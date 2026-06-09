Cum cumperi titluri de stat Tezaur în 2026. Ghid pas cu pas pentru români, care este suma minimă

Persoanele care dețin un cont activ pe Ghișeul.ro pot face subscrieri online în perioada 8 iunie – 1 iulie 2026 pentru emisiunile derulate prin Poșta Română. Pentru această metodă este nevoie de o carte de identitate valabilă și de un card de debit emis în România sau într-un stat acceptat în program.

În paralel, cei care sunt înregistrați în Spațiul Privat Virtual (SPV) pot cumpăra titluri de stat prin sistemul online al Trezoreriei Statului până la data de 2 iulie 2026. Prin această platformă, investitorii își pot deschide un cont de subscriere, pot achiziționa titluri și își pot transfera ulterior banii către propriul cont bancar.

Pentru cei care preferă metodele clasice, titlurile de stat rămân disponibile și la sediile Trezoreriei Statului până pe 3 iulie, precum și prin subunitățile Poștei Române până pe 2 iulie în mediul urban și până pe 1 iulie în mediul rural.

Cine poate investi și care este suma minimă

Programul Tezaur este destinat tuturor persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani la momentul subscrierii. De asemenea, este important de menționat faptul că Ministerul Finanțelor a stabilit o valoare minimă de investiție de 1.000 de lei pentru fiecare subscriere. În același timp, plafonul maxim este de 200.000 de lei pentru fiecare cod de emisiune.

Un avantaj important este că aceeași persoană poate realiza mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni, atât timp cât respectă limitele stabilite prin prospect.

De ce aleg românii titlurile de stat în locul conturilor de economii

Pentru mulți investitori, principala comparație este între titlurile de stat și conturile de economii oferite de bănci. Primul avantaj major al titlurilor Tezaur este reprezentat de dobânzile care, în multe cazuri, sunt superioare celor oferite de conturile clasice de economii. În plus, câștigurile obținute sunt neimpozabile, ceea ce înseamnă că investitorul păstrează integral dobânda încasată.

În cazul depozitelor bancare și al altor produse financiare, anumite venituri sunt supuse impozitării, ceea ce reduce randamentul final. Un alt avantaj este siguranța. Titlurile de stat sunt garantate de statul român, fiind considerate printre cele mai sigure instrumente de economisire disponibile pentru populație.