Cu cât s-ar putea scumpi energia electrică după oprirea reactoarelor de la Cernavodă. De unde va cumpăra România curent

Practic, problema nu este lipsa combustibilului nuclear, ci lipsa apei necesare răcirii în siguranță a echipamentelor.

Prin oprirea celor două reactoare, sistemul energetic românesc pierde aproximativ 1.400 MW de energie produsă continuu, una dintre cele mai stabile surse de electricitate din țară.

De ce ar putea crește facturile la energie

Fostul ministru al Energiei, Răzvan Nicolescu, explică faptul că mecanismul este unul simplu. Atunci când producția de energie scade, iar consumul rămâne ridicat sau chiar crește, prețurile tind să urce.

„O producție mai mică la nivel național. Iar atunci când oferta, când producția scade, dacă cererea rămâne constantă sau dacă cererea crește, prețurile sunt afectate în sensul pe care nu ni-l dorim. Adică facturi mai mari. Este, repet, o ofertă mai mică și, la o cerere egală, prețurile, de regulă, dacă ne raportăm la legile economiei, se duc în sus”, a spus Răzvan Nicolescu, conform Digi24.

În această perioadă, temperaturile foarte ridicate determină milioane de români să folosească aparatele de aer condiționat, ceea ce înseamnă un consum mai mare de electricitate, în special în orele de după-amiază și seara.

Dacă cererea rămâne mare exact în perioada în care Cernavodă nu produce energie, presiunea asupra pieței va crește, iar costurile suplimentare se pot reflecta ulterior și în facturile consumatorilor.

De unde va lua România curent

Lipsa energiei produse la Cernavodă poate fi compensată din mai multe surse, însă fiecare variantă vine cu provocări. În primul rând, autoritățile mizează pe producția din parcurile fotovoltaice, care poate fi ridicată în zilele însorite.

Dacă aceasta nu este suficientă, pot fi pornite centralele pe gaze naturale sau cele pe cărbune, însă acestea produc energie mai scumpă decât reactoarele nucleare. O altă soluție este importul de electricitate din țările vecine.