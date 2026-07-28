Cum sunt afectați consumatorii după oprirea Reactorului 1 de la Cernavodă. Ce spune fostul ministru al Energiei despre situaţie şi despre Proiectul Porțile de Fier III
Oprirea controlată a Reactorului 1 de la Centrala Nucleară Cernavodă, din cauza debitului foarte scăzut al Dunării, a readus în atenție vulnerabilitatea sistemului energetic românesc în perioadele de secetă extremă. Deși autoritățile dau asigurări că alimentarea cu energie electrică nu este în pericol, fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, atrage atenția că acest episod arată cât de importantă este gestionarea resurselor de apă și cere prudență înainte de aprobarea unor noi proiecte hidroenergetice.
De ce a fost oprit Reactorul 1
Nuclearelectrica a început marți, la ora 10:00, manevrele de oprire controlată și deconectare a Unității 1 de la Sistemul Energetic Național. Decizia a fost luată după ce debitul Dunării la intrarea în România a scăzut la aproximativ 1.600 de metri cubi pe secundă, de aproape trei ori mai puțin decât media obișnuită pentru luna iulie.
În aceste condiții, nu mai poate fi asigurat debitul de apă necesar răcirii reactorului în condiții de maximă siguranță, motiv pentru care oprirea are un caracter preventiv. O situație similară s-a mai produs în vara anului 2003, când Reactorul 1 a rămas oprit aproape o lună din aceeași cauză.
Ce înseamnă asta pentru sistemul energetic
Unitatea 1 de la Cernavodă produce aproximativ 700 MW de energie electrică în bandă, adică energie livrată constant, indiferent de ora din zi.
Retragerea acestei capacități înseamnă că România trebuie să compenseze lipsa de energie prin alte surse. În prezent, diferența este acoperită din centrale pe gaze naturale, centrale pe cărbune și importuri de energie.
Ministerul Energiei a precizat că populația nu riscă întreruperi în alimentarea cu electricitate, însă sistemul funcționează cu o rezervă mai redusă.
Deocamdată, producția ridicată a centralelor fotovoltaice menține prețurile scăzute în timpul zilei, însă seara, când consumul crește și producția solară scade, presiunea asupra pieței devine mai mare.
Virgil Popescu: „Apa este una dintre cele mai importante resurse”
Fostul ministru al Energiei consideră că episodul de la Cernavodă demonstrează cât de importantă este administrarea resurselor de apă.
„Apa este una dintre cele mai importante resurse pentru producerea energiei în România. Dacă nu o gestionăm responsabil și cu viziune pe termen lung, riscăm să ne confruntăm cu probleme serioase. Debitul scăzut al Dunării a determinat oprirea controlată și deconectarea Unității 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă. Mai mult chiar, se ia în considerare oprirea controlată și deconectarea Unității 2. Acest context arată cât de vulnerabil poate deveni sistemul nostru energetic în fața schimbărilor hidrologice”, a transmis acesta.
De ce cere prudență pentru proiectul Porțile de Fier III
În acest context, Virgil Popescu spune că proiectul hidroenergetic Porțile de Fier III (Đerdap III) nu ar trebui aprobat înainte de realizarea unui studiu hidrologic amplu.
Potrivit fostului ministru, autoritățile trebuie să analizeze dacă noua investiție ar putea influența resursele de apă necesare funcționării sistemului energetic și sistemului de irigații.
„Înainte de orice decizie, este esențială realizarea unui studiu hidrologic riguros, care să evalueze în mod obiectiv impactul proiectului atât asupra sistemului energetic național, cât și asupra sistemului de irigații. Mai ales că ne pregătim de construcția Unităților 3 și 4 de la Cernavodă, iar pentru aceste proiecte avem nevoie de suficientă apă, pentru ca toate cele patru unități să funcționeze optim și în siguranță”, a afirmat acesta.
Vor crește prețurile la energie?
În prezent, efectele asupra facturilor nu sunt directe. Totuși, specialiștii arată că lipsa celor 700 MW produși de reactor obligă sistemul să utilizeze surse de energie mai costisitoare, în special centrale pe gaze și, în anumite situații, centrale pe cărbune.
Pe piața angro de energie, prețurile din intervalul de consum maxim, între orele 20:00 și 22:00, au urcat deja spre 200 euro/MWh, însă este dificil de stabilit cât din această creștere este provocată de oprirea reactorului și cât se datorează caniculei, care determină un consum mai mare de energie pentru răcire.
Dacă seceta se va accentua și nivelul Dunării va continua să scadă, iar autoritățile vor decide oprirea preventivă și a Reactorului 2, presiunea asupra Sistemului Energetic Național și asupra prețurilor ar putea deveni mai mare, chiar dacă alimentarea consumatorilor rămâne, în acest moment, asigurată.