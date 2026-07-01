Cum poți primi despăgubire dacă mașina ți-a fost avariată de furtună. Nu trebuie să ai CASCO, pași de urmat
Furtunile violente din ultimele zile au lăsat în urmă sute de mașini avariate de copaci prăbușiți, crengi rupte, acoperișuri smulse de vânt sau alte obiecte căzute pe carosabil. Mulți șoferi cred că, dacă nu au o asigurare CASCO, vor suporta singuri costurile reparațiilor. În realitate, legea le oferă posibilitatea de a obține despăgubiri chiar și în lipsa unei astfel de polițe, dacă pagubele au fost provocate de bunuri aflate în administrarea autorităților.
Ce acoperă RCA și ce acoperă CASCO
În primul rând, este important de făcut diferența între cele două tipuri de asigurări. Polița RCA este obligatorie și acoperă doar daunele pe care șoferul le produce altor persoane printr-un accident rutier. Cu alte cuvinte, RCA nu despăgubește proprietarul propriei mașini atunci când aceasta este avariată de un copac, de o bucată de acoperiș sau de alte obiecte căzute în timpul unei furtuni.
În schimb, asigurarea CASCO, care este opțională, poate acoperi astfel de daune, în funcție de riscurile incluse în contract. Cei care au CASCO trebuie doar să anunțe compania de asigurări și să urmeze procedura stabilită de aceasta.
Poți primi despăgubiri și fără CASCO
Situația este diferită pentru șoferii care au doar RCA. Chiar și în acest caz, proprietarul mașinii nu este obligat să suporte întotdeauna costurile reparațiilor.
Dacă autoturismul a fost avariat pe domeniul public din cauza unui copac, a unui stâlp, a unei bucăți de acoperiș sau a altor elemente care trebuiau întreținute de autorități, persoana prejudiciată poate solicita despăgubiri de la instituția responsabilă.
De exemplu, dacă un copac aflat pe domeniul public s-a prăbușit peste mașină, răspunderea poate aparține autorității locale care avea obligația de a administra și întreține acel spațiu.
În mod similar, dacă autoturismul este avariat din cauza unei gropi din carosabil sau a unor lucrări nesemnalizate corespunzător, despăgubirile pot fi cerute administratorului drumului sau firmei care executa lucrările.
Ce trebuie să faci imediat după producerea pagubei
Pentru a avea șanse cât mai mari să obții despăgubiri, este important să strângi cât mai multe dovezi. Specialiștii recomandă să fotografiezi și să filmezi locul incidentului, astfel încât să se vadă clar cauza producerii pagubei și avariile suferite de autoturism.
De asemenea, este indicat să anunți imediat autoritățile competente, astfel încât evenimentul să fie constatat oficial. Procesul-verbal întocmit de autorități poate reprezenta o probă importantă dacă va fi nevoie de deschiderea unui proces.
Totodată, este bine să păstrezi toate documentele privind costurile reparațiilor, devizele de service și orice alte acte care pot demonstra valoarea prejudiciului.
Când se poate ajunge în instanță
Dacă instituția responsabilă refuză să plătească despăgubirea sau nu răspunde solicitării, proprietarul mașinii poate cere repararea prejudiciului în instanță.
Judecătorii analizează dacă autoritatea avea obligația legală de întreținere și dacă există o legătură directă între lipsa acestei obligații și paguba produsă.
În numeroase cazuri, instanțele au obligat autoritățile publice să achite contravaloarea reparațiilor atunci când s-a dovedit că acestea nu și-au îndeplinit obligațiile privind administrarea domeniului public.
Sunt primării care plătesc direct despăgubiri
Există și autorități locale care au încheiat polițe de asigurare tocmai pentru astfel de situații. Un exemplu este o primărie de sector din București care, după un episod de ploaie înghețată ce a provocat căderea a numeroși copaci peste autoturisme, a anunțat că proprietarii afectați vor fi despăgubiți prin asigurarea încheiată de instituție.
În plus, unele primării au adoptat hotărâri locale prin care acordă despăgubiri persoanelor ale căror mașini au fost avariate de furtuni, fără ca acestea să fie nevoite să deschidă un proces.
Ce condiții trebuie îndeplinite
În localitățile în care există astfel de programe de despăgubire, proprietarii trebuie să respecte anumite condiții stabilite de fiecare primărie.
De regulă, este necesar ca solicitarea să fie depusă într-un termen limită, stabilit prin regulamentul local. De asemenea, autoritățile pot solicita ca mașina să fie înmatriculată legal, să aibă inspecția tehnică periodică valabilă și să fie asigurată cel puțin prin polița RCA.
În contextul fenomenelor meteorologice extreme care au afectat în ultimele zile mai multe orașe din România, inclusiv Bucureștiul, unde sute de autoturisme au fost avariate de copaci și elemente desprinse de pe clădiri, șoferii trebuie să știe că lipsa unei polițe CASCO nu înseamnă automat că vor suporta singuri costurile reparațiilor. În multe situații, legea permite recuperarea prejudiciului de la autoritatea responsabilă pentru administrarea domeniului public, iar în anumite localități există chiar mecanisme speciale de despăgubire pentru astfel de cazuri.