Microsoft Edge pornește mult mai repede în Windows 11. Testele cu Chrome arată unde apare diferența

Cum reușește Microsoft Edge să pornească mai repede

În mod obișnuit, deschiderea unui browser presupune mai multe operațiuni înainte ca fereastra să apară pe ecran. Windows trebuie să încarce fișierele programului de pe unitatea de stocare, să le aducă în memoria sistemului, să pregătească bibliotecile necesare și să inițializeze componentele de securitate și comunicare.

Abia după parcurgerea acestor etape, browserul poate încărca propriile componente, inclusiv interfața și motorul JavaScript. Toate aceste operațiuni contribuie la întârzierea dintre clicul pe pictograma aplicației și apariția ferestrei.

Microsoft Edge încearcă să reducă acest interval prin funcția Startup Boost. Aceasta pregătește o versiune simplificată a browserului în fundal, fie după autentificarea în Windows, fie după închiderea ultimei ferestre Edge. Astfel, o parte dintre operațiunile care ar fi avut loc la pornirea normală sunt deja finalizate.

La următoarea deschidere, sistemul trebuie în principal să afișeze fereastra și să o conecteze la procesele care rulează deja. De aceea, browserul poate apărea mult mai repede decât în cazul unei porniri obișnuite.

Pentru a limita consumul de resurse, Edge nu menține active toate componentele necesare navigării. Rămân pornite procesul principal al browserului, cel responsabil de profil și interfață, procesul GPU pentru randare, serviciul de rețea și monitorul pentru detectarea erorilor. Procesele asociate filelor sunt închise, astfel încât funcția să nu păstreze în fundal o instanță completă a browserului.

Edge câștigă testul de pornire în comparație cu Chrome

Comparația dintre cele două browsere a urmărit în special timpul necesar pentru deschiderea aplicației atunci când aceasta nu rulează. Testele au fost realizate în mai multe condiții, pentru a diferenția pornirea la rece de situațiile în care Windows păstrează deja unele fișiere în memoria cache.

Au fost verificate pornirile imediat după repornirea calculatorului, cele realizate după închiderea browserului și scenariile în care procesele Edge erau deja active în fundal datorită funcției Startup Boost. Fiecare test a fost repetat de mai multe ori, iar rezultatele au fost comparate pe baza mediilor obținute.