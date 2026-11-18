Potrivit WABetaInfo, noua funcționalitate a devenit disponibilă pentru o parte dintre utilizatorii versiunii beta WhatsApp pentru iOS 26.45.10.71, distribuită prin intermediul platformei TestFlight. O facilitate similară a fost introdusă și pe Android.

WhatsApp oferă 2 GB de stocare gratuită pentru utilizatorii de iPhone

Până acum, proprietarii de iPhone care doreau să păstreze copii de siguranță ale conversațiilor WhatsApp depindeau de serviciul iCloud.

Apple oferă gratuit 5 GB de stocare în cloud, însă acest spațiu este utilizat inclusiv pentru fotografii, documente, datele aplicațiilor și copiile de siguranță ale dispozitivelor.

În cazul persoanelor care folosesc frecvent aplicația de mesagerie și distribuie numeroase fotografii sau videoclipuri, fișierele WhatsApp pot ocupa chiar și zeci de gigabytes.

Prin introducerea propriului serviciu de stocare în cloud, WhatsApp le permite utilizatorilor să își salveze istoricul conversațiilor separat de celelalte informații păstrate în ecosistemul Apple.

Varianta gratuită oferă 2 GB de stocare, însă persoanele care au nevoie de mai mult spațiu vor putea opta pentru unul dintre abonamentele premium ale Meta.

Abonații WhatsApp Plus beneficiază de 100 GB de stocare pentru copiile de siguranță, în timp ce abonamentele Meta One pot oferi până la 4 TB, în funcție de pachetul ales.

Cum funcționează noul sistem de backup pentru conversațiile WhatsApp

Noua opțiune poate fi accesată direct din secțiunea dedicată copiilor de siguranță, disponibilă în meniul de setări al aplicației.

Utilizatorii vor putea alege între serviciul iCloud și infrastructura proprie de stocare a WhatsApp. Dacă aleg cea de-a doua variantă, activarea criptării end-to-end va fi obligatorie.

Astfel, nici măcar WhatsApp nu va putea citi conținutul conversațiilor salvate pe propriile servere.

Pentru securizarea informațiilor, utilizatorii pot opta pentru o cheie de criptare formată din 64 de cifre sau pentru autentificarea prin intermediul unei chei de acces digitale, cunoscută sub denumirea de passkey.

Noua funcționalitate vine însă și cu o condiție importantă pentru abonații serviciilor premium. WhatsApp va păstra copia de siguranță timp de patru luni după expirarea abonamentului. Dacă acesta nu este reînnoit, copia respectivă va fi ștearsă definitiv.

Prin urmare, dacă alegi să folosești noul serviciu, verifică periodic starea abonamentului și data ultimei copii de siguranță, pentru a evita pierderea conversațiilor importante.

Noua funcție WhatsApp vine și cu o limitare importantă

Deși Meta introduce propriul sistem de stocare atât pe Android, cât și pe iOS, copiile de siguranță nu sunt momentan compatibile între cele două sisteme de operare.

Cu alte cuvinte, dacă îți salvezi conversațiile pe serverele WhatsApp de pe un iPhone și ulterior treci la un telefon cu Android, nu vei putea restaura direct copia de siguranță.

Pentru astfel de situații, va trebui să utilizezi funcționalitatea dedicată transferului conversațiilor între Android și iPhone.

Noua opțiune de stocare este distribuită gradual, fiind disponibilă momentan pentru un număr limitat de utilizatori. Cea mai recentă versiune a aplicației din App Store este, de asemenea, compatibilă cu această funcționalitate.

Meta nu a anunțat o dată oficială pentru disponibilitatea generală a serviciului, însă acesta ar urma să ajungă la mai mulți utilizatori în următoarele săptămâni.

Prin această schimbare, WhatsApp își reduce dependența de infrastructura Apple și Google, dar își creează și o nouă oportunitate de a genera venituri din abonamente, transformând stocarea conversațiilor într-un avantaj comercial.