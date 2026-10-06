Cum ceri o mărire de salariu. Sfaturile unui manager, greșeala care îți poate slăbi negocierea: „Nu vă așteptați la sume mai mari”
O ofertă de muncă mai bine plătită poate pune un angajat într-o situație complicată: ce faci dacă nu vrei neapărat să pleci, dar diferența de salariu este suficient de mare încât să nu o poți ignora? Un român a cerut sfaturi pe Reddit după ce s-a confruntat cu exact această dilemă, iar discuția a adunat inclusiv explicațiile unui manager despre ce se întâmplă în culisele unei companii atunci când un angajat cere mai mulți bani.
„Îmi place locul de muncă actual, dar nu sunt mulțumit de salariu”
„Să presupunem că am primit o ofertă mai bună de la altă companie. Cu toate acestea, îmi place locul de muncă actual, dar nu sunt mulțumit de salariu. Cum aș putea să cer o mărire de salariu într-un mod profesional?”, a întrebat românul.
Situația îi este familiară multor angajați. Existența unei oferte concrete poate oferi o poziție de negociere mai bună, dar discuția trebuie purtată cu atenție. Înainte de întâlnirea cu managerul, angajatul ar trebui să știe foarte clar care este suma pentru care ar rămâne și dacă este într-adevăr pregătit să accepte oferta celeilalte companii în cazul unui refuz.
O ofertă externă nu ar trebui inventată și nici folosită ca o amenințare. Dacă angajatorul spune că nu poate majora salariul, angajatul trebuie să fie pregătit să ia o decizie.
Un manager explică de ce mărirea nu depinde numai de șeful direct
Unul dintre cele mai interesante răspunsuri a venit de la o persoană care spune că ocupă o funcție de management într-o corporație mare. Acesta explică faptul că managerul direct nu poate întotdeauna să aprobe singur majorarea.
„Dacă X vine la mine și îmi cere o mărire, persoana chiar o merită, este valoroasă, implicată și își dă interesul, eu o să fac tot ce ține de mine să încerc să obțin mărirea respectivă. Nu vă așteptați la sume mai mari de 5-10%, poate 15% în cazuri foarte rare”, explică acesta.
Cererea poate ajunge apoi la niveluri superioare de management, HR și departamentele care gestionează remunerațiile, unde trebuie justificat inclusiv cât de important este angajatul pentru companie.
„La final, cel mai probabil răspunsul o să fie ‘nu avem buget’ sau, din 10% cerut, o să fie 5%”, mai spune managerul.
Rezultatele sunt argumente mai bune decât facturile personale
Același manager susține că nu există neapărat o formulă perfectă prin care trebuie solicitată majorarea.
„Sincer, mie nu îmi pasă cum ceri mărirea, dacă îmi spui că ai rate sau că muncești foarte mult și ești implicat. Contează dacă meriți sau nu. Nu vă axați pe un mod ‘profesionist’ de a cere măririle, până la urmă este o negociere. Dacă ești valoros pentru echipă și toți știu asta, este mai ușor de negociat.”
Totuși, într-o negociere salarială este mai util ca argumentele să fie legate de activitatea profesională decât de cheltuielile personale. Ratele mai mari sau costul vieții explică de ce angajatul își dorește mai mulți bani, dar nu demonstrează companiei de ce postul său ar trebui remunerat mai bine.
Rezultatele măsurabile, responsabilitățile suplimentare, proiectele preluate, experiența acumulată și nivelul salariilor pentru poziții comparabile sunt argumente mai solide.
Cum folosești oferta celeilalte companii
Un alt participant la discuție recomandă ca angajatul să nu lase cealaltă companie să aștepte prea mult și, mai ales, să nu promită că acceptă oferta înainte de negocierea cu actualul angajator.
„Te asiguri că ai două-trei zile la dispoziție să dai răspunsul firmei a doua. Este important să păstrezi o relație cât mai bună cu ei și să știe la ce să se aștepte”, explică acesta.
Angajatul poate merge apoi la manager și poate spune direct că a primit o ofertă concretă, dar că ar dori să discute despre posibilitatea continuării colaborării.
Este însă riscant să „umfle” suma primită de la concurență, așa cum sugerează unul dintre comentarii. Angajatorul poate solicita detalii sau negocierea se poate deteriora dacă informația se dovedește falsă.
Stabilește înainte suma pentru care ai rămâne
Un sfat important desprins din discuție este stabilirea unui prag înainte de negociere. Dacă actualul salariu este, de exemplu, 6.000 de lei net, iar noua companie oferă 7.500 de lei, angajatul trebuie să decidă dacă ar rămâne pentru 6.500, 7.000 sau numai dacă actualul angajator egalează oferta. Un alt utilizator recomandă o abordare bazată pe piață:
„Argumentează de ce meriți mai mult, spune ce faci și că ai studiat piața pentru poziția ta și ai observat că salariile sunt mai mari. Apoi îi spui că îți place proiectul sau echipa și că o mărire te-ar motiva.”
Oferta externă poate fi, așadar, un argument puternic, dar nu garantează o contraofertă. Compania poate să nu aibă buget, poate avea grile salariale stricte sau poate considera că diferența este prea mare. Tocmai de aceea, negocierea este cel mai sigur de purtat atunci când angajatul este pregătit pentru ambele rezultate: să rămână pentru suma dorită sau să accepte noul loc de muncă dacă actualul angajator spune „nu”.