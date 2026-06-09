Cum cumperi titluri de stat Tezaur în 2026. Ghid pas cu pas pentru români, care este suma minimă
Tot mai mulți români aleg să își păstreze economiile în titluri de stat, iar interesul pentru programul Tezaur continuă să crească de la o ediție la alta, pe fondul dobânzilor atractive și al avantajelor fiscale oferite de stat. Începând cu 8 iunie 2026, o nouă emisiune de titluri de stat Tezaur este disponibilă pentru populație, inclusiv prin platforma Ghișeul.ro, ceea ce face investiția mai simplă ca niciodată.
Cum poți cumpăra titluri de stat online
Una dintre cele mai importante noutăți ale ultimilor ani este posibilitatea de a investi fără deplasări la ghișee și fără documente complicate.
Persoanele care dețin un cont activ pe Ghișeul.ro pot face subscrieri online în perioada 8 iunie – 1 iulie 2026 pentru emisiunile derulate prin Poșta Română. Pentru această metodă este nevoie de o carte de identitate valabilă și de un card de debit emis în România sau într-un stat acceptat în program.
În paralel, cei care sunt înregistrați în Spațiul Privat Virtual (SPV) pot cumpăra titluri de stat prin sistemul online al Trezoreriei Statului până la data de 2 iulie 2026. Prin această platformă, investitorii își pot deschide un cont de subscriere, pot achiziționa titluri și își pot transfera ulterior banii către propriul cont bancar.
Pentru cei care preferă metodele clasice, titlurile de stat rămân disponibile și la sediile Trezoreriei Statului până pe 3 iulie, precum și prin subunitățile Poștei Române până pe 2 iulie în mediul urban și până pe 1 iulie în mediul rural.
Cine poate investi și care este suma minimă
Programul Tezaur este destinat tuturor persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani la momentul subscrierii. De asemenea, este important de menționat faptul că Ministerul Finanțelor a stabilit o valoare minimă de investiție de 1.000 de lei pentru fiecare subscriere. În același timp, plafonul maxim este de 200.000 de lei pentru fiecare cod de emisiune.
Un avantaj important este că aceeași persoană poate realiza mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni, atât timp cât respectă limitele stabilite prin prospect.
De ce aleg românii titlurile de stat în locul conturilor de economii
Pentru mulți investitori, principala comparație este între titlurile de stat și conturile de economii oferite de bănci. Primul avantaj major al titlurilor Tezaur este reprezentat de dobânzile care, în multe cazuri, sunt superioare celor oferite de conturile clasice de economii. În plus, câștigurile obținute sunt neimpozabile, ceea ce înseamnă că investitorul păstrează integral dobânda încasată.
În cazul depozitelor bancare și al altor produse financiare, anumite venituri sunt supuse impozitării, ceea ce reduce randamentul final. Un alt avantaj este siguranța. Titlurile de stat sunt garantate de statul român, fiind considerate printre cele mai sigure instrumente de economisire disponibile pentru populație.
De asemenea, dobânda este plătită anual conform prospectului de emisiune, iar titlurile pot fi transferate sau răscumpărate anticipat, oferind o flexibilitate pe care mulți investitori o caută.
Ce se întâmplă cu banii investiți
Sumele atrase prin programul Tezaur sunt folosite de Ministerul Finanțelor pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice. Practic, cetățenii împrumută statul pentru o perioadă determinată, iar în schimb primesc dobânda stabilită la momentul subscrierii.
În plus, subscrierile pot fi anulate în perioada în care emisiunea este activă, ceea ce oferă investitorilor un grad suplimentar de control asupra deciziei luate.
Interes uriaș pentru programul Tezaur
Datele publicate de Ministerul Finanțelor arată că interesul românilor pentru aceste instrumente financiare continuă să crească. La ediția precedentă a programului Tezaur, desfășurată între 11 mai și 4 iunie 2026, populația a investit peste 1,8 miliarde de lei prin aproape 44.600 de subscrieri.
Totodată, peste 346 de milioane de lei au fost investiți exclusiv prin platforma Ghișeul.ro, semn că tot mai mulți români preferă variantele digitale de economisire și investiție.
Pentru cei care caută o alternativă simplă la conturile de economii, fără riscurile asociate investițiilor bursiere și cu avantajul unor dobânzi neimpozabile, titlurile de stat Tezaur rămân una dintre cele mai accesibile soluții disponibile în 2026.