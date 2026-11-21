ASUS ROG Zephyrus Duo și sistemele de gaming care pot fi testate la Romexpo

Una dintre principalele atracții ale standului ASUS este ROG Zephyrus Duo (GX651), un laptop care se remarcă prin integrarea a două ecrane OLED de 16 inci. Configurația extinde semnificativ spațiul de lucru disponibil și poate schimba modul în care sunt organizate activitățile de gaming și streaming. De exemplu, un utilizator poate urmări jocul pe unul dintre ecrane, în timp ce pe al doilea are permanent la dispoziție conversațiile cu publicul, aplicațiile de comunicare sau alte instrumente necesare unei transmisiuni live. Este o abordare care încearcă să aducă flexibilitatea unei configurații desktop cu mai multe monitoare într-un sistem portabil.

Alături de acesta, vizitatorii vor putea descoperi ROG Zephyrus G16 (GU606AW), un model echipat cu placă grafică NVIDIA GeForce RTX 5080 pentru laptop și un ecran OLED de 16 inci, cu rată de reîmprospătare de 240 Hz. Combinația este relevantă atât pentru jocurile competitive, unde fluiditatea imaginii poate influența experiența, cât și pentru titlurile moderne cu cerințe grafice ridicate. Un alt produs expus va fi desktopul ROG G1000, care integrează trei ventilatoare AniMe Holo, capabile să afișeze imagini și animații personalizate pe panourile frontal și lateral ale carcasei.

ASUS a pregătit și o configurație specială pentru ediția din acest an a festivalului, denumită PC Build aniversar ROG 20 Edition, care va fi expusă în premieră în România. Sistemul reunește componente dedicate aniversării a 20 de ani de Republic of Gamers, printre care placa de bază ROG Crosshair X870E Edition 20, soluția de răcire ROG Ryujin 360 Edition 20 și placa video ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20. Configurația este completată de sursa ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20, perifericele ROG Azoth Extreme și ROG Harpe II Extreme, precum și monitorul ROG Swift OLED PG27AQWP-G Edition 20.

Un joc video creat cu inteligență artificială în numai 60 de minute

Dincolo de prezentarea hardware-ului, ASUS propune o competiție care încearcă să demonstreze cât de mult s-a simplificat procesul de dezvoltare software datorită inteligenței artificiale. Finala ROG AI Local Coding are loc sâmbătă, 21 noiembrie, și reunește 20 de participanți selectați anterior pe baza ideilor de joc pe care le-au prezentat juriului. Provocarea este una neobișnuită: fiecare finalist primește numai 60 de minute pentru a transforma propria idee într-un prototip jucabil.

Partea interesantă este că participanții vor utiliza un model de inteligență artificială care rulează local, direct pe laptopurile ROG pregătite pentru concurs. Această abordare pune în valoare capacitatea sistemelor moderne de a executa sarcini AI fără să depindă permanent de procesarea realizată pe servere externe. Pentru dezvoltatorii de jocuri, programatori sau cei care experimentează cu generarea automată de cod, posibilitatea de a folosi local asemenea modele poate reprezenta un avantaj important, inclusiv din perspectiva controlului asupra datelor și a flexibilității procesului de creație.

Competiția se va desfășura în două serii, prima între orele 11:00 și 13:00, iar a doua între 13:00 și 15:00. După încheierea perioadei de dezvoltare, fiecare concurent va prezenta rezultatul în fața juriului, iar câștigătorii vor fi anunțați și premiați duminică, 22 noiembrie. Formatul ilustrează și o schimbare importantă în industria tehnologică: inteligența artificială nu înlocuiește automat creativitatea umană, dar poate reduce timpul dintre formularea unei idei și construirea unei versiuni funcționale care să poată fi testată.

Șase competiții de gaming, întâlniri cu creatorii de conținut și premii ASUS

Pentru cei care preferă să se joace în loc să programeze, ASUS a pregătit șase competiții organizate pe parcursul weekendului, cu înscriere gratuită direct la stand. Sâmbătă, vizitatorii se vor putea întrece în Mortal Kombat și EA SPORTS FC 27, cu serii organizate din oră în oră între 13:00 și 18:00. În zona dedicată sporturilor electronice, duelurile de Counter-Strike 1v1 sunt programate la orele 15:00, 16:00 și 17:00.