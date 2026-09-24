Meta vrea AI-ul mereu la îndemână: a lansat gadgetul cât un breloc și ochelarii fără cameră. Ce știu să facă Charm și Ray-Ban Meta Audio
Meta merge mai departe cu portofoliul de dispozitive construite în jurul inteligenței artificiale și duce asistentul său Muse și în afara ochelarilor inteligenți. Mark Zuckerberg a prezentat, la conferința anuală Meta Connect din Menlo Park, Meta Charm, un dispozitiv portabil de dimensiuni reduse, conceput pentru acces permanent la funcțiile AI ale companiei. Gadgetul ar urma să ajungă pe piață în luna decembrie, însă Meta nu a anunțat deocamdată prețul.
Charm are aproximativ dimensiunea unei carcase pentru Apple AirPods și dispune de un ecran tactil de circa 2 inci, precum și de conectivitate 5G. Potrivit lui Zuckerberg, dispozitivul integrează experiența Muse, inclusiv sistemul de voce și avatar în timp real, într-un format suficient de mic pentru a putea fi purtat pe un breloc, scrie Reuters.
Meta mută Muse din ochelari către un dispozitiv separat
Lansarea Charm vine în contextul în care marile companii de tehnologie dezvoltă dispozitive care ar putea schimba modul în care oamenii interacționează cu asistenții AI. Meta a prezentat mai multe produse la același eveniment, de la gadgetul portabil Charm până la ochelari inteligenți și un nou dispozitiv de realitate virtuală.
Compania a extins totodată Muse pe întreaga gamă de ochelari inteligenți, adăugând funcții precum controlul computerului și integrarea cu comercianți și servicii precum Walmart, Best Buy și Gap. Meta spune că Muse va deveni interfața principală pentru ochelari, iar comenzile vocale vor putea fi folosite pentru cumpărături, programări și realizarea unor sarcini.
Meta a prezentat și Meta VR Glasses, un dispozitiv care va costa 1.299 de dolari și care urmează să fie lansat în primăvara lui 2027. Compania spune că acesta cântărește aproximativ cât un pachet de cărți de joc, bateria și procesorul fiind mutate într-un dispozitiv separat, numit puck.
Ochelarii fără cameră costă 349 de dolari
Un alt produs prezentat la Meta Connect este Ray-Ban Meta Audio, prima pereche de ochelari inteligenți ai companiei fără camere. Aceștia vor fi disponibili începând cu 13 octombrie, de la 349 de dolari, și sunt realizați în parteneriat cu EssilorLuxottica.
Spre deosebire de modelele Meta care au camere, noua versiune este destinată exclusiv funcțiilor audio. Ochelarii pot în continuare să înregistreze sunet, însă nu oferă celor din jur un semnal vizibil clar că o înregistrare audio este în desfășurare.
Prețul de pornire este cu 100 de dolari mai mic decât cel al celei mai noi versiuni Ray-Ban Meta, care păstrează camerele. Aceasta va fi disponibilă și în două modele noi, Aviator și Zena, cu design cat-eye.
Eliminarea camerelor a permis companiei să creeze cea mai subțire pereche de ochelari din gamă, cu o greutate comparabilă cu cea a unei mingi de golf. Meta a folosit această schimbare și pentru a introduce noi forme, printre care modelele Clubmaster browline și Burbank, cu design retro.
Confidențialitatea rămâne una dintre problemele discutate
Ochelarii fără camere apar într-un moment în care produsele purtabile capabile să înregistreze ceea ce văd și aud au atras tot mai multe discuții despre confidențialitate. Meta s-a confruntat cu critici, procese și interdicții în anumite locații din Marea Britanie în legătură cu folosirea unor astfel de dispozitive.
Faptul că noul model nu are camere nu elimină însă toate preocupările. Dispozitivul poate înregistra audio, iar lipsa unui indicator vizibil pentru cei din jur a fost menționată ca o problemă de către criticii produsului.
Jitesh Ubrani, director în cadrul companiei de cercetare IDC, a declarat că Meta încearcă să răspundă unora dintre problemele legate de confidențialitate, dar că înregistrarea audio fără consimțământ rămâne un aspect important. Potrivit acestuia, compania trebuie să găsească o modalitate prin care oamenii să fie avertizați atunci când sunt înregistrați.
Meta susține că lipsa camerelor nu are legătură exclusiv cu problemele de confidențialitate. Compania spune că audio este cea mai populară funcție a ochelarilor săi încă de la început și că există o piață pentru dispozitive care oferă sunet fără camere.
Meta pariază în continuare pe dispozitivele AI
Noul Charm, ochelarii Ray-Ban Meta Audio și Meta VR Glasses fac parte dintr-o strategie mai amplă prin care Meta își extinde oferta de dispozitive construite în jurul inteligenței artificiale. Compania a pornit de la ochelarii dezvoltați împreună cu Ray-Ban și continuă acum cu dispozitive care pun AI-ul în centrul interacțiunii.
În cazul Charm, accentul este pus pe accesul permanent la Muse, într-un dispozitiv suficient de mic pentru a fi purtat pe un breloc. În cazul ochelarilor Audio, Meta păstrează funcțiile audio și renunță la camere, în timp ce noul dispozitiv VR încearcă să reducă semnificativ greutatea asociată căștilor de realitate virtuală.
Rămâne de văzut cum vor fi primite aceste dispozitive după lansare. Meta a anunțat deja datele pentru produsele care urmează să ajungă pe piață: Ray-Ban Meta Audio din 13 octombrie, Charm în decembrie și Meta VR Glasses în primăvara lui 2027.