Dacia cu AC slab la ralanti: ventilator, condensator sau freon, ce verifici înainte de încărcare

În mers, aerul care trece prin grilă poate masca problema. De aceea, simptomul „rece pe drum, cald la semafor” trebuie investigat în primul rând în zona ventilatorului și a condensatorului. O încărcare făcută fără diagnostic poate chiar agrava situația dacă instalația are deja cantitatea corectă.

Ce verifici la ventilator și condensator

Pornește motorul, activează aerul condiționat și urmărește dacă ventilatorul radiatorului pornește după scurt timp. Nu introduce mâinile în compartimentul motor și nu te apropia de palete, deoarece ventilatorul poate porni automat, chiar dacă părea oprit.

Dacă nu pornește deloc, cauza poate fi o siguranță, un releu, rezistența treptelor, modulul de comandă, senzorul de presiune sau motorul ventilatorului. La unele modele, ventilatorul funcționează la mai multe viteze. Poate merge doar pe treapta mare, ceea ce produce cicluri neregulate și răcire slabă în trafic.

Un ventilator care se rotește lent sau scoate zgomote poate avea rulmenți uzați ori motorul obosit. Chiar dacă se mișcă, nu înseamnă că produce debitul necesar. Sistemul AC are nevoie de un flux constant prin condensator, mai ales la temperaturi exterioare ridicate.

Inspectează condensatorul prin grila frontală. Insectele, praful, frunzele și noroiul pot bloca lamelele. Curățarea trebuie făcută cu grijă, fără un jet foarte puternic care îndoaie aluminiul. Lamelele deformate reduc suprafața prin care trece aerul și scad eficiența.

Verifică și spațiul dintre condensator și radiator. Acolo se pot acumula frunze și murdărie care nu sunt vizibile din exterior. O curățare corectă poate necesita demontarea unor elemente, mai ales dacă depunerile sunt compacte.

Dacă motorul începe să se încălzească în trafic împreună cu slăbirea AC-ului, ventilatorul devine și mai suspect. Cele două sisteme folosesc același flux de aer, iar defectarea ventilatorului poate afecta atât climatizarea, cât și răcirea motorului.