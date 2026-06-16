Cum activezi subtitrările live pe telefon. Funcția ascunsă care transcrie automat orice clip video

Pe multe dispozitive Android și iPhone, opțiunea este deja disponibilă, însă numeroși utilizatori nu știu că o au la îndemână.

Cum activezi subtitrările live pe Android

Pe telefoanele Android moderne, funcția poartă de obicei denumirea Live Caption.

Pentru activare, intră în Settings, apoi accesează secțiunea Accessibility și caută opțiunea Live Caption. După activare, telefonul va genera automat subtitrări pentru conținutul audio redat pe dispozitiv.

Pe unele modele, funcția poate fi activată și direct din meniul de control al volumului. Atunci când apeși unul dintre butoanele de volum, poate apărea o pictogramă dedicată subtitrărilor live.

Avantajul principal este că procesarea se face local pe telefon în multe situații, ceea ce înseamnă că informațiile nu sunt trimise permanent către servere externe.

Cum activezi subtitrările live pe iPhone

Și utilizatorii de iPhone au acces la funcții similare. În versiunile recente de iOS, opțiunea Live Captions poate fi găsită în meniul Accessibility.

Pentru activare, deschide aplicația Settings, accesează Accessibility și caută secțiunea Live Captions. După activare, sistemul poate afișa subtitrări în timp real pentru conținutul audio compatibil.