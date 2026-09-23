Cum ajunge o comună oraș și un oraș municipiu în România. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o localitate

Un sat nu devine direct municipiu

Primul lucru care trebuie lămurit este diferența dintre sat și comună. Comuna este unitatea administrativ-teritorială, în timp ce în componența ei se pot afla unul sau mai multe sate. Satele respective nu au personalitate juridică separată.

Prin urmare, atunci când vorbim despre „transformarea unui sat în oraș”, în practică procesul privește de regulă comuna din care acesta face parte. Comuna este cea care poate fi declarată oraș dacă îndeplinește condițiile legale, iar noul oraș poate avea în continuare în componență sate aparținătoare.

Orașul reprezintă deja o localitate urbană și trebuie să dispună de o serie de dotări și servicii specifice, de la infrastructură și utilități până la servicii sociale, comerciale, administrative și culturale.

Ce trebuie să aibă o comună pentru a deveni oraș

Legea nr. 351/2001 stabilește o serie de indicatori pentru localitățile urbane. În forma aplicabilă procedurii de declarare a unui oraș, fișa prevăzută de lege verifică, între altele, atingerea unui prag de 10.000 de locuitori și faptul că cel puțin 75% din populația ocupată lucrează în activități neagricole.

Nu este suficientă însă populația. Sunt analizate și utilitățile și infrastructura. Printre indicatorii prevăzuți de lege se numără alimentarea cu apă, canalizarea, încălzirea, existența unor servicii medicale și de învățământ, dotările culturale și sportive, locurile de cazare, procentul străzilor modernizate și extinderea rețelelor de apă și canalizare.

Cu alte cuvinte, o comună mare, aflată lângă București sau lângă un alt mare centru urban, nu devine automat oraș numai pentru că s-au construit mii de locuințe și populația a crescut.

Cum ajunge un oraș municipiu

Următoarea treaptă este municipiul. Codul administrativ îl definește drept o unitate administrativ-teritorială declarată astfel prin lege și caracterizată printr-un nivel mai ridicat al funcțiilor și dotărilor urbane, care pot deservi inclusiv o zonă mai largă decât propriile limite administrative.