Cum activezi subtitrările live pe telefon. Funcția ascunsă care transcrie automat orice clip video
Telefoanele moderne includ tot mai multe funcții bazate pe inteligență artificială, iar una dintre cele mai utile pentru utilizatorii de zi cu zi este sistemul de subtitrări live. Această opțiune poate genera automat text pentru videoclipuri, podcasturi, apeluri video sau alte materiale audio, fără să fie nevoie de subtitrări create manual.
Funcția este utilă nu doar pentru persoanele cu probleme de auz, ci și pentru cei care urmăresc conținut în locuri zgomotoase sau care nu pot activa volumul telefonului. În plus, tehnologia a evoluat considerabil în ultimii ani, iar acuratețea transcrierilor este mult mai bună decât în trecut.
Pe multe dispozitive Android și iPhone, opțiunea este deja disponibilă, însă numeroși utilizatori nu știu că o au la îndemână.
Cum activezi subtitrările live pe Android
Pe telefoanele Android moderne, funcția poartă de obicei denumirea Live Caption.
Pentru activare, intră în Settings, apoi accesează secțiunea Accessibility și caută opțiunea Live Caption. După activare, telefonul va genera automat subtitrări pentru conținutul audio redat pe dispozitiv.
Pe unele modele, funcția poate fi activată și direct din meniul de control al volumului. Atunci când apeși unul dintre butoanele de volum, poate apărea o pictogramă dedicată subtitrărilor live.
Avantajul principal este că procesarea se face local pe telefon în multe situații, ceea ce înseamnă că informațiile nu sunt trimise permanent către servere externe.
Cum activezi subtitrările live pe iPhone
Și utilizatorii de iPhone au acces la funcții similare. În versiunile recente de iOS, opțiunea Live Captions poate fi găsită în meniul Accessibility.
Pentru activare, deschide aplicația Settings, accesează Accessibility și caută secțiunea Live Captions. După activare, sistemul poate afișa subtitrări în timp real pentru conținutul audio compatibil.
Funcția poate fi utilizată pentru videoclipuri online, apeluri video și alte surse audio acceptate de sistemul de operare.
Pe măsură ce inteligența artificială devine tot mai prezentă pe smartphone-uri, astfel de instrumente transformă modul în care consumăm conținut digital. Subtitrările live sunt printre cele mai utile funcții introduse în ultimii ani, iar configurarea lor durează doar câteva minute.
Pentru utilizatorii care urmăresc frecvent videoclipuri pe rețele sociale, platforme de streaming sau site-uri de știri, această opțiune poate îmbunătăți semnificativ experiența de utilizare și accesibilitatea conținutului.