Expansiunea infrastructurii de încărcare pentru mașinile electrice scoate la iveală o problemă căreia industria auto nu pare să îi acorde suficientă atenție: întreținerea echipamentelor după instalare. Numeroase stații de încărcare amplasate în locuințe, parcări rezidențiale sau la sediile companiilor ar putea funcționa ani la rând fără să fie verificate de specialiști.

Potrivit Autocar, compania britanică Safer Charging, specializată în mentenanța echipamentelor de încărcare, avertizează că această situație poate conduce la defecțiuni tehnice, incidente de securitate și chiar la diminuarea încrederii consumatorilor în mobilitatea electrică.

Sute de mii de stații de încărcare ar putea funcționa fără verificări tehnice

Chris Cheetham, fondatorul Safer Charging, estimează că în Marea Britanie există câteva sute de mii de stații private de încărcare care nu au mai fost inspectate de la momentul instalării. Cifra reprezintă estimarea companiei, nu rezultatul unui recensământ oficial.

Problema este accentuată de diferențele legislative dintre infrastructura publică și cea privată. În Marea Britanie, operatorii rețelelor publice de încărcare rapidă sunt obligați să asigure un nivel mediu de disponibilitate de 99%, conform reglementărilor Public Charge Point Regulations, introduse în 2023.

Aceste prevederi nu se aplică însă echipamentelor instalate în locuințe sau la locurile de muncă, atunci când acestea nu sunt accesibile publicului larg.

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În cazul clădirilor de birouri, verificarea periodică a instalațiilor electrice este recomandată, în general, la intervale de cinci ani. Potrivit lui Cheetham, această perioadă este mult prea mare pentru echipamentele utilizate frecvent la încărcarea automobilelor.

Cablurile deteriorate, componentele uzate sau echipamentele vandalizate pot reprezenta riscuri suplimentare, mai ales atunci când persoanele responsabile de administrarea clădirilor nu dispun de pregătirea tehnică necesară.

Proprietarii pot rămâne fără garanție dacă producătorii intră în faliment

O altă problemă semnalată de specialiști vizează stabilitatea financiară a companiilor care produc și comercializează stații de încărcare pentru mașinile electrice.

Pe măsură ce piața devine tot mai competitivă, există riscul ca unii furnizori să își înceteze activitatea, lăsând clienții fără garanție, servicii de mentenanță sau acces la piese de schimb.

Un asemenea caz este cel al producătorului britanic Andersen EV, care a intrat în insolvență în 2022. Noul proprietar al afacerii nu a preluat obligațiile contractuale anterioare, astfel încât echipamentele cumpărate înainte de 24 octombrie 2022 nu mai beneficiază de garanția contractuală inițială.

Situația poate deveni deosebit de complicată pentru companiile care au investit sume importante în electrificarea flotelor auto.

În plus, deficiențele privind verificarea instalațiilor electrice ar putea genera complicații în relația cu firmele de asigurări, în eventualitatea producerii unui incident.

Ministerul Transporturilor din Marea Britanie a transmis însă că nu intenționează, momentan, să extindă reglementările aplicabile infrastructurii publice și asupra stațiilor private.

La ce trebuie să fii atent dacă îți încarci mașina electrică acasă

Dacă folosești o stație de încărcare la domiciliu, verifică periodic starea cablurilor, a conectorilor și a carcasei echipamentului. Dacă observi urme de supraîncălzire, miros de plastic ars sau deteriorări vizibile, întrerupe utilizarea și apelează la un electrician autorizat.

De asemenea, verifică prevederile contractului de garanție și respectă intervalele de mentenanță recomandate de producător.

Chiar dacă încărcarea mașinii electrice acasă reprezintă una dintre principalele facilități oferite de mobilitatea electrică, siguranța acestei operațiuni depinde inclusiv de starea instalației electrice.

Avertismentul specialiștilor britanici scoate în evidență o provocare care poate deveni relevantă și în alte țări, inclusiv în România, odată cu îmbătrânirea infrastructurii de încărcare.

Dezvoltarea mobilității electrice nu presupune doar instalarea unui număr cât mai mare de stații, ci și asigurarea funcționării acestora în condiții optime de siguranță pe termen lung.