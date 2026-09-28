Cum găsești instant orice fișier din laptop, chiar dacă ai uitat unde l-ai salvat

Am încercat metoda și este genul de funcție pe care o uiți până când ai nevoie urgentă de un fișier. Iată cum o folosești.

Cea mai rapidă metodă: caută direct din Windows

Dacă știi măcar aproximativ cum se numește fișierul, nu mai are rost să deschizi fiecare folder în parte. În Windows 11, apasă tasta Windows de pe tastatură și începe pur și simplu să scrii numele documentului pe care îl cauți. Poți folosi și caseta Search de pe bara de activități.

De exemplu, dacă ai salvat un document cu numele „interviu Berlin”, poți scrie doar „Berlin”. Windows va afișa rezultatele relevante, iar documentele și fișierele de pe PC și din OneDrive pot apărea în rezultate. Poți selecta categoria „Documents” dacă vrei să restrângi rezultatele la documente. Avantajul este că nu trebuie să-ți amintești folderul. Windows se ocupă de căutare.

Dacă ai multe rezultate, poți folosi un termen mai precis din numele fișierului. De exemplu, în loc să cauți „interviu”, poți scrie „interviu Berlin septembrie”. Cu cât termenul este mai specific, cu atât lista de rezultate poate fi mai ușor de parcurs.

Dacă nu găsești fișierul, folosește File Explorer

Există situații în care căutarea rapidă nu îți oferă imediat ce cauți. Atunci merită să treci la File Explorer. Deschide File Explorer cu combinația Windows + E. În Windows 11, poți porni căutarea din pagina Home sau poți selecta un anumit folder ori drive. Dacă știi că fișierul se află, de exemplu, în Downloads, intră în acel folder și folosește caseta de căutare din partea de sus.

Dacă habar nu ai unde se află, selectează This PC înainte de a căuta. Microsoft precizează că o căutare pornită din This PC este mai lentă, dar mai aprofundată decât una pornită din Home. Este metoda pe care merită să o folosești atunci când fișierul pare să fi dispărut complet. Și aici ai un truc foarte simplu: nu trebuie să cauți neapărat numele exact.

Dacă vrei toate fișierele Word, de exemplu, poți căuta *.doc sau, pentru anumite documente moderne, poți folosi extensia corespunzătoare. Microsoft recomandă folosirea caracterului * pentru căutarea tuturor fișierelor de un anumit tip.