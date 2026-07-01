Noi furtuni sunt anunţate în Bucureşti, miercuri. Meteorologii spun că nu am scăpat de vremea rea

Sunt vizate Banatul, Crișana, vestul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, Carpații Occidentali și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali, unde sunt prognozate vijelii puternice, averse torențiale importante cantitativ, grindină de medii și posibil mari dimensiuni, precum și frecvente descărcări electrice.

Conform avertizării, rafalele de vânt vor avea viteze de 70–90 km/h, iar izolat pot depăși 100 km/h. Totodată, în intervale scurte, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de precipitații vor ajunge la 25–40 l/mp, iar pe arii restrânse pot depăși 50–60 l/mp.

Cod galben pentru aproape jumătate din țară

Pe lângă avertizarea privind fenomenele severe, este în vigoare și un cod galben în intervalul 1 iulie, ora 10:00 – 2 iulie, ora 10:00.

Acesta vizează Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, precum și Carpații Meridionali, de Curbură și Occidentali.

În aceste regiuni sunt așteptate perioade cu instabilitate atmosferică manifestată prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50–70 km/h, iar izolat de peste 80 km/h. De asemenea, sunt prognozate descărcări electrice frecvente și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni, cu diametre estimate între 1 și 3 centimetri.

Cantitățile de apă vor ajunge la 15–25 l/mp, iar local pot depăși 30–40 l/mp.

Meteorologii precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea, pe arii restrânse, și în restul teritoriului.