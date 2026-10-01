Un nou sistem poate transforma țesuturile corpului într-o rețea pentru implanturi medicale

De ce Bluetooth nu este potrivit pentru implanturi foarte mici

Multe implanturi care comunică wireless folosesc tehnologii precum Bluetooth Low Energy sau NFC. Pentru dispozitivele aflate în interiorul corpului, aceste metode au însă mai multe dezavantaje.

Alex Abramson, inginer la Georgia Tech și coautor al studiului, explică faptul că menținerea unei conexiuni Bluetooth active poate consuma o parte importantă din energia disponibilă. Potrivit lucrării, componentele Bluetooth activate pot reduce autonomia bateriei unui implant cu până la 90%.

Undele radio întâmpină și probleme atunci când trebuie să traverseze țesuturile. Semnalul Bluetooth și cel NFC sunt puternic atenuate în organism, iar comunicarea între două implanturi devine dificilă atunci când distanța prin țesut depășește aproximativ un centimetru.

Dimensiunea antenelor reprezintă o altă limitare. Componentele Bluetooth comerciale au nevoie de dispozitive cu o lățime de cel puțin aproximativ 5 milimetri. În schimb, implanturile cu o grosime mai mică de 3 milimetri pot fi introduse cu ajutorul unei seringi, în cadrul unei proceduri ambulatorii, în timp ce dispozitivele mai mari pot necesita intervenție chirurgicală. SWANS încearcă să elimine aceste obstacole renunțând complet la comunicația radio.

Cum folosește SWANS corpul pentru transmiterea semnalelor

SWANS vine de la „Smart Wireless Autonomous Networking System” și este inspirat de modul în care sistemul nervos transmite informații. În loc să folosească nervii, tehnologia utilizează conducția ionică prin țesuturile obișnuite ale organismului.

Un hub purtabil reprezintă centrul sistemului. Acesta este construit pe o placă de circuit flexibilă care poate colecta date de la senzori, poate rula algoritmi pentru luarea deciziilor și poate transmite impulsuri electrice cu o tensiune de până la 12 volți.

Un al doilea element este un plasture format din microace din oțel inoxidabil. Acestea introduc impulsurile în organism, trecând de stratul exterior al pielii, care conduce mai slab electricitatea. În interior se află apoi o rețea de implanturi suficient de mici pentru a fi introduse cu o seringă.