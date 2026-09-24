Meta vrea AI-ul mereu la îndemână: a lansat gadgetul cât un breloc și ochelarii fără cameră. Ce știu să facă Charm și Ray-Ban Meta Audio

Meta mută Muse din ochelari către un dispozitiv separat

Lansarea Charm vine în contextul în care marile companii de tehnologie dezvoltă dispozitive care ar putea schimba modul în care oamenii interacționează cu asistenții AI. Meta a prezentat mai multe produse la același eveniment, de la gadgetul portabil Charm până la ochelari inteligenți și un nou dispozitiv de realitate virtuală.

Compania a extins totodată Muse pe întreaga gamă de ochelari inteligenți, adăugând funcții precum controlul computerului și integrarea cu comercianți și servicii precum Walmart, Best Buy și Gap. Meta spune că Muse va deveni interfața principală pentru ochelari, iar comenzile vocale vor putea fi folosite pentru cumpărături, programări și realizarea unor sarcini.

Meta a prezentat și Meta VR Glasses, un dispozitiv care va costa 1.299 de dolari și care urmează să fie lansat în primăvara lui 2027. Compania spune că acesta cântărește aproximativ cât un pachet de cărți de joc, bateria și procesorul fiind mutate într-un dispozitiv separat, numit puck.

Ochelarii fără cameră costă 349 de dolari

Un alt produs prezentat la Meta Connect este Ray-Ban Meta Audio, prima pereche de ochelari inteligenți ai companiei fără camere. Aceștia vor fi disponibili începând cu 13 octombrie, de la 349 de dolari, și sunt realizați în parteneriat cu EssilorLuxottica.

Spre deosebire de modelele Meta care au camere, noua versiune este destinată exclusiv funcțiilor audio. Ochelarii pot în continuare să înregistreze sunet, însă nu oferă celor din jur un semnal vizibil clar că o înregistrare audio este în desfășurare.

Prețul de pornire este cu 100 de dolari mai mic decât cel al celei mai noi versiuni Ray-Ban Meta, care păstrează camerele. Aceasta va fi disponibilă și în două modele noi, Aviator și Zena, cu design cat-eye.

Eliminarea camerelor a permis companiei să creeze cea mai subțire pereche de ochelari din gamă, cu o greutate comparabilă cu cea a unei mingi de golf. Meta a folosit această schimbare și pentru a introduce noi forme, printre care modelele Clubmaster browline și Burbank, cu design retro.