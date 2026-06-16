Ultima ora
De ce ajung românii să plătească în plus pentru servicii medicale, deși sunt asigurați. Ce arată un studiu ASE
de Iulia Kelt
TEHNOLOGIE, ȘTIINȚĂ & DIGITAL

Cum activezi subtitrările live pe telefon. Funcția ascunsă care transcrie automat orice clip video

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Cum activezi subtitrările live pe telefon. Funcția ascunsă care transcrie automat orice clip video
SPECIAL
Subtitrări pe telefon / Foto: Profimedia

Telefoanele moderne includ tot mai multe funcții bazate pe inteligență artificială, iar una dintre cele mai utile pentru utilizatorii de zi cu zi este sistemul de subtitrări live. Această opțiune poate genera automat text pentru videoclipuri, podcasturi, apeluri video sau alte materiale audio, fără să fie nevoie de subtitrări create manual.

Funcția este utilă nu doar pentru persoanele cu probleme de auz, ci și pentru cei care urmăresc conținut în locuri zgomotoase sau care nu pot activa volumul telefonului. În plus, tehnologia a evoluat considerabil în ultimii ani, iar acuratețea transcrierilor este mult mai bună decât în trecut.

Pe multe dispozitive Android și iPhone, opțiunea este deja disponibilă, însă numeroși utilizatori nu știu că o au la îndemână.

Cum activezi subtitrările live pe Android

Pe telefoanele Android moderne, funcția poartă de obicei denumirea Live Caption.

Pentru activare, intră în Settings, apoi accesează secțiunea Accessibility și caută opțiunea Live Caption. După activare, telefonul va genera automat subtitrări pentru conținutul audio redat pe dispozitiv.

Pe unele modele, funcția poate fi activată și direct din meniul de control al volumului. Atunci când apeși unul dintre butoanele de volum, poate apărea o pictogramă dedicată subtitrărilor live.

Avantajul principal este că procesarea se face local pe telefon în multe situații, ceea ce înseamnă că informațiile nu sunt trimise permanent către servere externe.

Vezi și:
Funcții Android Auto care îți fac drumurile mai simple. De la muzică pornită automat la mesaje trimise cu Gemini
Google Assistant dispare de pe telefoanele Android. Gemini preia complet rolul de asistent vocal

Cum activezi subtitrările live pe iPhone

Și utilizatorii de iPhone au acces la funcții similare. În versiunile recente de iOS, opțiunea Live Captions poate fi găsită în meniul Accessibility.

Pentru activare, deschide aplicația Settings, accesează Accessibility și caută secțiunea Live Captions. După activare, sistemul poate afișa subtitrări în timp real pentru conținutul audio compatibil.

Funcția poate fi utilizată pentru videoclipuri online, apeluri video și alte surse audio acceptate de sistemul de operare.

Pe măsură ce inteligența artificială devine tot mai prezentă pe smartphone-uri, astfel de instrumente transformă modul în care consumăm conținut digital. Subtitrările live sunt printre cele mai utile funcții introduse în ultimii ani, iar configurarea lor durează doar câteva minute.

Pentru utilizatorii care urmăresc frecvent videoclipuri pe rețele sociale, platforme de streaming sau site-uri de știri, această opțiune poate îmbunătăți semnificativ experiența de utilizare și accesibilitatea conținutului.

BYD repară o vulnerabilitate după ce cercetătorii au „spart” un Shark 6. Hackerii au putut urmări mașina și accesa unele funcții de la distanță
Revista presei
Digi24
„Un pilot l-a înjunghiat pe altul”. Bătaie între piloți într-un avion care se îndrepta spre Israel
Hit.ro
NASA și SpaceX vor să ducă patru astronauți la Stația Spațială în mai puțin de nouă ore
Romania TV
Cum arată casa lui Florin Piersic din Cluj. Locuința este renovată recent, este cochetă și cu un farmec aparte. Aici este locul în care marele actor locuiește cu soția lui, Anna Torok / FOTO
Femeia.ro
Ce nu știai despre ambasadoarea SUA care s-a lăudat că statul ei poate răsturna guverne
Adevarul
Ce pensie are un român cu 15 ani vechime, stagiul minim de cotizare
Playsport.ro
Chivu, artist al revenirilor de la 0-2. A reușit o nouă minune cu Inter, de data aceasta cu...
Caloria.ro
20 de ani de Auchan în România: o aniversare cu mii de oferte, beneficii pentru clienți și proiecte de solidaritate 
Zooland.ro
20 de ani de Auchan în România: o aniversare cu mii de oferte, beneficii pentru clienți și proiecte de solidaritate 