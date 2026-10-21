Radar ascuns după un copac, un pod sau o clădire. Este legală amenda dacă șoferul nu a putut vedea echipajul?

Prin urmare, faptul că autospeciala era parțial ascunsă de un copac, de o construcție sau de configurația drumului nu reprezintă automat un motiv de anulare. Obligația de a respecta limita de viteză există și în lipsa unui echipaj vizibil.

Nici existența unui indicator care anunță controlul radar nu este o condiție generală pentru aplicarea amenzii. Reglementările privind vizibilitatea și presemnalizarea radarelor au făcut obiectul unor încercări de modificare legislativă, analizate de Curtea Constituțională, fără să instituie regula generală invocată uneori de șoferi.

Decizia CCR nr. 439/2019 privește o asemenea lege de modificare a articolului 109, declarată neconstituțională în ansamblu. Textele unei propuneri legislative nu trebuie confundate cu obligațiile aflate în vigoare.

Citește și: Radarul e-SIGUR te fotografiază, dar nu te oprește nimeni. În cât timp poți afla că ai fost prins

Un echipaj ascuns și o măsurare greșită sunt situații diferite

Faptul că tu nu ai văzut aparatul nu dovedește că acesta nu putea înregistra mașina. Poziția din care șoferul observă echipajul și condițiile în care dispozitivul măsoară viteza sunt două aspecte distincte.

De exemplu, o autospecială poate fi mascată parțial de vegetație, în timp ce aparatul are zona necesară măsurării liberă. Într-o asemenea situație, simpla fotografie a mașinii de poliție aflate lângă un copac nu demonstrează că viteza a fost înregistrată incorect.

În schimb, identificarea greșită a vehiculului sau neconcordanțele dintre înregistrare și procesul-verbal pot conta la verificarea sancțiunii. Aceste probleme trebuie analizate pe baza probei concrete, nu deduse doar din locul în care se afla echipajul.