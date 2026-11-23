Ce primește cumpărătorul în cele trei versiuni

Precomenzile chinezești au început pe 13 noiembrie. Oferta include două variante cu tracțiune spate, ambele cu până la 850 de kilometri CLTC, și o variantă cu două motoare și tracțiune integrală, cu până la 770 de kilometri CLTC. La conversie, cele trei prețuri de precomandă sunt de aproximativ 30.500, 32.500 și 35.300 de euro. Versiunea de vârf adaugă tracțiune, dar nu are cea mai mare autonomie din gamă.

BYD anunță baterii Blade de a doua generație și compatibilitate cu Flash Charging. Conform datelor prezentate la precomandă, încărcarea de la 10% la 80% poate dura cinci minute în condiții compatibile, iar de la 10% la 97%, nouă minute. Nu vei obține automat aceiași timpi la o stație pe care o găsești în România. Contează puterea, profilul sesiunii și dacă versiunea locală, în cazul unei lansări, păstrează aceeași configurație.

Presa auto chineză a indicat 24 noiembrie pentru lansarea oficială în China. Până atunci, sumele citate sunt cele deschise la precomandă, iar o modificare anunțată ulterior ar trebui separată de oferta inițială.

Cele două ecrane atrag atenția, dar cinci locuri schimbă comparația

BYD a ales cinci locuri pentru noul Tang, ceea ce înseamnă că nu trebuie să presupui că păstrează configurațiile altor modele ale mărcii care au purtat numele Tang. Producătorul indică și un portbagaj frontal de 205 litri. Dacă îți trebuie o mașină de familie, verifică numărul de locuri și forma spațiilor înainte să decizi dacă ecranul panoramic e util. Poziționarea unei tablete în cabină nu îți spune cât de ușor montezi două scaune de copil.

În Europa, un eventual Tang destinat pieței locale ar trebui comparat după fișa sa WLTP, disponibilitatea stațiilor potrivite, echipare și prețul efectiv. Cele două tehnologii cu adevărat importante pentru drumurile lungi sunt consumul la viteza la care circuli și timpul petrecut la o stație accesibilă pe traseul tău. Mașina prezentată în China oferă cifre notabile, dar în România oferta trebuie evaluată abia când aceste informații sunt publicate de vânzător.