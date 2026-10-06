Cum ceri o mărire de salariu. Sfaturile unui manager, greșeala care îți poate slăbi negocierea: „Nu vă așteptați la sume mai mari”

O ofertă externă nu ar trebui inventată și nici folosită ca o amenințare. Dacă angajatorul spune că nu poate majora salariul, angajatul trebuie să fie pregătit să ia o decizie.

Un manager explică de ce mărirea nu depinde numai de șeful direct

Unul dintre cele mai interesante răspunsuri a venit de la o persoană care spune că ocupă o funcție de management într-o corporație mare. Acesta explică faptul că managerul direct nu poate întotdeauna să aprobe singur majorarea.

„Dacă X vine la mine și îmi cere o mărire, persoana chiar o merită, este valoroasă, implicată și își dă interesul, eu o să fac tot ce ține de mine să încerc să obțin mărirea respectivă. Nu vă așteptați la sume mai mari de 5-10%, poate 15% în cazuri foarte rare”, explică acesta.

Cererea poate ajunge apoi la niveluri superioare de management, HR și departamentele care gestionează remunerațiile, unde trebuie justificat inclusiv cât de important este angajatul pentru companie.

„La final, cel mai probabil răspunsul o să fie ‘nu avem buget’ sau, din 10% cerut, o să fie 5%”, mai spune managerul.

Rezultatele sunt argumente mai bune decât facturile personale

Același manager susține că nu există neapărat o formulă perfectă prin care trebuie solicitată majorarea.

„Sincer, mie nu îmi pasă cum ceri mărirea, dacă îmi spui că ai rate sau că muncești foarte mult și ești implicat. Contează dacă meriți sau nu. Nu vă axați pe un mod ‘profesionist’ de a cere măririle, până la urmă este o negociere. Dacă ești valoros pentru echipă și toți știu asta, este mai ușor de negociat.”

Totuși, într-o negociere salarială este mai util ca argumentele să fie legate de activitatea profesională decât de cheltuielile personale. Ratele mai mari sau costul vieții explică de ce angajatul își dorește mai mulți bani, dar nu demonstrează companiei de ce postul său ar trebui remunerat mai bine.

Rezultatele măsurabile, responsabilitățile suplimentare, proiectele preluate, experiența acumulată și nivelul salariilor pentru poziții comparabile sunt argumente mai solide.

Cum folosești oferta celeilalte companii

Un alt participant la discuție recomandă ca angajatul să nu lase cealaltă companie să aștepte prea mult și, mai ales, să nu promită că acceptă oferta înainte de negocierea cu actualul angajator.