Noi furtuni sunt anunţate în Bucureşti, miercuri. Meteorologii spun că nu am scăpat de vremea rea
După episoadele de vreme extremă care au afectat numeroase zone din țară, meteorologii avertizează că instabilitatea atmosferică este departe de a se încheia. Miercuri sunt așteptate noi furtuni în București și în mai multe regiuni ale României, iar avertizările indică ploi torențiale, vijelii puternice, grindină și descărcări electrice. În unele zone, rafalele de vânt vor atinge viteze foarte ridicate, iar cantitățile de apă estimate într-un interval scurt pot crea din nou probleme.
Vremea severă revine în mare parte din țară
Meteorologii au emis o avertizare privind manifestarea unor fenomene de instabilitate atmosferică accentuată în intervalul 1 iulie, ora 15:00 – 2 iulie, ora 06:00.
Sunt vizate Banatul, Crișana, vestul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, Carpații Occidentali și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali, unde sunt prognozate vijelii puternice, averse torențiale importante cantitativ, grindină de medii și posibil mari dimensiuni, precum și frecvente descărcări electrice.
Conform avertizării, rafalele de vânt vor avea viteze de 70–90 km/h, iar izolat pot depăși 100 km/h. Totodată, în intervale scurte, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de precipitații vor ajunge la 25–40 l/mp, iar pe arii restrânse pot depăși 50–60 l/mp.
Cod galben pentru aproape jumătate din țară
Pe lângă avertizarea privind fenomenele severe, este în vigoare și un cod galben în intervalul 1 iulie, ora 10:00 – 2 iulie, ora 10:00.
Acesta vizează Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, precum și Carpații Meridionali, de Curbură și Occidentali.
În aceste regiuni sunt așteptate perioade cu instabilitate atmosferică manifestată prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50–70 km/h, iar izolat de peste 80 km/h. De asemenea, sunt prognozate descărcări electrice frecvente și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni, cu diametre estimate între 1 și 3 centimetri.
Cantitățile de apă vor ajunge la 15–25 l/mp, iar local pot depăși 30–40 l/mp.
Meteorologii precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea, pe arii restrânse, și în restul teritoriului.
Bucureștiul rămâne sub amenințarea furtunilor
Capitala se află din nou printre zonele unde vremea poate crea probleme. După furtunile puternice produse marți, meteorologii spun că și miercuri sunt condiții pentru dezvoltarea unor noi fenomene severe.
Potrivit analizei prezentate, după temperaturile care au ajuns până la 40,8 grade Celsius în Câmpia de Vest, răcirea s-a produs însoțită de vijelii. În București, prima furtună a fost urmată de o perioadă de acalmie, însă la mai puțin de o oră s-a format un nou sistem convectiv în apropierea Capitalei.
A urmat o ploaie torențială, însoțită de o activitate electrică intensă.
Modelul european indică o nouă inițiere a furtunilor în timpul nopții, dinspre Oltenia, urmând ca acestea să se extindă către Muntenia în orele dimineții.
Furtunile continuă și în a doua parte a zilei
Meteorologii estimează că vremea se va liniști doar temporar înainte de prânz. Ulterior, un aer mai bogat în umezeală va pătrunde dinspre Marea Neagră către Dobrogea și Câmpia Română, urmând să traverseze Carpații spre Transilvania.
Aceste condiții favorizează apariția unei noi runde de furtuni în cursul după-amiezii de miercuri.
Sunt așteptate noi dezvoltări convective în Câmpia Română, Dobrogea și Transilvania. În majoritatea zonelor, fenomenele vor slăbi spre seară, însă în Muntenia furtunile sunt estimate să continue și după miezul nopții.
În ceea ce privește cantitățile de precipitații, estimările indică aproximativ 20–25 l/mp în Muntenia și 7–15 l/mp în Oltenia. În Dobrogea și Transilvania vor fi, de asemenea, ploi, însă acestea vor avea o distribuție neuniformă și cantități mai reduse.
Meteorologii avertizează că există din nou posibilitatea producerii grindinei, iar furtunile vor fi însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului.
Totodată, răcirea vremii se va produce mai rapid decât estimările inițiale. În cursul zilei de joi, temperaturile de peste 30 de grade Celsius vor mai fi prezente doar pe arii restrânse, în timp ce ploile vor continua, iar precipitațiile vor avea o distribuție mai uniformă comparativ cu ziua precedentă.