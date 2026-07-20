Dacia cu AC slab la ralanti: ventilator, condensator sau freon, ce verifici înainte de încărcare
Aerul condiționat care răcește acceptabil în mers, dar începe să sufle călduț la semafor sau în ambuteiaj, indică frecvent o problemă de evacuare a căldurii din condensator. Mulți șoferi ajung direct la concluzia că instalația nu mai are freon și solicită o încărcare, însă cantitatea de agent frigorific este doar una dintre cauzele posibile.
La ralanti, mașina nu mai beneficiază de curentul de aer creat de deplasare. Condensatorul, amplasat de obicei în fața radiatorului motorului, depinde de ventilatorul electric pentru a elimina căldura. Dacă ventilatorul nu pornește, se învârte prea lent sau condensatorul este acoperit cu murdărie, presiunea din instalație crește, iar răcirea scade.
În mers, aerul care trece prin grilă poate masca problema. De aceea, simptomul „rece pe drum, cald la semafor” trebuie investigat în primul rând în zona ventilatorului și a condensatorului. O încărcare făcută fără diagnostic poate chiar agrava situația dacă instalația are deja cantitatea corectă.
Ce verifici la ventilator și condensator
Pornește motorul, activează aerul condiționat și urmărește dacă ventilatorul radiatorului pornește după scurt timp. Nu introduce mâinile în compartimentul motor și nu te apropia de palete, deoarece ventilatorul poate porni automat, chiar dacă părea oprit.
Dacă nu pornește deloc, cauza poate fi o siguranță, un releu, rezistența treptelor, modulul de comandă, senzorul de presiune sau motorul ventilatorului. La unele modele, ventilatorul funcționează la mai multe viteze. Poate merge doar pe treapta mare, ceea ce produce cicluri neregulate și răcire slabă în trafic.
Un ventilator care se rotește lent sau scoate zgomote poate avea rulmenți uzați ori motorul obosit. Chiar dacă se mișcă, nu înseamnă că produce debitul necesar. Sistemul AC are nevoie de un flux constant prin condensator, mai ales la temperaturi exterioare ridicate.
Inspectează condensatorul prin grila frontală. Insectele, praful, frunzele și noroiul pot bloca lamelele. Curățarea trebuie făcută cu grijă, fără un jet foarte puternic care îndoaie aluminiul. Lamelele deformate reduc suprafața prin care trece aerul și scad eficiența.
Verifică și spațiul dintre condensator și radiator. Acolo se pot acumula frunze și murdărie care nu sunt vizibile din exterior. O curățare corectă poate necesita demontarea unor elemente, mai ales dacă depunerile sunt compacte.
Dacă motorul începe să se încălzească în trafic împreună cu slăbirea AC-ului, ventilatorul devine și mai suspect. Cele două sisteme folosesc același flux de aer, iar defectarea ventilatorului poate afecta atât climatizarea, cât și răcirea motorului.
De ce încărcarea cu freon nu trebuie făcută la întâmplare
Cantitatea prea mică de agent frigorific poate reduce performanța, dar trebuie confirmată prin măsurarea presiunilor și verificarea temperaturilor. Un sistem etanș nu consumă freon în mod normal. Dacă lipsește o cantitate importantă, există o scurgere care trebuie identificată.
Încărcarea după presiune, fără recuperarea agentului și cântărirea cantității, poate duce la rezultate greșite. Presiunea depinde de temperatura exterioară, de turația motorului și de debitul de aer prin condensator. Procedura corectă presupune evacuarea instalației, vidare și introducerea cantității specificate de producător.
Prea mult agent frigorific poate răci mai prost decât o cantitate ușor redusă. Presiunile cresc, compresorul este solicitat, iar sistemul poate opri temporar funcționarea pentru protecție. Dacă ventilatorul este defect, adăugarea de freon nu rezolvă cauza și poate crește și mai mult presiunea.
Scurgerile apar frecvent la condensator, conducte, supape și garnituri. Urmele uleioase pot indica locul prin care agentul frigorific a ieșit, deoarece acesta transportă și uleiul compresorului. Detectarea se poate face cu substanță fluorescentă sau cu aparat electronic, fără improvizații.
Trebuie verificat și filtrul de habitaclu. Un filtru foarte încărcat reduce debitul în interior și poate crea impresia că AC-ul nu mai răcește, deși evaporatorul este rece. Dacă aerul este rece la gurile de ventilație, dar cantitatea este mică, problema este mai degrabă pe traseul de aer.
Un compresor uzat poate produce presiune insuficientă la ralanti și poate funcționa mai bine la turații mai mari. Diagnosticul se face prin compararea presiunilor la ralanti și la o turație controlată. Înlocuirea compresorului nu trebuie decisă doar după senzația din habitaclu.
Înainte de încărcare, verifică ventilatorul, starea condensatorului, debitul de aer și presiunile. Dacă instalația răcește în mers, dar nu în coloană, există o probabilitate mare ca problema să fie în evacuarea căldurii, nu doar în cantitatea de freon.