Cum poți primi despăgubire dacă mașina ți-a fost avariată de furtună. Nu trebuie să ai CASCO, pași de urmat

În schimb, asigurarea CASCO, care este opțională, poate acoperi astfel de daune, în funcție de riscurile incluse în contract. Cei care au CASCO trebuie doar să anunțe compania de asigurări și să urmeze procedura stabilită de aceasta.

Poți primi despăgubiri și fără CASCO

Situația este diferită pentru șoferii care au doar RCA. Chiar și în acest caz, proprietarul mașinii nu este obligat să suporte întotdeauna costurile reparațiilor.

Dacă autoturismul a fost avariat pe domeniul public din cauza unui copac, a unui stâlp, a unei bucăți de acoperiș sau a altor elemente care trebuiau întreținute de autorități, persoana prejudiciată poate solicita despăgubiri de la instituția responsabilă.

De exemplu, dacă un copac aflat pe domeniul public s-a prăbușit peste mașină, răspunderea poate aparține autorității locale care avea obligația de a administra și întreține acel spațiu.

În mod similar, dacă autoturismul este avariat din cauza unei gropi din carosabil sau a unor lucrări nesemnalizate corespunzător, despăgubirile pot fi cerute administratorului drumului sau firmei care executa lucrările.

Ce trebuie să faci imediat după producerea pagubei

Pentru a avea șanse cât mai mari să obții despăgubiri, este important să strângi cât mai multe dovezi. Specialiștii recomandă să fotografiezi și să filmezi locul incidentului, astfel încât să se vadă clar cauza producerii pagubei și avariile suferite de autoturism.

De asemenea, este indicat să anunți imediat autoritățile competente, astfel încât evenimentul să fie constatat oficial. Procesul-verbal întocmit de autorități poate reprezenta o probă importantă dacă va fi nevoie de deschiderea unui proces.