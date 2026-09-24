Inteligența artificială de la Meta ascunde un secret incomod. Asistentul AI care promite să îți rezolve problemele folosește oameni pentru a face o parte din muncă
Imaginează-ți că îi ceri unui asistent bazat pe inteligență artificială să sune la un restaurant, să facă o rezervare sau să rezolve o problemă în locul tău. Te aștepți ca tehnologia să se ocupe de conversație, fără intervenția unei alte persoane. Dar ce se întâmplă dacă, în realitate, apelul este preluat de un angajat dintr-un call center? Exact această situație a stârnit controverse în interiorul Meta, după ce compania a început să testeze o nouă funcție pentru asistentul său AI, Muse. Potrivit unei investigații publicate de 404 Media , unele dintre apelurile telefonice pe care asistentul ar trebui să le efectueze automat sunt realizate, de fapt, de operatori umani.
Dezvăluirile au provocat îngrijorare chiar în rândul angajaților Meta, care se tem că această practică ar putea afecta încrederea utilizatorilor în produs și ar putea ridica probleme legate de confidențialitatea datelor personale. Deși funcționalitatea se află încă în etapa de testare internă și nu a fost lansată public, documentele și mesajele analizate de publicația americană arată că mai mulți angajați au cerut companiei să reconsidere modul în care intenționează să implementeze această tehnologie.
Cum funcționează Muse și de ce ajung apelurile telefonice la operatori umani
Lansat pe 8 septembrie 2026, Muse este noul agent AI dezvoltat de Meta , conceput pentru a îndeplini sarcini concrete în numele utilizatorilor. Spre deosebire de un chatbot obișnuit, care oferă răspunsuri și recomandări, Muse poate interacționa cu diferite servicii digitale, poate trimite e-mailuri, poate organiza călătorii și poate face cumpărături. Recent, compania a început să testeze și posibilitatea ca asistentul să efectueze apeluri telefonice către diverse companii, pentru programări, rezervări sau rezolvarea unor probleme administrative.
Totuși, documentele interne consultate de 404 Media arată că Meta a introdus și un sistem prin care anumite solicitări pot fi transferate către operatori umani special instruiți. Aceștia preiau cererea utilizatorului, efectuează apelul și încearcă să finalizeze sarcina în locul inteligenței artificiale. Nu este clar ce proporție dintre apeluri a fost gestionată efectiv de oameni și în ce condiții intervine un operator. Compania a prezentat intern această posibilitate ca pe o modalitate de a îmbunătăți funcționalitatea asistentului, însă nu toți angajații au fost de acord cu abordarea.
Angajații Meta au avertizat asupra riscurilor pentru confidențialitate
Una dintre principalele îngrijorări exprimate în interiorul companiei este legată de accesul operatorilor umani la informațiile utilizatorilor. Muse este conceput pentru a interacționa cu date personale, e-mailuri și alte servicii digitale, iar transferarea unei solicitări către un angajat sau colaborator extern poate presupune divulgarea unor detalii pe care utilizatorul credea că le împărtășește exclusiv unui sistem automatizat.
Potrivit 404 Media, un angajat care a testat funcționalitatea a aflat abia după efectuarea apelului că solicitarea sa fusese gestionată de o persoană reală. Situația a provocat îngrijorare, deoarece utilizatorul transmisese informații presupunând că interacționează cu un sistem AI securizat. Alți angajați au atras atenția că astfel de incidente ar putea afecta încrederea publicului în Muse, mai ales dacă intervenția umană ar fi activată implicit, fără o informare clară și prealabilă.
Problema apare într-un moment în care Meta încearcă să își convingă utilizatorii că Muse poate gestiona în siguranță informațiile personale . Compania promovează o infrastructură bazată pe medii virtuale izolate și sisteme dedicate protejării datelor sensibile. Totuși, aceste măsuri tehnice nu elimină automat riscurile asociate accesului uman la informațiile transmise de utilizatori.
Meta a retras temporar funcția controversată. Ce spune compania despre dezvăluiri
În urma reacțiilor interne, Meta a decis să retragă temporar componenta care permite operatorilor umani să efectueze apeluri în numele utilizatorilor. Potrivit Reuters , un vicepreședinte din divizia Meta Superintelligence Labs a recunoscut că testarea funcționalității fără informarea corespunzătoare a participanților a reprezentat o greșeală. Compania continuă însă să dezvolte capacitatea asistentului de a efectua apeluri telefonice automate.
Meta susține că testarea internă reprezintă o etapă obișnuită în dezvoltarea produselor și că feedbackul primit de la angajați este utilizat pentru îmbunătățirea măsurilor de siguranță și confidențialitate. Un purtător de cuvânt a declarat pentru 404 Media că societatea colaborează în continuare cu comercianții pentru perfecționarea funcției de apelare și că aceasta va fi lansată public numai atunci când va fi pregătită, cu informările corespunzătoare.
Există și un motiv practic pentru care compania a experimentat această soluție. Conform documentelor interne citate de Reuters, unele teste au indicat că implicarea operatorilor umani ar putea crește rata de finalizare cu succes a apelurilor până la 95–98%, peste nivelul obținut exclusiv prin intermediul inteligenței artificiale. Unii utilizatori ai versiunii de test au relatat că reprezentanții companiilor apelate au închis telefonul atunci când au realizat că discută cu un sistem AI.
Cazul Muse evidențiază o problemă mai amplă a industriei: diferența dintre autonomia promisă de companiile tehnologice și capacitățile reale ale sistemelor pe care acestea le dezvoltă. Intervenția umană nu reprezintă, în sine, o practică problematică, însă lipsa transparenței poate afecta încrederea utilizatorilor, mai ales atunci când sunt implicate informații personale sau financiare.
Într-o perioadă în care inteligența artificială este folosită tot mai mult, dar încrederea publicului în această tehnologie rămâne fragilă , experimentul Meta ridică o întrebare importantă: cât de autonom trebuie să fie un asistent AI pentru a-și îndeplini promisiunile și, mai ales, cât de clar trebuie să fie informat utilizatorul atunci când o persoană reală intervine în proces?