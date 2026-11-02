Cum poate Gemini să te ajute să alegi mai repede ce să urmărești pe Netflix

De ce nu sunt întotdeauna suficiente recomandările Netflix

Algoritmul Netflix propune filme și seriale în funcție de activitatea de vizionare, însă recomandările nu țin întotdeauna cont de contextul în care cineva deschide platforma. Un abonat poate avea la dispoziție doar 45 de minute înainte de culcare și poate căuta o comedie ușoară, nu un serial dramatic care necesită atenție constantă.

În plus, oferta foarte mare poate transforma alegerea într-un proces obositor. Android Police povestește că ajungea să petreacă între 20 și 30 de minute căutând ceva de urmărit, pentru ca în cele din urmă să renunțe și să revină la seriale pe care le văzuse deja, precum „Friends”.

Recomandările platformei pun prea mult accent pe producțiile populare și pe tendințele momentului. Sistemul nu reușește întotdeauna să identifice ce tip de conținut ar fi potrivit după un film apăsător sau într-o seară în care timpul disponibil este limitat.

Ce trebuie să îi ceri lui Gemini pentru recomandări mai bune

Soluția folosită presupune introducerea unor instrucțiuni care descriu cât timp este disponibil pentru vizionare, ce gen de producție este preferat și ce seriale au fost deja urmărite. În locul unei căutări generale, Gemini primește astfel criterii concrete pentru a selecta titlurile.

Un exemplu de solicitare folosită este: „Am 60 de minute înainte de culcare și vreau să urmăresc ceva amuzant și relaxant pe Netflix. Poate fi o animație pentru adulți sau un sitcom. Am văzut deja Rick and Morty, Friends și Brooklyn Nine-Nine”.

Printre recomandările primite s-au numărat „Derry Girls”, „Inside Job”, „Archer”, „BoJack Horseman” și „Disenchantment”. Pe lângă titluri, Gemini a oferit informații despre atmosfera fiecărei producții, durata episoadelor și motivele pentru care s-ar potrivi cerințelor.

Avantajul este că solicitarea poate fi schimbată de fiecare dată. Într-o seară poate fi vorba despre o comedie scurtă, iar în alta despre un documentar true crime sau o dramă. Recomandările pot fi ajustate în funcție de timpul disponibil și de dispoziția din acel moment.