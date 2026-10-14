Cum poți folosi Claude direct din bara de activități Windows 11, fără să deschizi aplicația
Claude poate fi folosit pentru corectarea textelor, verificarea informațiilor și explicarea unor erori, însă accesarea repetată a aplicației pentru fiecare sarcină poate întrerupe fluxul de lucru. O soluție este crearea unor scurtături în bara de activități din Windows 11, fiecare asociată unui set de instrucțiuni. Cu ajutorul unor scripturi PowerShell și al instrumentului Claude Code, anumite operațiuni pot fi pornite printr-un singur clic, fără deschiderea manuală a interfeței Claude.
Cum transformi comenzile Claude în scurtături pentru Windows 11
Cei care folosesc frecvent instrumente AI ajung să repete aceleași instrucțiuni: corectarea unui text, formularea unui răspuns, explicarea unui mesaj de eroare sau verificarea unei afirmații. Salvarea prompturilor într-un document poate economisi timp, dar presupune în continuare deschiderea aplicației AI, găsirea instrucțiunii potrivite și copierea acesteia în conversație, scrie How to Geek.
Anthropic oferă funcții care simplifică astfel de activități. Projects permite organizarea unor spații de lucru cu instrucțiuni prestabilite, iar Skills pot fi folosite pentru a reutiliza anumite proceduri. Totuși, aceste variante presupun, de regulă, accesarea interfeței Claude atunci când este necesară executarea unei sarcini.
O alternativă este folosirea unor scripturi PowerShell conectate la Claude Code. Fiecare script poate prelua conținutul din clipboard, îl poate trimite către instrumentul AI împreună cu un prompt prestabilit și poate returna rezultatul într-un format ales în prealabil.
De exemplu, o scurtătură poate fi dedicată exclusiv corectării textelor, în timp ce alta poate analiza un mesaj de eroare. În loc să fie scrisă aceeași instrucțiune de fiecare dată, comanda asociată butonului pornește automat fluxul de lucru.
Un avantaj important este separarea instrucțiunilor de codul scriptului. Promptul poate fi păstrat într-un fișier separat și modificat ulterior, fără să fie necesară rescrierea întregului script PowerShell.
Cum creezi un buton care execută un prompt Claude
Procesul începe prin pregătirea unui script PowerShell și a unui fișier separat care conține instrucțiunile pentru Claude. Acestea pot fi generate cu ajutorul Claude Code sau al aplicației desktop Claude, urmând ca fișierele rezultate să fie salvate într-un folder ales pe calculator.
Pentru a obține un rezultat similar, instrucțiunile oferite asistentului AI trebuie să precizeze câteva lucruri importante: scriptul trebuie să citească textul sau imaginea din clipboard, să transmită conținutul către Claude Code în modul fără interfață interactivă și să returneze răspunsul fie în clipboard, fie într-o fereastră separată.
Claude Code acceptă comanda claude -p, care permite trimiterea unui prompt și obținerea unui răspuns fără deschiderea unei conversații interactive obișnuite. În funcție de versiunea instalată și de opțiunile disponibile, pot fi configurate și fișiere externe pentru instrucțiuni, precum și restricții privind instrumentele pe care le poate utiliza procesul.
Scriptul poate afișa notificări Windows atunci când începe procesarea, când termină și când apare o eroare. Astfel, nu este nevoie ca fereastra aplicației să rămână permanent deschisă pentru a urmări fiecare etapă.
După crearea fișierelor, următorul pas este realizarea unei scurtături Windows care execută scriptul. Pentru aceasta, trebuie folosită comanda exactă indicată de Claude pentru folderul în care au fost salvate fișierele. Comanda trebuie verificată înainte de utilizare, deoarece calea și argumentele depind de configurația locală.
Este important ca scriptul să fie testat înainte de a fi folosit în mod regulat. Clipboardul poate conține texte sensibile, capturi de ecran sau alte informații personale, iar comportamentul instrumentului depinde de permisiunile acordate și de setările sale.
Cum fixezi scurtătura în bara de activități și îi schimbi pictograma
După ce scriptul funcționează corect, poate fi creată o scurtătură pe desktop. În proprietățile acesteia, câmpul pentru destinație trebuie să conțină comanda completă furnizată pentru executarea scriptului PowerShell.
În cazul în care comanda este corectă, un clic pe scurtătură ar trebui să pornească fluxul de lucru asociat. Dacă apare o eroare, trebuie verificate calea către fișier, disponibilitatea PowerShell și instalarea sau configurarea Claude Code.
Pentru fixarea în bara de activități, se poate face clic dreapta pe scurtătura de pe desktop, apoi se poate deschide meniul Show more options și selecta Pin to taskbar. Denumirile și opțiunile pot varia în funcție de versiunea Windows 11 și de tipul scurtăturii.
În mod implicit, pictograma poate fi cea generică asociată PowerShell. Pentru o identificare mai ușoară, aceasta poate fi schimbată din proprietățile scurtăturii, prin opțiunea Change Icon. Este necesar un fișier de pictogramă compatibil, de regulă în format ICO.
Dacă sunt create mai multe scurtături, fiecare poate avea un nume și o pictogramă distincte. Astfel, butoanele pot fi diferențiate vizual în funcție de activitatea pentru care au fost configurate, fără a mai fi nevoie de deschiderea unui document cu prompturi salvate.
Există totuși o limitare: crearea și fixarea automată a scurtăturii în bara de activități nu au funcționat în toate testele descrise. În această situație, ultimii pași trebuie realizați manual.
Patru exemple de automatizări care pot economisi timp
Un prim exemplu este un buton pentru corectarea textelor. Conținutul copiat în clipboard este transmis către Claude împreună cu instrucțiuni pentru corectarea gramaticii, ortografiei și punctuației. Rezultatul poate fi copiat automat înapoi în clipboard, pentru a fi lipit într-un e-mail, document sau mesaj.
O a doua scurtătură poate genera răspunsuri la întrebări repetitive. Promptul include regulile de redactare și resursele care trebuie recomandate în funcție de solicitare. După copierea întrebării și apăsarea butonului, Claude poate formula un răspuns adaptat contextului, fără ca instrucțiunile să fie introduse de fiecare dată.
Un al treilea buton poate fi folosit pentru explicarea erorilor. Poate primi un cod de eroare sau o captură de ecran și poate genera o explicație într-o fereastră separată. Dacă fluxul de lucru permite căutarea pe internet, răspunsul poate include și surse pentru documentare suplimentară.
A patra variantă este un instrument pentru verificarea afirmațiilor. Acesta poate analiza un text sau o captură de ecran, poate căuta informații relevante și poate separa afirmațiile susținute de dovezi de cele care necesită verificări suplimentare. Rezultatul poate fi afișat într-o fereastră separată, împreună cu linkuri către surse.