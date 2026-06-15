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TEHNOLOGIE, ȘTIINȚĂ & DIGITAL

Primul telefon pliabil Apple, denumit iPhone Ultra, va fi și ultra-scump. Când ar urma să apară și la ce preț

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Primul telefon pliabil Apple, denumit iPhone Ultra, va fi și ultra-scump. Când ar urma să apară și la ce preț
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Apple pregătește de ani buni intrarea pe piața telefoanelor pliabile, dar primul model al companiei ar putea ajunge în magazine mai târziu decât se estima. Dispozitivul, numit neoficial iPhone Ultra, ar urma să fie lansat la începutul anului 2027 și să coste cât un laptop premium.

Informațiile nu au fost confirmate de Apple, iar denumirea comercială se poate schimba până la prezentarea oficială. Potrivit Wccftech, modelul de bază ar putea costa 2.000 de dolari, în timp ce versiunea cu dotări sau stocare superioară ar ajunge la 2.200 de dolari.

De ce ar putea fi amânat până în 2027

Planurile anterioare indicau o posibilă prezentare în toamna lui 2026, alături de iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max. Noul raport sugerează însă că problemele de producție și programul furnizorilor ar putea împinge debutul comercial spre primele luni ale anului 2027. Nu este exclus ca Apple să prezinte telefonul în septembrie 2026, dar să înceapă livrările câteva luni mai târziu.

Printre dificultățile discutate se află mecanismul complicat al balamalei, integrarea componentelor pe placa de bază și disponibilitatea cipurilor fabricate în procesul de 2 nanometri. Playtech.ro a urmărit constant zvonurile despre data lansării și prețul primului iPhone pliabil, estimările anterioare plasând deja dispozitivul peste pragul de 2.000 de dolari.

Ce ar putea oferi iPhone Ultra

Telefonul ar urma să adopte un format pliabil de tip carte, cu un ecran interior OLED produs de Samsung. Apple ar încerca să reducă aproape complet cuta vizibilă din mijlocul ecranului, una dintre cele mai criticate probleme ale actualelor telefoane pliabile. Pentru asta, compania ar folosi sticlă flexibilă foarte subțire, adezivi speciali și o balama care ar contribui inclusiv la disiparea căldurii.

Playtech.ro a explicat anterior cum Apple vrea să rezolve defectele care i-au deranjat pe utilizatorii actualelor pliabile. Dispozitivul ar putea primi procesorul A20 Pro, 12 GB de memorie RAM, modemul C2 dezvoltat intern și o cameră de vapori pentru răcire.

Un alt compromis important ar putea fi eliminarea Face ID. Deblocarea s-ar face prin Touch ID, probabil integrat în butonul lateral, pentru ca telefonul să rămână suficient de subțire. Într-un material anterior despre multitaskingul de tip iPad și lipsa Face ID, Playtech.ro a arătat că Apple ar putea trata dispozitivul ca pe o combinație între telefon și tabletă.

La 2.000–2.200 de dolari, iPhone Ultra nu ar fi un produs pentru publicul larg, ci un model demonstrativ, destinat celor care vor cea mai nouă tehnologie Apple. Rămâne însă de văzut dacă firma va confirma numele, prețul și lansarea din 2027.

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