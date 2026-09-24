Inteligența artificială de la Meta ascunde un secret incomod. Asistentul AI care promite să îți rezolve problemele folosește oameni pentru a face o parte din muncă

Cum funcționează Muse și de ce ajung apelurile telefonice la operatori umani

Lansat pe 8 septembrie 2026, Muse este noul agent AI dezvoltat de Meta , conceput pentru a îndeplini sarcini concrete în numele utilizatorilor. Spre deosebire de un chatbot obișnuit, care oferă răspunsuri și recomandări, Muse poate interacționa cu diferite servicii digitale, poate trimite e-mailuri, poate organiza călătorii și poate face cumpărături. Recent, compania a început să testeze și posibilitatea ca asistentul să efectueze apeluri telefonice către diverse companii, pentru programări, rezervări sau rezolvarea unor probleme administrative.

Totuși, documentele interne consultate de 404 Media arată că Meta a introdus și un sistem prin care anumite solicitări pot fi transferate către operatori umani special instruiți. Aceștia preiau cererea utilizatorului, efectuează apelul și încearcă să finalizeze sarcina în locul inteligenței artificiale. Nu este clar ce proporție dintre apeluri a fost gestionată efectiv de oameni și în ce condiții intervine un operator. Compania a prezentat intern această posibilitate ca pe o modalitate de a îmbunătăți funcționalitatea asistentului, însă nu toți angajații au fost de acord cu abordarea.

Angajații Meta au avertizat asupra riscurilor pentru confidențialitate

Una dintre principalele îngrijorări exprimate în interiorul companiei este legată de accesul operatorilor umani la informațiile utilizatorilor. Muse este conceput pentru a interacționa cu date personale, e-mailuri și alte servicii digitale, iar transferarea unei solicitări către un angajat sau colaborator extern poate presupune divulgarea unor detalii pe care utilizatorul credea că le împărtășește exclusiv unui sistem automatizat.

Potrivit 404 Media, un angajat care a testat funcționalitatea a aflat abia după efectuarea apelului că solicitarea sa fusese gestionată de o persoană reală. Situația a provocat îngrijorare, deoarece utilizatorul transmisese informații presupunând că interacționează cu un sistem AI securizat. Alți angajați au atras atenția că astfel de incidente ar putea afecta încrederea publicului în Muse, mai ales dacă intervenția umană ar fi activată implicit, fără o informare clară și prealabilă.

Problema apare într-un moment în care Meta încearcă să își convingă utilizatorii că Muse poate gestiona în siguranță informațiile personale . Compania promovează o infrastructură bazată pe medii virtuale izolate și sisteme dedicate protejării datelor sensibile. Totuși, aceste măsuri tehnice nu elimină automat riscurile asociate accesului uman la informațiile transmise de utilizatori.

Meta a retras temporar funcția controversată. Ce spune compania despre dezvăluiri

În urma reacțiilor interne, Meta a decis să retragă temporar componenta care permite operatorilor umani să efectueze apeluri în numele utilizatorilor. Potrivit Reuters , un vicepreședinte din divizia Meta Superintelligence Labs a recunoscut că testarea funcționalității fără informarea corespunzătoare a participanților a reprezentat o greșeală. Compania continuă însă să dezvolte capacitatea asistentului de a efectua apeluri telefonice automate.

Meta susține că testarea internă reprezintă o etapă obișnuită în dezvoltarea produselor și că feedbackul primit de la angajați este utilizat pentru îmbunătățirea măsurilor de siguranță și confidențialitate. Un purtător de cuvânt a declarat pentru 404 Media că societatea colaborează în continuare cu comercianții pentru perfecționarea funcției de apelare și că aceasta va fi lansată public numai atunci când va fi pregătită, cu informările corespunzătoare.