Ai văzut probabil videoclipuri în care o persoană trece prin dreptul camerei, iar în spatele ei apare brusc o altă locație. Sau filmări în care o imagine pare să se deschidă precum o cortină, dezvăluind următoarea scenă. Efectele pot părea realizate într-un program profesional complicat, dar multe dintre ele pot fi create cu instrumentele disponibile în CapCut.

Secretul este funcția Mask, care permite afișarea selectivă a unei porțiuni dintr-un videoclip. Spre deosebire de tranzițiile obișnuite, măștile oferă control asupra zonei vizibile, direcției mișcării și felului în care două imagini se combină. Potrivit documentației oficiale CapCut, acestea pot fi ajustate folosind forme geometrice, estomparea marginilor și cadre-cheie pentru animații.

Cum aplici o mască peste două videoclipuri în CapCut

Pentru început, deschide CapCut pe calculator și creează un proiect nou. Importă două videoclipuri pe care vrei să le conectezi printr-o tranziție. Poți folosi, de exemplu, o filmare realizată într-un oraș și una surprinsă la mare.

Așază primul videoclip pe pista principală din timeline. Adaugă al doilea videoclip pe o pistă superioară, astfel încât cele două să se suprapună pentru o perioadă scurtă. Această suprapunere este importantă, deoarece masca va controla ce parte din videoclipul superior devine vizibilă peste primul.

Selectează clipul de pe pista superioară, intră în panoul Video și deschide secțiunea Mask. În funcție de versiunea aplicației, vei găsi mai multe forme disponibile, precum Horizontal, Mirror, Circle, Rectangle sau alte variante.

Pentru prima încercare, selectează o mască liniară. Pe ecran va apărea o delimitare pe care o poți deplasa și roti. Aceasta stabilește ce porțiune din videoclipul superior este vizibilă și ce parte permite afișarea clipului de dedesubt.

Poți ajusta și valoarea Feather, care estompează marginile măștii. O valoare mai mare produce o îmbinare graduală, în timp ce o margine mai precisă creează un efect de ștergere clară a imaginii.

Principiul este asemănător celui folosit pentru suprapunerea videoclipurilor cu funcția Overlay din CapCut, dar masca permite un control vizual suplimentar.

Cum animezi masca pentru a crea tranziții cinematografice

O mască statică poate fi utilă pentru efecte de tip split-screen, însă adevăratul potențial apare când o animezi. Pentru aceasta, trebuie să folosești keyframes, adică puncte care indică programului cum se schimbă proprietățile unui element în timp.

Mută indicatorul de redare la începutul zonei în care cele două videoclipuri se suprapun. Poziționează masca astfel încât al doilea videoclip să fie ascuns sau să ocupe o porțiune foarte mică din cadru. Adaugă un keyframe pentru proprietatea măștii pe care vrei să o animezi.

Deplasează apoi indicatorul spre sfârșitul suprapunerii și mută masca până când al doilea videoclip ocupă întregul ecran. CapCut va interpola pozițiile dintre cele două cadre-cheie, realizând o tranziție progresivă.

De exemplu, poți deplasa o mască verticală din stânga spre dreapta pentru a crea impresia că noua scenă împinge imaginea anterioară. Cu o mască circulară, poți produce un efect de deschidere din centrul ecranului către margini.

Dacă tranziția se mișcă în direcția greșită, modifică poziția inițială a măștii sau folosește Invert, opțiunea care inversează zona vizibilă. Pentru animații mai elaborate, poți combina aceste setări cu tehnicile explicate în tutorialul despre folosirea keyframes în CapCut pentru mișcări precise.

Trucuri pentru tranziții naturale și greșeli pe care să le eviți

Pentru o tranziție convingătoare, încearcă să potrivești mișcarea dintre cele două filmări. Dacă primul videoclip conține o deplasare rapidă a camerei spre dreapta, animează masca în aceeași direcție. Astfel, schimbarea decorului va părea mai naturală.

Un alt truc este să folosești un obiect care traversează cadrul drept punct de tranziție. De exemplu, o persoană poate trece prin fața camerei, iar trecerea către al doilea videoclip să fie sincronizată cu momentul în care silueta acoperă imaginea. Pentru rezultate complexe, poate fi necesară și decuparea sau urmărirea subiectului.

Dacă ai filmat în fața unui fundal verde, poți combina măștile cu funcția Chroma Key din CapCut, pentru a obține compoziții vizuale mai elaborate.

Evită însă marginile prea evidente, diferențele mari de luminozitate și tranzițiile excesiv de lungi. Încearcă inițial o durată de aproximativ o jumătate de secundă și ajusteaz-o în funcție de mișcarea din videoclip.

După finalizarea montajului, urmărește tranziția de mai multe ori și verifică dacă apar cadre negre, zone transparente sau întreruperi. La export, păstrează rezoluția și raportul de aspect potrivite platformei pe care vei publica materialul.

Pentru TikTok, Reels și Shorts, formatul vertical 9:16 este alegerea obișnuită. Pentru videoclipurile YouTube tradiționale, formatul 16:9 rămâne potrivit.

Măștile din CapCut nu sunt doar un instrument pentru efecte spectaculoase. Folosite cu măsură, acestea pot crea continuitate între scene filmate în locuri și momente diferite, oferind unui montaj simplu aspectul unui videoclip realizat cu mult mai multă muncă.