Cum poți folosi Claude direct din bara de activități Windows 11, fără să deschizi aplicația

Anthropic oferă funcții care simplifică astfel de activități. Projects permite organizarea unor spații de lucru cu instrucțiuni prestabilite, iar Skills pot fi folosite pentru a reutiliza anumite proceduri. Totuși, aceste variante presupun, de regulă, accesarea interfeței Claude atunci când este necesară executarea unei sarcini.

O alternativă este folosirea unor scripturi PowerShell conectate la Claude Code. Fiecare script poate prelua conținutul din clipboard, îl poate trimite către instrumentul AI împreună cu un prompt prestabilit și poate returna rezultatul într-un format ales în prealabil.

De exemplu, o scurtătură poate fi dedicată exclusiv corectării textelor, în timp ce alta poate analiza un mesaj de eroare. În loc să fie scrisă aceeași instrucțiune de fiecare dată, comanda asociată butonului pornește automat fluxul de lucru.

Un avantaj important este separarea instrucțiunilor de codul scriptului. Promptul poate fi păstrat într-un fișier separat și modificat ulterior, fără să fie necesară rescrierea întregului script PowerShell.

Cum creezi un buton care execută un prompt Claude

Procesul începe prin pregătirea unui script PowerShell și a unui fișier separat care conține instrucțiunile pentru Claude. Acestea pot fi generate cu ajutorul Claude Code sau al aplicației desktop Claude, urmând ca fișierele rezultate să fie salvate într-un folder ales pe calculator.

Pentru a obține un rezultat similar, instrucțiunile oferite asistentului AI trebuie să precizeze câteva lucruri importante: scriptul trebuie să citească textul sau imaginea din clipboard, să transmită conținutul către Claude Code în modul fără interfață interactivă și să returneze răspunsul fie în clipboard, fie într-o fereastră separată.

Claude Code acceptă comanda claude -p, care permite trimiterea unui prompt și obținerea unui răspuns fără deschiderea unei conversații interactive obișnuite. În funcție de versiunea instalată și de opțiunile disponibile, pot fi configurate și fișiere externe pentru instrucțiuni, precum și restricții privind instrumentele pe care le poate utiliza procesul.