Cum pot intervenţiile estetice să contribuie la longevitate? „Starea de bine are un impact direct asupra sănătăţii fizice”

„Chirurgia estetică în România este mult mai tânără decât cea occidentală, dar asta nu înseamnă că românii sunt mai puţin informaţi. Oricum, cei care apelează la intervenţiile estetice sunt persoane cu venituri peste medie, educate, cu care putem colabora atunci când vin în cabinet şi înţeleg exact ce putem face pentru ele astfel încât să nu exagerăm şi să ajungem la acel rezultat pe care şi-l doresc, dar care li se şi potriveşte. Desigur, întotdeauna vor exista şi persoane cu Body Dysmorphic Disorder care vor solicita operaţii după operaţii şi maximum din ce se poate obţine în urma unei intervenţii, pentru că au o problemă psihică, dar această categorie este o minoritate.

În general, pacienţii apelează la operaţii estetice din dorinţa de a se simţi mai bine în corpul lor şi ţin cont de sfaturile noastre, ceea ce e foarte important. Un medic trebuie să aibă în vedere, în primul rând, sănătatea pacientului, iar dacă acesta nu are nevoie de o intervenţie chirurgicală, ci de altfel de tratamente dermatocosmetice, de exemplu, medicul trebuie să îi vorbească despre acea opţiune”, a precizat dr. Florin Juravle.

Cât despre „abonaţii la operaţii estetice”, specialistul spune că un chirurg cu experienţă va refuza să dea curs solicitărilor de noi operaţii care nu îşi au rostul.

„Aceşti pacienţi au o tulburare psihică fiind convinşi că nu au succes în viaţă sau sunt singuri pentru că au sânii mici sau buzele subţiri, de exemplu, şi cred că făcând aceste modificări vor obţine ce îşi doresc. În timp, ajung să facă o obsesie pentru chirugie şi vor dori din ce în ce mai multe intervenţii. Un chirurg cu experienţă o să refuze astfel de intervenţii pentru că pun în pericol sănătatea şi chiar viaţa pacienţilor. Din păcate, acest gen de pacienţi va merge la colegi mai tineri care le vor face pe plac”, a subliniat medicul chirurg.

Stilul de viaţă influenţează estetica

În contextul în care oamenii îşi doresc să fie în primul rând sănătoşi, tendinţa în domeniul chirurgiei estetice s-a schimbat şi ea, iar pacienţii apelează la bisturiu doar ca ultimă măsură.

„Am paciente tinere care au optat la 20 de ani pentru implanturi mamare cu silicon după care la 35 de ani, într-o altă etapă din viaţa lor, au decis că nu le mai reprezintă intervenţia şi au solicitat scoaterea implanturilor. Nu este un fenomen, dar există această tendinţă spre efecte cât mai naturale. Există, desigur, tratamente minim invazive care dau un aspect mult mai tânăr al tenului, dar dacă pielea este extrem de ridată sau cu aspect de faţă căzută, liftingul facial oferă rezultate maxime şi atunci îi explicăm pacientului despre această procedură. Vorbesc aici despre persoane care au pielea «stafidită», deşi sunt relativ tinere. Aici este implicată o componentă genetică în care colagenul este de slabă calitate, dar mare legătură o are această afecţiune cu stilul de viaţă. Un fumător va avea o îmbătrânire a pielii mai accelerată decât un nefumător. La fel îşi spun cuvântul expunerea la soare neprotejată, alimentaţia nepotrivită, consum de alcool, somnul insuficient. Toate acestea îmbătrânesc mai repede şi pe interior şi pe exterior.

Totodată, am pacienţi care au foarte mare grijă de sănătatea lor, au adoptat un stil de viaţă care presupune alimentaţie corectă, mişcare fizică regulată, nu mai fumează, dorm suficient, iau suplimente etc. Şi spun că se simt tineri pe interior, dar că ar dori să se reflecte asta şi pe chipul lor. În funcţie de vârstă, procedurile minim invazive nu mai au efectul dorit de ei şi atunci apelează la lifting. Sănătatea psihică este foarte importantă şi are un impact direct asupra sănătăţii fizice”, a subliniat dr. Florin Juravle.