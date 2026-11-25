Potrivit unui material publicat de ScienceAlert pe 25 noiembrie 2026, cercetătorii au analizat rezultatele a zeci de studii și meta-analize pentru a determina în ce măsură obiceiurile alimentare, activitatea fizică și condiția cardiorespiratorie sunt asociate cu riscul de deces din orice cauză. Concluziile analizei, publicate în revista Mayo Clinic Proceedings, evidențiază riscurile importante ale sedentarismului, chiar și în cazul persoanelor care acordă atenție alimentației.

Sedentarismul, asociat cu un risc de deces mai mare decât alimentația nesănătoasă

Analiza a fost realizată de Glenn Gaesser, specialist în fiziologia exercițiului fizic la Universitatea de Stat din Arizona, și Robert Sallis, medic specializat în medicina sportivă la Kaiser Permanente Medical Center din California.

Cei doi cercetători au constatat că lipsa activității fizice prezintă o asociere mai puternică cu riscul de mortalitate decât obiceiurile alimentare nesănătoase.

Concret, persoanele cu o alimentație de slabă calitate, caracterizată prin consumul ridicat de produse ultraprocesate, carne procesată, dulciuri, băuturi îndulcite sau alimente prăjite, prezentau un risc de deces cu 3% până la 20% mai mare.

În schimb, în rândul persoanelor care nu făceau sport și își petreceau aproape întreaga zi pe scaun, creșterea riscului de mortalitate varia între 46% și peste 163%, în funcție de studiul analizat.

Rezultatele sugerează că efectele negative ale sedentarismului asupra organismului nu ar trebui subestimate, în special în contextul în care numeroase persoane își desfășoară activitatea profesională la birou și petrec o mare parte din timpul liber în fața ecranelor.

Totodată, adoptarea unei alimentații sănătoase a fost asociată cu o reducere a riscului de mortalitate cuprinsă între 4% și 23%. În cazul persoanelor cu cea mai bună condiție cardiorespiratorie, reducerea riscului a fost cuprinsă între 41% și 53%.

Chiar și câteva minute suplimentare de mișcare zilnică pot face diferența

Una dintre cele mai interesante concluzii ale cercetării este că beneficiile activității fizice nu sunt rezervate exclusiv persoanelor care practică sport în mod intensiv.

Participanții care făceau între 11.000 și 16.000 de pași zilnic prezentau un risc de mortalitate cu 45% până la 67% mai redus decât persoanele care efectuau între 2.000 și 5.000 de pași.

Mai mult, în cazul persoanelor sedentare, efectuarea a aproximativ 2.000 de pași suplimentari zilnic a fost asociată cu o reducere a riscului de deces cuprinsă între 25% și 50%.

Rezultate favorabile au fost observate inclusiv în cazul persoanelor foarte sedentare care și-au mărit timpul dedicat activității fizice cu doar cinci până la zece minute pe zi.

Beneficiile mersului pe jos asupra sănătății cardiovasculare au fost evidențiate și de alte cercetări, care au identificat modificări favorabile ale nivelului colesterolului și ale altor indicatori metabolici.

Prin comparație, dublarea consumului zilnic de fructe și legume, de la două porții și jumătate la cinci porții, a fost asociată cu o reducere de aproximativ 13% a riscului de mortalitate. Creșterea aportului de fibre și cereale integrale până la nivelurile recomandate a fost asociată cu reduceri cuprinse între 6% și 20%.

Alimentația sănătoasă rămâne esențială, în ciuda rezultatelor studiului

Autorii analizei atrag atenția că rezultatele nu trebuie interpretate ca o justificare pentru adoptarea unei alimentații dezechilibrate. Exercițiile fizice nu anulează automat toate efectele negative ale consumului excesiv de zahăr, grăsimi sau alimente ultraprocesate.

În plus, o mare parte dintre cercetările analizate sunt observaționale. Acest lucru înseamnă că oamenii de știință au identificat asocieri statistice, fără să poată demonstra că activitatea fizică este direct responsabilă pentru toate reducerile riscului de mortalitate observate. Procentele provin, de asemenea, din studii diferite și nu reprezintă rezultate garantate la nivel individual.

Cu toate acestea, cercetătorii consideră că importanța mișcării ar trebui evidențiată mai mult în recomandările de sănătate publică.

Dacă îți petreci majoritatea zilei la birou, încearcă să introduci în programul zilnic plimbări scurte, pauze active și alte forme accesibile de mișcare. Nu este obligatoriu să mergi la sală pentru a beneficia de efectele activității fizice asupra sănătății fizice și mintale.

Concluzia cercetătorilor este că, deși sănătatea optimă presupune atât o alimentație echilibrată, cât și activitate fizică regulată, dovezile disponibile sugerează că mișcarea și îmbunătățirea condiției cardiorespiratorii ar putea avea o contribuție mai importantă la longevitate.