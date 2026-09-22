Ce înseamnă municipiu și ce se schimbă în administrarea orașului Voluntari, odată cu noul statut

Ce înseamnă ca un oraș să devină municipiu

În organizarea administrativ-teritorială a României, municipiul este o localitate urbană care are o importanță economică, socială, politică, administrativă sau culturală mai mare și care trebuie să îndeplinească o serie de criterii stabilite prin lege.

Transformarea unui oraș în municipiu se face prin lege și nu schimbă limitele teritoriale ale localității. Voluntari rămâne în județul Ilfov, însă va avea un rang administrativ superior celui de oraș după finalizarea procedurii și intrarea în vigoare a legii.

În cazul Voluntariului, unul dintre argumentele invocate pentru schimbarea statutului este referendumul local organizat în 2004, în cadrul căruia locuitorii care au participat s-au pronunțat asupra transformării orașului în municipiu.

Ce se poate schimba pentru locuitorii din Voluntari

Una dintre principalele teme discutate în Senat a fost impactul fiscal. Rangul unei localități poate conta în stabilirea anumitor impozite locale, inclusiv în formulele utilizate pentru calcularea impozitului pe teren.

Senatoarea USR Ana-Cynthia-Ioana Păun, care s-a opus proiectului, a susținut că noul statut poate conduce la taxe mai mari pentru locuitori. Aceasta a criticat și utilizarea referendumului din 2004 drept argument, arătând că populația localității s-a modificat considerabil în ultimii peste 20 de ani.

Totuși, dobândirea statutului de municipiu nu înseamnă automat că toate taxele și impozitele locale vor crește imediat. Impactul concret depinde de prevederile Codului fiscal, de rangul atribuit localității în formulele de calcul și de hotărârile adoptate anual de autoritățile locale.

Ce se schimbă la nivelul Primăriei Voluntari

Noul rang administrativ poate avea efecte și asupra organizării administrației publice locale. Statutul de municipiu este relevant pentru anumite reguli privind structura administrației și poate influența inclusiv sistemul de salarizare aplicabil unor funcții din aparatul local.