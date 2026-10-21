Radar ascuns după un copac, un pod sau o clădire. Este legală amenda dacă șoferul nu a putut vedea echipajul?
Amenda pentru viteză poate fi legală chiar dacă șoferul nu a văzut echipajul sau aparatul radar înainte de înregistrare. Lipsa vizibilității nu anulează, prin ea însăși, sancțiunea, însă poliția trebuie să dovedească abaterea și să respecte condițiile legale privind măsurarea vitezei și întocmirea procesului-verbal.
Poliția nu trebuie să fie vizibilă pentru ca amenda să fie valabilă
Codul rutier nu condiționează sancționarea vitezei de posibilitatea șoferului de a observa din timp echipajul. Articolul 109 alineatul (2) din OUG nr. 195/2002 permite constatarea contravențiilor cu mijloace tehnice, iar pentru măsurarea vitezei sunt relevante omologarea și verificarea metrologică.
Prin urmare, faptul că autospeciala era parțial ascunsă de un copac, de o construcție sau de configurația drumului nu reprezintă automat un motiv de anulare. Obligația de a respecta limita de viteză există și în lipsa unui echipaj vizibil.
Nici existența unui indicator care anunță controlul radar nu este o condiție generală pentru aplicarea amenzii. Reglementările privind vizibilitatea și presemnalizarea radarelor au făcut obiectul unor încercări de modificare legislativă, analizate de Curtea Constituțională, fără să instituie regula generală invocată uneori de șoferi.
Decizia CCR nr. 439/2019 privește o asemenea lege de modificare a articolului 109, declarată neconstituțională în ansamblu. Textele unei propuneri legislative nu trebuie confundate cu obligațiile aflate în vigoare.
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Un echipaj ascuns și o măsurare greșită sunt situații diferite
Faptul că tu nu ai văzut aparatul nu dovedește că acesta nu putea înregistra mașina. Poziția din care șoferul observă echipajul și condițiile în care dispozitivul măsoară viteza sunt două aspecte distincte.
De exemplu, o autospecială poate fi mascată parțial de vegetație, în timp ce aparatul are zona necesară măsurării liberă. Într-o asemenea situație, simpla fotografie a mașinii de poliție aflate lângă un copac nu demonstrează că viteza a fost înregistrată incorect.
În schimb, identificarea greșită a vehiculului sau neconcordanțele dintre înregistrare și procesul-verbal pot conta la verificarea sancțiunii. Aceste probleme trebuie analizate pe baza probei concrete, nu deduse doar din locul în care se afla echipajul.
Poziționarea după un pod sau lângă o clădire nu face orice amendă automat legală. Concluzia depinde de existența abaterii, de mijlocul de măsurare și de respectarea procedurii aplicabile.
Ce merită verificat în procesul-verbal și în înregistrare
Dacă apreciezi că sancțiunea este greșită, verifică locul, data, ora, viteza consemnată și limita aplicabilă acelui sector de drum. O discuție despre radarul „ascuns” nu înlocuiește verificarea acestor elemente.
Contează și legătura dintre vehiculul tău și viteza atribuită. Dacă în imagini apar mai multe mașini, acest lucru nu anulează automat constatarea, dar poate necesita lămurirea modului în care a fost identificat autoturismul măsurat.
În cadrul unei plângeri poți solicita administrarea înregistrării și a documentelor relevante privind aparatul folosit. Instanța verifică legalitatea și temeinicia procesului-verbal în raport cu probele depuse.
Separat, dacă susții că limita de viteză aplicată era alta, argumentul trebuie raportat la locul măsurării și la semnalizarea rutieră. Momentul în care ai observat echipajul poate fi diferit de momentul înregistrării vitezei.
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În cât timp poate fi contestată sancțiunea
Articolul 31 din OG nr. 2/2001 prevede un termen de 15 zile de la înmânarea sau comunicarea procesului-verbal pentru formularea plângerii contravenționale. Termenul se raportează la primirea documentului, nu la ziua în care ai aflat unde era amplasat radarul.
O reclamație adresată poliției nu trebuie confundată cu plângerea prin care ceri instanței anularea sancțiunii. Dacă alegi calea judiciară, motivele și probele trebuie prezentate în cadrul procedurii corespunzătoare.
Argumentul „nu am văzut echipajul” nu este suficient, singur, pentru anularea amenzii. Relevant este dacă viteza a fost constatată legal, dacă vehiculul și conducătorul au fost identificați corect și dacă documentele susțin fapta pentru care ai fost sancționat.