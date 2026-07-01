Haos în București după codul roșu de vijelie. Metroul a fost închis din cauza inundațiilor, au fost peste 2.000 de apeluri la 112

Situația este una complexă, după cum au precizat și reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, care au transmis că apa acumulată a ajuns până la nivelul peronului, ceea ce a impus intervenția echipajelor specializate.

În paralel, echipele Metrorex lucrează pentru evacuarea apei și readucerea infrastructurii la parametrii normali de funcționare, astfel încât circulația să poată fi reluată în condiții de siguranță cât mai repede.

Cum circulă trenurile pe Magistrala 1

Închiderea stației Piața Victoriei 2 a determinat modificarea temporară a circulației pe Magistrala 1. Astfel, trenurile circulă între Dristor 2 și Ștefan cel Mare, călătorii fiind îmbarcați și debarcați în stația Ștefan cel Mare la linia 2.

Pe celălalt tronson, circulația se desfășoară între Republica și Gara de Nord 1, cu îmbarcarea și debarcarea pasagerilor în stația Gara de Nord 1. Metrorex le recomandă călătorilor să urmărească anunțurile oficiale și să ia în calcul timpi suplimentari pentru deplasările din această zonă până la remedierea situației.

Metrorex: Stațiile sunt dotate cu sisteme automate de pompare

Compania subliniază că toate stațiile de metrou sunt echipate cu instalații automate pentru evacuarea apei, care intră în funcțiune atunci când debitele cresc peste nivelul obișnuit.

Totodată, personalul de exploatare este instruit să intervină imediat în astfel de situații, conform procedurilor operaționale, pentru limitarea efectelor produse de fenomenele meteo extreme și pentru reluarea circulației în condiții de maximă siguranță.