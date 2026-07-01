Haos în București după codul roșu de vijelie. Metroul a fost închis din cauza inundațiilor, au fost peste 2.000 de apeluri la 112
Furtuna violentă care a lovit marți seară Capitala continuă să producă efecte și miercuri dimineață, când una dintre cele mai circulate stații de metrou din București, Piața Victoriei 2, a fost închisă temporar după ce infiltrațiile provocate de ploile torențiale au inundat calea de rulare și au dus apa până la nivelul peronului. Echipele Metrorex și pompierii intervin pentru evacuarea apei, în timp ce circulația trenurilor se desfășoară după un program modificat.
Apa a inundat calea de rulare și a ajuns până la peron
Metrorex a anunțat că stația Piața Victoriei 2 a fost închisă temporar ca urmare a infiltrațiilor masive provocate de cantitățile excepționale de precipitații înregistrate în București în ultimele ore. Potrivit companiei, calea de rulare a fost inundată, iar pentru a elimina orice risc pentru călători și pentru personalul de exploatare s-a decis suspendarea accesului în stație până la finalizarea intervențiilor.
Situația este una complexă, după cum au precizat și reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, care au transmis că apa acumulată a ajuns până la nivelul peronului, ceea ce a impus intervenția echipajelor specializate.
În paralel, echipele Metrorex lucrează pentru evacuarea apei și readucerea infrastructurii la parametrii normali de funcționare, astfel încât circulația să poată fi reluată în condiții de siguranță cât mai repede.
Cum circulă trenurile pe Magistrala 1
Închiderea stației Piața Victoriei 2 a determinat modificarea temporară a circulației pe Magistrala 1. Astfel, trenurile circulă între Dristor 2 și Ștefan cel Mare, călătorii fiind îmbarcați și debarcați în stația Ștefan cel Mare la linia 2.
Pe celălalt tronson, circulația se desfășoară între Republica și Gara de Nord 1, cu îmbarcarea și debarcarea pasagerilor în stația Gara de Nord 1. Metrorex le recomandă călătorilor să urmărească anunțurile oficiale și să ia în calcul timpi suplimentari pentru deplasările din această zonă până la remedierea situației.
Metrorex: Stațiile sunt dotate cu sisteme automate de pompare
Compania subliniază că toate stațiile de metrou sunt echipate cu instalații automate pentru evacuarea apei, care intră în funcțiune atunci când debitele cresc peste nivelul obișnuit.
Totodată, personalul de exploatare este instruit să intervină imediat în astfel de situații, conform procedurilor operaționale, pentru limitarea efectelor produse de fenomenele meteo extreme și pentru reluarea circulației în condiții de maximă siguranță.
În cazul stației Piața Victoriei 2, însă, volumul foarte mare de apă rezultat în urma precipitațiilor a impus intervenții suplimentare și închiderea temporară a stației.
Capitala, cea mai afectată de furtuna extremă
Problemele de la metrou sunt doar o parte din efectele furtunii care a lovit Bucureștiul și județul Ilfov. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în intervalul cuprins între marți dimineață și miercuri dimineață, fenomenele meteorologice severe au produs pagube în 60 de localități din 20 de județe și în municipiul București.
Pompierii au intervenit sau continuă să intervină pentru evacuarea apei din 45 de locuințe, 35 de curți, 30 de beciuri și subsoluri și de pe 17 străzi inundate. În același timp, au fost degajați 960 de copaci căzuți, 48 de stâlpi și numeroase elemente desprinse de pe acoperișurile a 60 de clădiri.
Bilanțul este unul dramatic: o persoană și-a pierdut viața în localitatea Găneasa, din județul Ilfov, după ce un copac s-a prăbușit peste autoturismul în care se afla, iar nu mai puțin de 469 de mașini au fost avariate de arborii și elementele de construcție doborâte de vânt.
Aproape 2.000 de apeluri la 112 și sute de intervenții în desfășurare
ISU București-Ilfov a anunțat că, până miercuri dimineață, primise peste 1.950 de solicitări din partea populației, dintre care aproximativ 1.000 fuseseră deja repartizate echipajelor de intervenție, iar aproape 950 erau încă în așteptare, din cauza numărului foarte mare de urgențe.
În paralel, autoritățile au emis 58 de mesaje RO-ALERT pentru avertizarea populației din București și din alte 28 de județe afectate de fenomene meteorologice periculoase.
Potrivit celor mai recente date, în unele cartiere ale Capitalei au căzut aproape 100 de litri de apă pe metrul pătrat într-un interval foarte scurt, cantitate pe care sistemele de canalizare nu au mai reușit să o preia. Zeci de bulevarde și străzi au fost transformate în adevărate râuri, numeroși șoferi rămânând blocați în trafic și solicitând ajutorul pompierilor, în timp ce inclusiv transportul aerian a fost afectat, un zbor Timișoara – Otopeni fiind deviat și aterizând la Craiova din cauza condițiilor meteo extreme.