Ce înseamnă municipiu și ce se schimbă în administrarea orașului Voluntari, odată cu noul statut
Voluntari este aproape de o schimbare importantă din punct de vedere administrativ. Senatul a adoptat proiectul de lege prin care orașul din județul Ilfov este declarat municipiu, după ce inițiativa trecuse anterior și de Camera Deputaților. Senatul a fost forul decizional, astfel că proiectul urmează etapele legislative necesare înainte ca noul statut să producă efecte.
Trecerea de la oraș la municipiu nu presupune doar modificarea denumirii oficiale. Statutul administrativ al unei localități este luat în calcul în mai multe domenii, de la organizarea administrației locale până la anumite componente ale fiscalității. Tocmai aceste posibile efecte au provocat discuții în Parlament.
Ce înseamnă ca un oraș să devină municipiu
În organizarea administrativ-teritorială a României, municipiul este o localitate urbană care are o importanță economică, socială, politică, administrativă sau culturală mai mare și care trebuie să îndeplinească o serie de criterii stabilite prin lege.
Transformarea unui oraș în municipiu se face prin lege și nu schimbă limitele teritoriale ale localității. Voluntari rămâne în județul Ilfov, însă va avea un rang administrativ superior celui de oraș după finalizarea procedurii și intrarea în vigoare a legii.
În cazul Voluntariului, unul dintre argumentele invocate pentru schimbarea statutului este referendumul local organizat în 2004, în cadrul căruia locuitorii care au participat s-au pronunțat asupra transformării orașului în municipiu.
Ce se poate schimba pentru locuitorii din Voluntari
Una dintre principalele teme discutate în Senat a fost impactul fiscal. Rangul unei localități poate conta în stabilirea anumitor impozite locale, inclusiv în formulele utilizate pentru calcularea impozitului pe teren.
Senatoarea USR Ana-Cynthia-Ioana Păun, care s-a opus proiectului, a susținut că noul statut poate conduce la taxe mai mari pentru locuitori. Aceasta a criticat și utilizarea referendumului din 2004 drept argument, arătând că populația localității s-a modificat considerabil în ultimii peste 20 de ani.
Totuși, dobândirea statutului de municipiu nu înseamnă automat că toate taxele și impozitele locale vor crește imediat. Impactul concret depinde de prevederile Codului fiscal, de rangul atribuit localității în formulele de calcul și de hotărârile adoptate anual de autoritățile locale.
Ce se schimbă la nivelul Primăriei Voluntari
Noul rang administrativ poate avea efecte și asupra organizării administrației publice locale. Statutul de municipiu este relevant pentru anumite reguli privind structura administrației și poate influența inclusiv sistemul de salarizare aplicabil unor funcții din aparatul local.
Acesta a fost un alt argument invocat de senatorii care s-au opus proiectului. Ana-Cynthia-Ioana Păun a susținut că trecerea la statutul de municipiu poate însemna salarii mai mari pentru funcționarii din Primărie.
De cealaltă parte, parlamentarii care au susținut proiectul au pus accentul pe nivelul de dezvoltare al localității și pe opțiunea exprimată la referendumul din 2004. Senatorul PSD Daniel Zamfir a argumentat că trebuie respectată decizia exprimată atunci de locuitori.
De ce a fost susținută transformarea Voluntariului în municipiu
Susținătorii proiectului consideră că dezvoltarea din ultimele decenii justifică trecerea Voluntariului la un rang administrativ superior. Senatorul PSD Ionel Floroiu a descris localitatea drept una dintre cele mai dezvoltate din România din punct de vedere economic, social, industrial și al infrastructurii școlare, menționând însă lipsa unui spital.
Proiectul a fost susținut și de PNL. Liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu, a argumentat că trebuie respectată opțiunea comunității locale privind statutul localității.
În același timp, criticii schimbării susțin că statutul de municipiu nu rezolvă automat problemele existente. Printre aspectele invocate în dezbaterea parlamentară s-au numărat starea unor străzi, problemele rețelei de canalizare și lipsa unui spital public.
Când va deveni oficial Voluntari municipiu
Senatul a adoptat proiectul în calitate de for decizional, după ce Camera Deputaților îl adoptase anterior tacit. Pentru ca schimbarea să producă efecte juridice, legea trebuie să parcurgă procedurile constituționale ulterioare și să intre în vigoare.
Abia după intrarea în vigoare a actului normativ noul statut va trebui reflectat în documentele și procedurile administrative ale localității.
Pentru locuitori, schimbarea importantă nu este, așadar, simpla apariție a cuvântului „municipiu” înaintea numelui Voluntari. Efectele concrete vor trebui urmărite ulterior, în special în ceea ce privește taxele locale, organizarea administrației și deciziile pe care autoritățile locale le vor lua în baza noului statut.