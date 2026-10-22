La câte grade să lași centrala când pleci la serviciu. Calcul pentru o familie care lipsește 8-10 ore pe zi
Facturile au devenit una dintre principalele griji ale familiilor, într-o perioadă în care prețurile și taxele au crescut, iar apropierea iernii aduce din nou întrebarea: cum folosim centrala fără să aruncăm bani pe fereastră? Una dintre dilemele frecvente este dacă merită să păstrăm permanent 21°C în apartament sau să încălzim mai mult atunci când suntem acasă și să coborâm termostatul când plecăm.
21°C permanent sau 23°C numai când ești acasă?
Pentru calcule luăm un apartament ipotetic care, menținut permanent la 21°C într-o lună rece, consumă 150 m³ de gaze. Vom presupune o temperatură exterioară medie de 5°C și vom compara necesarul de încălzire prin diferența dintre temperatura interioară și cea exterioară. Este o simulare simplificată, nu o promisiune privind factura unei anumite locuințe.
În scenariul de bază avem 21°C timp de 24 de ore. Diferența față de exterior este de 16°C. Dacă familia pleacă însă 10 ore pe zi și programează termostatul la 17°C în acest interval, iar în celelalte 14 ore dorește 23°C, necesarul teoretic de încălzire scade cu aproximativ 3,1%.
Raportat la cei 150 m³, consumul ar coborî teoretic la aproximativ 145,3 m³, adică o economie de circa 4,7 m³ pe lună.
Dacă lipsești numai 8 ore, rezultatul se schimbă
Interesant este ce se întâmplă dacă familia lipsește numai opt ore. La 23°C timp de 16 ore și 17°C timp de opt ore, în ipotezele calculului nostru, necesarul teoretic ajunge practic la același nivel cu menținerea temperaturii de 21°C timp de 24 de ore.
Cu alte cuvinte, avantajul obținut prin reducerea temperaturii cât timp ești plecat poate fi „mâncat” de faptul că vrei 23°C în restul zilei. Concluzia este importantă: nu doar programarea centralei contează, ci și temperatura cerută atunci când suntem acasă.
Cea mai mare economie apare dacă nu urci la 23°C
Să presupunem că familia păstrează 21°C atunci când este acasă, dar reduce termostatul cu aproximativ 4°C timp de 8-10 ore.
Aici economia devine mai vizibilă. Departamentul american al Energiei arată că reducerea temperaturii cu aproximativ 4-5,5°C pentru opt ore pe zi poate aduce economii de până la aproximativ 10% pe an la încălzire și răcire. Valoarea efectivă diferă însă de la o locuință la alta.
Pentru centralele clasice pe gaz, principiul este simplu: dacă nu este nimeni acasă, nu este eficient să încălzești locuința la aceeași temperatură de confort ca atunci când familia se află în apartament.
Lucrezi de acasă? Situația este diferită
Pentru cineva care lucrează de acasă, posibilitatea de a reduce temperatura opt sau zece ore dispare. În această situație, menținerea unei temperaturi de aproximativ 20-21°C poate fi mai eficientă decât setarea termostatului la 23°C întreaga zi.
Energy Saving Trust indică pentru majoritatea oamenilor o temperatură de confort cuprinsă între 18 și 21°C și recomandă setarea termostatului la cea mai mică temperatură la care ocupanții se simt confortabil.
Ce faci dacă ai copii
Într-o familie cu copii, confortul nu trebuie sacrificat doar pentru o factură mai mică. O variantă ar putea fi 21-22°C în perioadele în care familia este acasă și o temperatură mai redusă în intervalele în care locuința rămâne goală.
Termostatul programabil poate face modificările automat, astfel încât centrala să înceapă încălzirea înainte ca familia să ajungă acasă.
Nu trebuie nici să setezi 25°C pentru ca apartamentul să se încălzească mai repede. Termostatul nu funcționează ca pedala de accelerație: o temperatură setată mai mare nu face locuința să ajungă mai repede la 21°C, ci îi spune centralei să continue încălzirea până la temperatura mai ridicată.
Cât înseamnă economia în bani
În octombrie 2026, situația facturilor la gaze este diferită de vechiul plafon fix de 0,31 lei/kWh. Pentru perioada 1 aprilie 2026–31 martie 2027 se aplică mecanismul stabilit prin OUG 12/2026, iar prețul final facturat clientului casnic este cea mai mică valoare dintre prețul contractual și cel calculat conform mecanismului prevăzut de ordonanță.
De aceea, economia în lei nu poate fi calculată corect cu un singur tarif valabil pentru toți românii. Ofertele și prețurile diferă în funcție de furnizor și zonă.
Ceea ce poate controla însă fiecare familie este consumul. Iar regula rămâne simplă: pentru o centrală pe gaz, încălzirea locuinței la temperatura de confort atunci când nu este nimeni acasă înseamnă, în general, energie consumată inutil. Programarea termostatului și reducerea moderată a temperaturii în perioadele de absență pot aduce economii fără ca familia să fie nevoită să stea în frig.