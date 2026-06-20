Cum creezi profiluri pe Disney+ pentru familie. Setarea simplă care îți scapă contul de haos

Cum creezi un profil nou pe Disney+

Cel mai simplu mod este să intri pe Disney+ din browser sau din aplicația de telefon. După autentificare, mergi la zona de profiluri, acolo unde apar avatarurile deja existente. Alege opțiunea „Add Profile” sau „Adaugă profil”, selectează o pictogramă, scrie numele persoanei care va folosi profilul și salvează modificarea.

Poți crea profiluri pentru fiecare membru al familiei: unul pentru tine, unul pentru partener, unul pentru copil, unul pentru adolescent sau chiar unul comun pentru musafiri, dacă ai obiceiul să lași pe altcineva să aleagă filme. Ideea este să nu mai folosească toată lumea același profil, pentru că Disney+ va începe să recomande conținut pe baza tuturor vizionărilor amestecate.

Profilurile sunt utile mai ales dacă în familie se urmăresc lucruri foarte diferite. Un copil poate avea desene animate și filme Disney în recomandări, un adult poate avea Marvel, Star Wars, documentare National Geographic sau seriale mai mature, iar altcineva poate păstra separat filmele începute și lista de favorite.

După ce creezi profilul, verifică dacă numele și pictograma sunt clare. Pare un detaliu minor, dar ajută mult într-o familie în care mai multe persoane folosesc același televizor. Un avatar diferit pentru fiecare profil reduce șansele ca cineva să intre din greșeală pe profilul altcuiva.

Cum setezi profiluri pentru copii

Pentru copii, Disney+ are opțiuni speciale de control parental. Din zona „Edit Profiles”, selectează profilul copilului și mergi la setările de parental control. Acolo poți regla ratingul de conținut, astfel încât profilul să afișeze doar filme și seriale potrivite pentru nivelul ales.

Pentru copiii mai mici, există și Junior Mode. Acesta schimbă experiența de navigare și limitează conținutul la titluri potrivite pentru cei mici. Activarea se face tot din aplicația mobilă sau din browser, din zona profilului, prin „Edit Profiles”, apoi alegi profilul și activezi Junior Mode.

Totuși, Junior Mode poate fi prea restrictiv pentru unii copii, mai ales dacă vrei să aibă acces și la filme clasice Disney sau animații care nu intră în cea mai mică categorie de vârstă. În acest caz, varianta mai bună este să creezi un profil normal pentru copil, dar să setezi manual ratingul maxim permis.