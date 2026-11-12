Microsoft Edge pornește mult mai repede în Windows 11. Testele cu Chrome arată unde apare diferența
Microsoft a îmbunătățit timpul de pornire al browserului Edge în Windows 11 printr-o funcție care pregătește aplicația înainte ca aceasta să fie deschisă efectiv. Startup Boost menține câteva procese active în fundal, astfel încât browserul să poată afișa fereastra aproape instantaneu la următoarea pornire. Într-un test comparativ cu Google Chrome, diferența a fost vizibilă, însă avantajul se limitează la lansarea aplicației, nu și la încărcarea paginilor web.
Funcția nu accelerează propriu-zis conexiunea la internet și nici motorul care afișează site-urile. În schimb, reduce timpul necesar sistemului de operare pentru a pregăti browserul. Este o schimbare care poate conta mai ales pentru cei care deschid și închid frecvent ferestre de navigare pe parcursul zilei.
Cum reușește Microsoft Edge să pornească mai repede
În mod obișnuit, deschiderea unui browser presupune mai multe operațiuni înainte ca fereastra să apară pe ecran. Windows trebuie să încarce fișierele programului de pe unitatea de stocare, să le aducă în memoria sistemului, să pregătească bibliotecile necesare și să inițializeze componentele de securitate și comunicare.
Abia după parcurgerea acestor etape, browserul poate încărca propriile componente, inclusiv interfața și motorul JavaScript. Toate aceste operațiuni contribuie la întârzierea dintre clicul pe pictograma aplicației și apariția ferestrei.
Microsoft Edge încearcă să reducă acest interval prin funcția Startup Boost. Aceasta pregătește o versiune simplificată a browserului în fundal, fie după autentificarea în Windows, fie după închiderea ultimei ferestre Edge. Astfel, o parte dintre operațiunile care ar fi avut loc la pornirea normală sunt deja finalizate.
La următoarea deschidere, sistemul trebuie în principal să afișeze fereastra și să o conecteze la procesele care rulează deja. De aceea, browserul poate apărea mult mai repede decât în cazul unei porniri obișnuite.
Pentru a limita consumul de resurse, Edge nu menține active toate componentele necesare navigării. Rămân pornite procesul principal al browserului, cel responsabil de profil și interfață, procesul GPU pentru randare, serviciul de rețea și monitorul pentru detectarea erorilor. Procesele asociate filelor sunt închise, astfel încât funcția să nu păstreze în fundal o instanță completă a browserului.
Edge câștigă testul de pornire în comparație cu Chrome
Comparația dintre cele două browsere a urmărit în special timpul necesar pentru deschiderea aplicației atunci când aceasta nu rulează. Testele au fost realizate în mai multe condiții, pentru a diferenția pornirea la rece de situațiile în care Windows păstrează deja unele fișiere în memoria cache.
Au fost verificate pornirile imediat după repornirea calculatorului, cele realizate după închiderea browserului și scenariile în care procesele Edge erau deja active în fundal datorită funcției Startup Boost. Fiecare test a fost repetat de mai multe ori, iar rezultatele au fost comparate pe baza mediilor obținute.
Google Chrome închide în mod normal procesele browserului după închiderea ultimei ferestre. Modul său de funcționare în fundal este activ doar în anumite situații, de exemplu atunci când o extensie solicită acest lucru. Edge are un avantaj deoarece Startup Boost pregătește din timp o parte dintre componentele necesare pornirii.
În testele prezentate, Chrome a avut nevoie de aproximativ două-trei secunde pentru a deschide o fereastră, iar pe calculatorul folosit în mod obișnuit de autor timpul a ajuns la cinci-șapte secunde. În schimb, Edge a afișat fereastra în câteva milisecunde atunci când procesele pregătite în fundal erau deja active.
Diferența este considerabilă, dar trebuie interpretată în context. Rezultatul foarte rapid al browserului Microsoft apare în scenariul în care Startup Boost a avut timp să pregătească aplicația. Nu înseamnă că Edge pornește întotdeauna în câteva milisecunde, indiferent de starea calculatorului sau de resursele disponibile.
De ce Edge nu încarcă site-urile mai repede decât Chrome
Avantajul obținut prin Startup Boost se oprește în momentul în care browserul este deschis. Testele de încărcare a paginilor nu au indicat diferențe semnificative între Edge și Chrome.
Explicația ține și de tehnologia folosită de cele două aplicații. Ambele sunt construite pe baza Chromium și folosesc motorul JavaScript V8, precum și componente similare pentru procesarea paginilor și comunicarea prin rețea. Din acest motiv, reducerea timpului de pornire a aplicației nu se traduce automat printr-o navigare mai rapidă.
Viteza de încărcare a unui site depinde de mai mulți factori, inclusiv conexiunea la internet, performanța calculatorului și complexitatea paginii. În testele realizate pe dispozitive diferite, calculatorul conectat prin cablu Ethernet a încărcat paginile mai repede decât cel care folosea o conexiune wireless.
Prin urmare, Startup Boost nu rezolvă problemele legate de site-uri lente sau aplicații web solicitante. Funcția reduce doar așteptarea de la deschiderea browserului până la apariția ferestrei pe ecran.
Ce dezavantaje are Startup Boost și când merită activată
Deși procesele păstrate în fundal au un consum redus de resurse, ele nu sunt complet gratuite din punct de vedere al performanței. Edge continuă să ocupe memorie virtuală, chiar dacă reduce prioritatea procesorului și a memoriei atunci când nu este folosit.
Pe un calculator care rulează deja multe aplicații, presiunea asupra memoriei poate determina Windows să mute unele date ale proceselor Edge pe unitatea de stocare. Dacă browserul este deschis ulterior, sistemul trebuie să readucă acele date în memorie. În anumite situații, acest lucru poate anula avantajul funcției și poate duce la o pornire mai lentă decât în cazul unei lansări obișnuite.
Microsoft limitează disponibilitatea Startup Boost pe anumite configurații. Funcția nu este activată implicit pe dispozitivele cu cel mult 4 GB de RAM și unități de stocare mai vechi. De asemenea, poate fi dezactivată automat atunci când sunt instalate anumite extensii care deschid ferestre în mod independent.
Avantajul este mai ușor de observat pentru cei care deschid și închid browserul de multe ori sau accesează frecvent linkuri din aplicații precum Outlook și Teams. În aceste situații, apariția rapidă a ferestrei poate face ca întregul sistem să pară mai receptiv.