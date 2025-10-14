Primăria Iași se împrumută de la bănci cu 130 de milioane de lei pentru a asigura încălzirea locuințelor la iarnă. „Rețeta perfectă pentru falimentul unui oraș”

Primăria Iași va contracta un împrumut de 130 de milioane de lei pentru achiziția gazelor naturale necesare încălzirii centralizate, după ce încasările din facturile de încălzire nu acoperă costurile. Este al treilea an consecutiv în care municipalitatea apelează la credite pentru a asigura agentul termic în oraș, pe fondul datoriilor crescânde ale sistemului de termoficare.

De ce recurge Primăria Iași la împrumuturi pentru încălzire

Senatorul USR Marius Bodea atrage atenția că împrumuturile repetate reprezintă ”rețeta perfectă a punerii pe butuci a unui oraș”. Din 2023 până în prezent, aproape 500 de milioane de lei au fost cheltuiți doar pentru încălzire, iar majoritatea locuințelor nu beneficiază de reabilitare.

Oficialul susține că folosirea creditelor bancare pe termen scurt crește semnificativ povara financiară asupra orașului, afectând bugetul pe termen lung și fără a rezolva problema structurală profundă a termoficării.

Există alternative pentru modernizarea sistemului de încălzire

Senatorul subliniază că retehnologizarea CET Iași ar putea fi realizată cu aproximativ 35 de milioane de euro, o investiție fezabilă care ar moderniza sistemul, iar biogazul emis constant de groapa de gunoi ar putea înlocui eficient gazul metan utilizat în termoficare.

”Așa fac marile orașe europene, există suficiente fonduri europene. Cu împrumutul primarului Mihai Chirica pe o iarnă rezolvam problema termoficării în oraș pentru totdeauna. Dar el preferă să arunce banii în vânt, atitudinea sa costându-i scump pe ieșeni”, adaugă Marius Bodea, potrivit news.ro.

Ce efect au aceste împrumuturi asupra bugetului local

Împrumutul de 130 de milioane de lei se adaugă datoriilor existente, accentuând și mai mult povara financiară și crește considerabil presiunea asupra bugetului și capacității de gestionare a municipalității.

Partidele care compun majoritatea în Consiliul Local — PNL, PSD și PMP — nu au reacționat oficial până în prezent, în timp ce cetățenii se întreabă cu îngrijorare cum vor fi gestionate eficient resursele orașului pe termen lung.

Fără investiții reale și coerente în modernizarea sistemului, soluțiile pe termen scurt riscă să transforme problema într-un ciclu continuu și tot mai greu de gestionat de datorii.