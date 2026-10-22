La câte grade să lași centrala când pleci la serviciu. Calcul pentru o familie care lipsește 8-10 ore pe zi

În scenariul de bază avem 21°C timp de 24 de ore. Diferența față de exterior este de 16°C. Dacă familia pleacă însă 10 ore pe zi și programează termostatul la 17°C în acest interval, iar în celelalte 14 ore dorește 23°C, necesarul teoretic de încălzire scade cu aproximativ 3,1%.

Raportat la cei 150 m³, consumul ar coborî teoretic la aproximativ 145,3 m³, adică o economie de circa 4,7 m³ pe lună.

Dacă lipsești numai 8 ore, rezultatul se schimbă

Interesant este ce se întâmplă dacă familia lipsește numai opt ore. La 23°C timp de 16 ore și 17°C timp de opt ore, în ipotezele calculului nostru, necesarul teoretic ajunge practic la același nivel cu menținerea temperaturii de 21°C timp de 24 de ore.

Cu alte cuvinte, avantajul obținut prin reducerea temperaturii cât timp ești plecat poate fi „mâncat” de faptul că vrei 23°C în restul zilei. Concluzia este importantă: nu doar programarea centralei contează, ci și temperatura cerută atunci când suntem acasă.

Cea mai mare economie apare dacă nu urci la 23°C

Să presupunem că familia păstrează 21°C atunci când este acasă, dar reduce termostatul cu aproximativ 4°C timp de 8-10 ore.

Aici economia devine mai vizibilă. Departamentul american al Energiei arată că reducerea temperaturii cu aproximativ 4-5,5°C pentru opt ore pe zi poate aduce economii de până la aproximativ 10% pe an la încălzire și răcire. Valoarea efectivă diferă însă de la o locuință la alta.

Pentru centralele clasice pe gaz, principiul este simplu: dacă nu este nimeni acasă, nu este eficient să încălzești locuința la aceeași temperatură de confort ca atunci când familia se află în apartament.