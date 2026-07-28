Cum sunt afectați consumatorii după oprirea Reactorului 1 de la Cernavodă. Ce spune fostul ministru al Energiei despre situaţie şi despre Proiectul Porțile de Fier III

În aceste condiții, nu mai poate fi asigurat debitul de apă necesar răcirii reactorului în condiții de maximă siguranță, motiv pentru care oprirea are un caracter preventiv. O situație similară s-a mai produs în vara anului 2003, când Reactorul 1 a rămas oprit aproape o lună din aceeași cauză.

Ce înseamnă asta pentru sistemul energetic

Unitatea 1 de la Cernavodă produce aproximativ 700 MW de energie electrică în bandă, adică energie livrată constant, indiferent de ora din zi.

Retragerea acestei capacități înseamnă că România trebuie să compenseze lipsa de energie prin alte surse. În prezent, diferența este acoperită din centrale pe gaze naturale, centrale pe cărbune și importuri de energie.

Ministerul Energiei a precizat că populația nu riscă întreruperi în alimentarea cu electricitate, însă sistemul funcționează cu o rezervă mai redusă.

Deocamdată, producția ridicată a centralelor fotovoltaice menține prețurile scăzute în timpul zilei, însă seara, când consumul crește și producția solară scade, presiunea asupra pieței devine mai mare.

Virgil Popescu: „Apa este una dintre cele mai importante resurse”

Fostul ministru al Energiei consideră că episodul de la Cernavodă demonstrează cât de importantă este administrarea resurselor de apă.

„Apa este una dintre cele mai importante resurse pentru producerea energiei în România. Dacă nu o gestionăm responsabil și cu viziune pe termen lung, riscăm să ne confruntăm cu probleme serioase. Debitul scăzut al Dunării a determinat oprirea controlată și deconectarea Unității 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă. Mai mult chiar, se ia în considerare oprirea controlată și deconectarea Unității 2. Acest context arată cât de vulnerabil poate deveni sistemul nostru energetic în fața schimbărilor hidrologice”, a transmis acesta.

De ce cere prudență pentru proiectul Porțile de Fier III

În acest context, Virgil Popescu spune că proiectul hidroenergetic Porțile de Fier III (Đerdap III) nu ar trebui aprobat înainte de realizarea unui studiu hidrologic amplu.