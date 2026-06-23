De ce nu mai investesc românii în titluri de stat? Fidelis a înregistrat cel mai slab rezultat din ultimii ani
Programul Fidelis, considerat în ultimii ani una dintre cele mai populare modalități prin care românii își puteau pune economiile la adăpost și obține dobânzi atractive, traversează o perioadă dificilă. Ediția din iunie 2026 a înregistrat cea mai slabă participare de la introducerea ofertelor lunare, semn că tot mai mulți români fie nu mai au bani disponibili pentru investiții, fie preferă să îi păstreze pentru perioade mai dificile. Datele centralizate la finalul perioadei de subscriere arată că investitorii au plasat aproximativ 179,8 milioane de euro în titlurile de stat Fidelis. Suma este cu peste 9% mai mică decât cea atrasă în luna mai, care fusese deja considerată una dintre cele mai slabe ediții din istoria recentă a programului.
Un contrast puternic față de perioada de vârf
Diferența este uriașă dacă ne raportăm la începutul anului trecut. În februarie 2025, programul Fidelis reușea să atragă aproximativ 863 de milioane de euro, de aproape cinci ori mai mult decât în prezent.
În mod normal, titlurile de stat ar trebui să fie atractive într-o perioadă marcată de incertitudine, deoarece sunt considerate printre cele mai sigure instrumente financiare disponibile pentru populație. Totuși, contextul economic actual pare să schimbe comportamentul investitorilor.
Facturile și scumpirile lasă mai puțini bani pentru economisire
Una dintre explicațiile cele mai simple este legată de bugetele familiilor. În ultimii ani, costurile pentru alimente, energie, servicii și locuințe au crescut constant. Chiar dacă salariile au avansat în anumite sectoare, multe familii constată că o parte tot mai mare din venituri este consumată de cheltuielile curente.
În aceste condiții, sumele care pot fi direcționate către economii sau investiții devin tot mai mici.
Mulți români care în urmă cu doi-trei ani cumpărau regulat titluri de stat preferă acum să păstreze bani în conturi curente sau în depozite, pentru situații neprevăzute.
Teama de viitor influențează deciziile
Pe lângă scumpiri, există și un factor psihologic important. Economia europeană traversează o perioadă marcată de încetinirea creșterii economice, iar companiile sunt mai prudente în privința investițiilor și angajărilor. În România, discuțiile despre reducerea deficitului bugetar, eventuale taxe noi și reforme fiscale au amplificat sentimentul de nesiguranță.
Mulți oameni preferă să aibă lichidități disponibile decât să blocheze economiile pentru câțiva ani, chiar dacă dobânzile oferite de stat sunt atractive.
Chiar și în aceste condiții, anumite emisiuni au continuat să atragă investitori. Cel mai mare interes s-a concentrat asupra titlurilor în lei cu scadența în 2028 și dobândă anuală de 6,35%. Acestea au atras aproape 49 de milioane de euro.
Interes semnificativ a existat și pentru emisiunile dedicate donatorilor de sânge, care beneficiază de dobânzi mai avantajoase.
În schimb, titlurile cu maturități foarte lungi au avut rezultate dezamăgitoare, deși ofereau cele mai mari dobânzi. Investitorii par să evite blocarea banilor pentru perioade de zece ani sau mai mult.
Euro începe să câștige teren
O altă tendință observată la ediția din iunie este interesul ușor mai mare pentru titlurile denominate în euro. Peste jumătate din subscrieri au mers către aceste instrumente, semn că o parte dintre investitori încearcă să se protejeze împotriva eventualelor fluctuații ale cursului de schimb.
În perioade de incertitudine economică și politică, moneda europeană este percepută de mulți români ca un refugiu suplimentar.
Un semnal despre starea economiei
Scăderea interesului pentru Fidelis nu înseamnă neapărat că românii și-au pierdut încrederea în titlurile de stat. Mai degrabă, rezultatul pare să reflecte presiunile economice cu care se confruntă populația.
Atunci când facturile cresc, prețurile din magazine urcă de la o lună la alta, iar viitorul locului de muncă pare mai puțin predictibil, economisirea devine o prioritate, dar investițiile pe termen lung sunt amânate.
Recordul negativ înregistrat de ediția din iunie transmite astfel un mesaj mai amplu despre starea economiei și despre modul în care românii își gestionează banii într-o perioadă dominată de prudență, incertitudine și dorința de a avea rezerve financiare pentru orice eventualitate.