adulți și minori are o justificare obiectivă și rațională. În argumentația prezentată Curții, această diferențiere urmărește protejarea copiilor și ține de atribuția Parlamentului de a stabili politica penală.

„Prin memoriul transmis, Preşedintele României susţine respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, arătând că diferenţierea răspunderii penale în considerarea majoratului făptuitorului are o justificare obiectivă şi raţională, răspunde unui scop legitim de rang constituţional şi se înscrie în marja de apreciere a legiuitorului în materia politicii penale”, a transmis Administrația Prezidențială.

Memoriul este de tip amicus curiae, o opinie juridică înaintată instanței pentru a contribui la analiza unei cauze. Argumentele invocate de președinte se bazează pe Constituție, pe jurisprudența CCR și a Curții Europene a Drepturilor Omului, precum și pe standardele europene și internaționale privind protecția copiilor.

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Protecția copiilor și gravitatea faptelor, argumentele invocate de Cotroceni

Administrația Prezidențială arată că sancțiunile trebuie să țină cont de vulnerabilitatea copiilor. Statul are obligația de a asigura o protecție efectivă împotriva abuzurilor sexuale.

„Protejarea copiilor împotriva abuzurilor sexuale reprezintă o obligaţie constituţională şi convenţională a statului român. Legislaţia penală trebuie să asigure o protecţie efectivă, adaptată vulnerabilităţii copiilor, prin sancţiuni proporţionale cu gravitatea faptelor”, se arată în comunicat.

Președinția a precizat că memoriul privește constituționalitatea prevederii analizate. Evaluarea faptelor și stabilirea răspunderii persoanelor implicate rămân în competența instanțelor judecătorești.

„Demersul Preşedintelui României priveşte exclusiv aspectele de constituţionalitate ale normei supuse controlului, cu respectarea deplină a independenţei Curţii Constituţionale şi a instanţelor judecătoreşti, fără a antama situaţia de fapt, răspunderea penală a persoanelor implicate sau soluţionarea cauzei de fond”, a transmis instituția.

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Declic avertizează asupra reducerii limitelor de pedeapsă

Comunitatea Declic a depus, la rândul său, un memoriu în dosarul 1703D/2021, înaintea pronunțării anunțate pentru 25 noiembrie. Aproape 1.000 de cetățeni au susținut demersul prin solicitări trimise judecătorilor constituționali pe email.