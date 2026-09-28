Cum găsești instant orice fișier din laptop, chiar dacă ai uitat unde l-ai salvat
Dacă ai ajuns să cauți un document prin zeci de foldere, să deschizi pe rând Downloads, Documents și Desktop și să te întrebi unde naiba ai pus fișierul, oprește-te. Windows are deja un instrument care poate face căutarea în câteva secunde, fără să instalezi nimic.
Pe Windows 11, poți folosi Windows Search pentru a găsi documente, fotografii, prezentări sau alte fișiere, chiar dacă nu mai știi în ce folder le-ai salvat. Mai mult, nu trebuie neapărat să știi numele complet al fișierului. Poți căuta și după un cuvânt din numele lui sau, în anumite situații, după un termen care apare în document.
Am încercat metoda și este genul de funcție pe care o uiți până când ai nevoie urgentă de un fișier. Iată cum o folosești.
Cea mai rapidă metodă: caută direct din Windows
Dacă știi măcar aproximativ cum se numește fișierul, nu mai are rost să deschizi fiecare folder în parte. În Windows 11, apasă tasta Windows de pe tastatură și începe pur și simplu să scrii numele documentului pe care îl cauți. Poți folosi și caseta Search de pe bara de activități.
De exemplu, dacă ai salvat un document cu numele „interviu Berlin”, poți scrie doar „Berlin”. Windows va afișa rezultatele relevante, iar documentele și fișierele de pe PC și din OneDrive pot apărea în rezultate. Poți selecta categoria „Documents” dacă vrei să restrângi rezultatele la documente. Avantajul este că nu trebuie să-ți amintești folderul. Windows se ocupă de căutare.
Dacă ai multe rezultate, poți folosi un termen mai precis din numele fișierului. De exemplu, în loc să cauți „interviu”, poți scrie „interviu Berlin septembrie”. Cu cât termenul este mai specific, cu atât lista de rezultate poate fi mai ușor de parcurs.
Dacă nu găsești fișierul, folosește File Explorer
Există situații în care căutarea rapidă nu îți oferă imediat ce cauți. Atunci merită să treci la File Explorer. Deschide File Explorer cu combinația Windows + E. În Windows 11, poți porni căutarea din pagina Home sau poți selecta un anumit folder ori drive. Dacă știi că fișierul se află, de exemplu, în Downloads, intră în acel folder și folosește caseta de căutare din partea de sus.
Dacă habar nu ai unde se află, selectează This PC înainte de a căuta. Microsoft precizează că o căutare pornită din This PC este mai lentă, dar mai aprofundată decât una pornită din Home. Este metoda pe care merită să o folosești atunci când fișierul pare să fi dispărut complet. Și aici ai un truc foarte simplu: nu trebuie să cauți neapărat numele exact.
Dacă vrei toate fișierele Word, de exemplu, poți căuta *.doc sau, pentru anumite documente moderne, poți folosi extensia corespunzătoare. Microsoft recomandă folosirea caracterului * pentru căutarea tuturor fișierelor de un anumit tip.
De ce unele căutări sunt aproape instantanee
Windows nu verifică fiecare fișier de la zero de fiecare dată când faci o căutare. Sistemul folosește indexarea pentru a păstra informații despre fișiere și proprietățile acestora, astfel încât să poată returna mai repede rezultatele.
În Windows 11, poți verifica setările de indexare din Settings – Privacy & security – Searching Windows. Acolo există două moduri principale de indexare: Classic și Enhanced.
Modul Classic indexează implicit anumite foldere, precum Documents, Pictures și Music, precum și Desktop. Dacă alegi Enhanced, Windows poate indexa întregul PC, ceea ce extinde aria în care poate căuta, dar poate avea un impact mai mare asupra resurselor sistemului.
Asta explică și de ce o căutare poate fi foarte rapidă într-un folder indexat, dar mai lentă atunci când Windows trebuie să caute mai larg.
În plus, actualizările recente pentru Windows 11 au adus îmbunătățiri sistemului Search, inclusiv indexarea automată a unor foldere utilizate frecvent, pentru ca fișierele respective să apară mai repede în căutările ulterioare.
Trucul pe care îl folosesc când nu mai știu nimic despre fișier
Cea mai enervantă situație este atunci când nu-ți mai amintești nici numele, nici folderul. Știi doar că era, de exemplu, un PDF.
În acest caz, începe prin File Explorer, selectează This PC și caută extensia fișierului. Pentru un PDF poți folosi *.pdf, pentru imagini poți căuta după extensia dorită, iar pentru documente Word poți căuta *.doc sau *.docx. Windows va căuta în locațiile disponibile și îți va afișa fișierele care corespund.
Dacă ai găsit fișierul, dar nu mai știi unde era salvat, nu trebuie să te oprești aici. Fă clic dreapta pe el și alege opțiunea de deschidere a locației fișierului. Astfel poți vedea imediat folderul în care se află și, dacă vrei, îl poți muta într-un loc mai ușor de găsit.
Iar dacă Windows nu găsește deloc ceea ce cauți, merită verificată indexarea. În Settings > Privacy & security > Searching Windows poți vedea și modifica locațiile incluse în căutare. Microsoft oferă inclusiv un instrument de depanare pentru problemele legate de Search și indexare.
Așa că, data viitoare când cauți disperat un fișier prin laptop, nu mai deschide zece foldere la rând. Apasă tasta Windows și scrie ce îți amintești despre el. Iar dacă nu apare, deschide File Explorer, selectează This PC și lasă Windows să caute în profunzime. Funcția există deja în Windows 11 și, pentru majoritatea căutărilor, nu ai nevoie de niciun program suplimentar.