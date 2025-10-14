Ultima ora
UPDATE Ce se întâmplă dacă circuli în România cu asigurare RCA de la o firmă din Bulgaria. Exemplul DallBogg și sancțiunea ASF
14 oct. 2025 | 21:14
de Badea Violeta

Primăria Iași se împrumută de la bănci cu 130 de milioane de lei pentru a asigura încălzirea locuințelor la iarnă. „Rețeta perfectă pentru falimentul unui oraș”

ACTUALITATE
Primăria Iași se împrumută de la bănci cu 130 de milioane de lei pentru a asigura încălzirea locuințelor la iarnă. „Rețeta perfectă pentru falimentul unui oraș”
Pentru a garanta incalzirea locuintelor in iarna, Primaria Iasi se imprumuta cu 130 de milioane de lei de la banci. Sursa foto: Profimedia

Primăria Iași va contracta un împrumut de 130 de milioane de lei pentru achiziția gazelor naturale necesare încălzirii centralizate, după ce încasările din facturile de încălzire nu acoperă costurile. Este al treilea an consecutiv în care municipalitatea apelează la credite pentru a asigura agentul termic în oraș, pe fondul datoriilor crescânde ale sistemului de termoficare.

De ce recurge Primăria Iași la împrumuturi pentru încălzire

Senatorul USR Marius Bodea atrage atenția că împrumuturile repetate reprezintă ”rețeta perfectă a punerii pe butuci a unui oraș”. Din 2023 până în prezent, aproape 500 de milioane de lei au fost cheltuiți doar pentru încălzire, iar majoritatea locuințelor nu beneficiază de reabilitare.

Oficialul susține că folosirea creditelor bancare pe termen scurt crește semnificativ povara financiară asupra orașului, afectând bugetul pe termen lung și fără a rezolva problema structurală profundă a termoficării.

Vezi și:
De ce ar trebui să deschizi geamurile zilnic, chiar și iarna. 7 motive pentru care e esențial pentru sănătatea ta
TABEL Cât vei plăti pentru încălzire la iarnă, în funcție de câte ore ții centrala pornită și de mărimea locuinței

Există alternative pentru modernizarea sistemului de încălzire

Senatorul subliniază că retehnologizarea CET Iași ar putea fi realizată cu aproximativ 35 de milioane de euro, o investiție fezabilă care ar moderniza sistemul, iar biogazul emis constant de groapa de gunoi ar putea înlocui eficient gazul metan utilizat în termoficare.

”Așa fac marile orașe europene, există suficiente fonduri europene. Cu împrumutul primarului Mihai Chirica pe o iarnă rezolvam problema termoficării în oraș pentru totdeauna. Dar el preferă să arunce banii în vânt, atitudinea sa costându-i scump pe ieșeni”, adaugă Marius Bodea, potrivit news.ro.

Ce efect au aceste împrumuturi asupra bugetului local

Împrumutul de 130 de milioane de lei se adaugă datoriilor existente, accentuând și mai mult povara financiară și crește considerabil presiunea asupra bugetului și capacității de gestionare a municipalității.

Partidele care compun majoritatea în Consiliul Local — PNL, PSD și PMP — nu au reacționat oficial până în prezent, în timp ce cetățenii se întreabă cu îngrijorare cum vor fi gestionate eficient resursele orașului pe termen lung.

Fără investiții reale și coerente în modernizarea sistemului, soluțiile pe termen scurt riscă să transforme problema într-un ciclu continuu și tot mai greu de gestionat de datorii.

De la iarnă, trecem la vreme de primăvară. Când se încălzeşte, după valul de frig
Recomandări
Bugetarii care pot primi salarii mai mari cu 50%. Condițiile ce trebuie îndeplinite pentru acordarea majorării
Bugetarii care pot primi salarii mai mari cu 50%. Condițiile ce trebuie îndeplinite pentru acordarea majorării
D’Angelo, câștigător al premiilor Grammy și pionier al curentului neo-soul, a murit la vârsta de 51 de ani. Artistul, răpus de o boală nemiloasă
D’Angelo, câștigător al premiilor Grammy și pionier al curentului neo-soul, a murit la vârsta de 51 de ani. Artistul, răpus de o boală nemiloasă
Cum poți deveni proprietar pe terenul de sub casă. Ce prevede Legea 18/1991 și în ce condiții se aplică în 2025
Cum poți deveni proprietar pe terenul de sub casă. Ce prevede Legea 18/1991 și în ce condiții se aplică în 2025
REVIEW Pixel Buds 2a – materializarea raportului ideal preț – performanță de la Google. Căștile in-ear deștepte și performante, perfecte pentru utilizatorii cu Android
RECENZIE
REVIEW Pixel Buds 2a – materializarea raportului ideal preț – performanță de la Google. Căștile in-ear deștepte și performante, perfecte pentru utilizatorii cu Android
Dan Diaconescu rămâne fără emisiune la Canal 33. Momentul care ar fi dus la întreruperea colaborării
Dan Diaconescu rămâne fără emisiune la Canal 33. Momentul care ar fi dus la întreruperea colaborării
Ioana State, dezvăluiri tulburătoare de la vizita în Spitalul de Psihiatrie „Obregia”: „M-au marcat mesajele scrise pe pereți. Copiii se pot vindeca aici, dar e greu într-un salon cu șapte paturi”. Interviu EXCLUSIV
EXCLUSIV
Ioana State, dezvăluiri tulburătoare de la vizita în Spitalul de Psihiatrie „Obregia”: „M-au marcat mesajele scrise pe pereți. Copiii se pot vindeca aici, dar e greu într-un salon cu șapte paturi”. Interviu EXCLUSIV
Cum să cureți ușor filtrul hotei. Așa scapi de depunerile de grăsime, fără efort
Cum să cureți ușor filtrul hotei. Așa scapi de depunerile de grăsime, fără efort
Donald Trump, nemulțumit de coperta revistei Time pe care apare: „Probabil cea mai proastă din toate timpurile”
Donald Trump, nemulțumit de coperta revistei Time pe care apare: „Probabil cea mai proastă din toate timpurile”
Revista presei
Adevarul
Ar trebui să ne îngrijoreze înmulțirea șacalilor? „Lumea are impresia că haite masive bântuie și pustiesc”
Playsport.ro
A plecat de la CFR Cluj după patru ani! Nelu Varga a confirmat despărțirea: „Îmi pare rău”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop miercuri, 15 octombrie 2025. 3 zodii au parte de o schimbare bruscă de noroc
Playtech Știri
Boala de care ar suferi Irinel Columbeanu. Chiar Irina ar fi observat primele simptome, înainte de primirea diagnosticului
Playtech Știri
Zodiile care îşi schimbă viaţa amoroasă în a doua jumătate a lunii octombrie 2025. 4 nativi sunt norocoşi
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...