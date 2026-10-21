Românii cu panouri fotovoltaice, îndemnați să schimbe modul în care folosesc energia. Ce avantaj poate aduce o baterie

Surplusul ajunge astfel în rețea, iar seara, când panourile nu mai produc suficient, gospodăria începe din nou să ia energie din rețea.

APCE propune o altă strategie: surplusul produs ziua să fie încărcat într-o baterie și folosit după apus.

„Ziua produceţi şi încărcaţi bateriile. Nu mai oferiţi automat surplusul vostru furnizorului. Seara şi noaptea consumaţi energia voastră, în loc să o cumpăraţi înapoi la preţuri care includ tarife de reţea, taxe şi marja furnizorului”, transmite asociația.

Energia a trecut de 300 de euro/MWh pe piața spot

Apelul vine într-un moment în care energia este foarte scumpă pe Piața pentru Ziua Următoare. Potrivit datelor prezentate de APCE, prețul mediu a ajuns zilele acestea la 1.639 lei/MWh, aproximativ 307 euro/MWh. În septembrie, prețul spot de la București a fost de două ori mai mare decât în aceeași lună din 2025.

Asociația susține că aproximativ 32% din consumul național este tranzacționat pe PZU și critică dependența furnizorilor de achizițiile făcute cu o zi înainte.

Situația este cu atât mai delicată cu cât ambele unități ale Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă sunt în prezent oprite. Nuclearelectrica precizează că acestea sunt menținute „în stare oprită sigură” și că situația nu prezintă risc pentru securitatea nucleară.

Aproape 400.000 de prosumatori au devenit o piesă importantă în sistem

România are deja o capacitate impresionantă instalată în gospodării și companii. Datele ANRE pentru 31 august 2026 indică 385.791 de prosumatori și o putere instalată totală de aproximativ 4.282 MW. Cei mai mulți, 349.099, sunt persoane fizice. Asta înseamnă că energia produsă pe acoperișurile caselor și clădirilor nu mai este o cantitate neglijabilă pentru sistem.

APCE susține că energia prosumatorilor reprezintă în timpul zilei una dintre sursele ieftine aflate la dispoziția furnizorilor și critică mecanismul prin care surplusul injectat poate fi decontat după o perioadă îndelungată.