De ce nu mai investesc românii în titluri de stat? Fidelis a înregistrat cel mai slab rezultat din ultimii ani

În mod normal, titlurile de stat ar trebui să fie atractive într-o perioadă marcată de incertitudine, deoarece sunt considerate printre cele mai sigure instrumente financiare disponibile pentru populație. Totuși, contextul economic actual pare să schimbe comportamentul investitorilor.

Facturile și scumpirile lasă mai puțini bani pentru economisire

Una dintre explicațiile cele mai simple este legată de bugetele familiilor. În ultimii ani, costurile pentru alimente, energie, servicii și locuințe au crescut constant. Chiar dacă salariile au avansat în anumite sectoare, multe familii constată că o parte tot mai mare din venituri este consumată de cheltuielile curente.

În aceste condiții, sumele care pot fi direcționate către economii sau investiții devin tot mai mici.

Mulți români care în urmă cu doi-trei ani cumpărau regulat titluri de stat preferă acum să păstreze bani în conturi curente sau în depozite, pentru situații neprevăzute.

Teama de viitor influențează deciziile

Pe lângă scumpiri, există și un factor psihologic important. Economia europeană traversează o perioadă marcată de încetinirea creșterii economice, iar companiile sunt mai prudente în privința investițiilor și angajărilor. În România, discuțiile despre reducerea deficitului bugetar, eventuale taxe noi și reforme fiscale au amplificat sentimentul de nesiguranță.

Mulți oameni preferă să aibă lichidități disponibile decât să blocheze economiile pentru câțiva ani, chiar dacă dobânzile oferite de stat sunt atractive.

Chiar și în aceste condiții, anumite emisiuni au continuat să atragă investitori. Cel mai mare interes s-a concentrat asupra titlurilor în lei cu scadența în 2028 și dobândă anuală de 6,35%. Acestea au atras aproape 49 de milioane de euro.