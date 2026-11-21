ASUS ROG vine la Bucharest Gaming Week cu laptopul cu două ecrane OLED, competiții de gaming și premii pentru participanți
Gamingul a devenit de mult timp mai mult decât o formă de divertisment, iar granița dintre cei care se bucură de jocuri și cei care ajung să le creeze începe să fie din ce în ce mai subțire. Inteligența artificială accelerează această transformare, în timp ce producătorii de hardware continuă să experimenteze cu sisteme din ce în ce mai performante, ecrane spectaculoase și configurații care, până nu demult, păreau desprinse dintr-un concept futurist. ASUS Republic of Gamers aduce o parte dintre aceste tehnologii la Bucharest Gaming Week 2026, alături de o competiție în care participanții trebuie să transforme o idee într-un joc funcțional în numai o oră.
Pe 21 și 22 noiembrie, la Romexpo, vizitatorii vor putea descoperi unele dintre cele mai interesante sisteme de gaming din portofoliul ASUS ROG, inclusiv laptopul Zephyrus Duo cu două ecrane OLED de 16 inci, configurații echipate cu plăci grafice NVIDIA GeForce RTX 5080 și RTX 5090, dar și un desktop spectaculos, construit în ediție aniversară. În paralel, standul companiei va găzdui finala ROG AI Local Coding, șase competiții de gaming cu înscriere gratuită și întâlniri cu creatorii de conținut AdriiVonB și Karinul.
ASUS ROG Zephyrus Duo și sistemele de gaming care pot fi testate la Romexpo
Una dintre principalele atracții ale standului ASUS este ROG Zephyrus Duo (GX651), un laptop care se remarcă prin integrarea a două ecrane OLED de 16 inci. Configurația extinde semnificativ spațiul de lucru disponibil și poate schimba modul în care sunt organizate activitățile de gaming și streaming. De exemplu, un utilizator poate urmări jocul pe unul dintre ecrane, în timp ce pe al doilea are permanent la dispoziție conversațiile cu publicul, aplicațiile de comunicare sau alte instrumente necesare unei transmisiuni live. Este o abordare care încearcă să aducă flexibilitatea unei configurații desktop cu mai multe monitoare într-un sistem portabil.
Alături de acesta, vizitatorii vor putea descoperi ROG Zephyrus G16 (GU606AW), un model echipat cu placă grafică NVIDIA GeForce RTX 5080 pentru laptop și un ecran OLED de 16 inci, cu rată de reîmprospătare de 240 Hz. Combinația este relevantă atât pentru jocurile competitive, unde fluiditatea imaginii poate influența experiența, cât și pentru titlurile moderne cu cerințe grafice ridicate. Un alt produs expus va fi desktopul ROG G1000, care integrează trei ventilatoare AniMe Holo, capabile să afișeze imagini și animații personalizate pe panourile frontal și lateral ale carcasei.
ASUS a pregătit și o configurație specială pentru ediția din acest an a festivalului, denumită PC Build aniversar ROG 20 Edition, care va fi expusă în premieră în România. Sistemul reunește componente dedicate aniversării a 20 de ani de Republic of Gamers, printre care placa de bază ROG Crosshair X870E Edition 20, soluția de răcire ROG Ryujin 360 Edition 20 și placa video ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20. Configurația este completată de sursa ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20, perifericele ROG Azoth Extreme și ROG Harpe II Extreme, precum și monitorul ROG Swift OLED PG27AQWP-G Edition 20.
Un joc video creat cu inteligență artificială în numai 60 de minute
Dincolo de prezentarea hardware-ului, ASUS propune o competiție care încearcă să demonstreze cât de mult s-a simplificat procesul de dezvoltare software datorită inteligenței artificiale. Finala ROG AI Local Coding are loc sâmbătă, 21 noiembrie, și reunește 20 de participanți selectați anterior pe baza ideilor de joc pe care le-au prezentat juriului. Provocarea este una neobișnuită: fiecare finalist primește numai 60 de minute pentru a transforma propria idee într-un prototip jucabil.
Partea interesantă este că participanții vor utiliza un model de inteligență artificială care rulează local, direct pe laptopurile ROG pregătite pentru concurs. Această abordare pune în valoare capacitatea sistemelor moderne de a executa sarcini AI fără să depindă permanent de procesarea realizată pe servere externe. Pentru dezvoltatorii de jocuri, programatori sau cei care experimentează cu generarea automată de cod, posibilitatea de a folosi local asemenea modele poate reprezenta un avantaj important, inclusiv din perspectiva controlului asupra datelor și a flexibilității procesului de creație.
Competiția se va desfășura în două serii, prima între orele 11:00 și 13:00, iar a doua între 13:00 și 15:00. După încheierea perioadei de dezvoltare, fiecare concurent va prezenta rezultatul în fața juriului, iar câștigătorii vor fi anunțați și premiați duminică, 22 noiembrie. Formatul ilustrează și o schimbare importantă în industria tehnologică: inteligența artificială nu înlocuiește automat creativitatea umană, dar poate reduce timpul dintre formularea unei idei și construirea unei versiuni funcționale care să poată fi testată.
Șase competiții de gaming, întâlniri cu creatorii de conținut și premii ASUS
Pentru cei care preferă să se joace în loc să programeze, ASUS a pregătit șase competiții organizate pe parcursul weekendului, cu înscriere gratuită direct la stand. Sâmbătă, vizitatorii se vor putea întrece în Mortal Kombat și EA SPORTS FC 27, cu serii organizate din oră în oră între 13:00 și 18:00. În zona dedicată sporturilor electronice, duelurile de Counter-Strike 1v1 sunt programate la orele 15:00, 16:00 și 17:00.
Duminică, programul se extinde cu alte titluri populare. În zona eSport vor avea loc competiții de Counter-Strike 1v1, League of Legends și Valorant 1v1, în timp ce spațiile dedicate jocurilor pe televizor vor găzdui noi confruntări în Mortal Kombat, Bomberman și FC 27. Participanții își vor putea alege jocul și intervalul orar în momentul înscrierii, în limita locurilor disponibile.
Primii trei clasați la fiecare competiție vor primi vouchere și puncte în programul ROG Elite. Câștigătorul va fi recompensat cu 1.300 de puncte, ocupantul locului secund cu 800 de puncte, iar cel de pe poziția a treia cu 300 de puncte. Inclusiv participarea este recompensată cu 200 de puncte ROG Elite, astfel încât experiența nu se limitează exclusiv la cei care reușesc să câștige.
Programul include și întâlniri cu doi creatori de conținut cunoscuți în comunitatea românească de gaming. Sâmbătă, între orele 14:00 și 16:00, la stand va fi prezentă Adriana Șerban, cunoscută drept AdriiVonB, iar duminică, între 13:00 și 15:00, fanii se vor putea întâlni cu Karinul. Ambele sesiuni de Meet & Greet vor include premii surpriză pentru public.
Un laptop ASUS TUF, oferit ca premiu la Bucharest Gaming Week 2026
ASUS a pregătit și alte oportunități de câștig pentru vizitatorii festivalului. La standul Republic of Gamers va fi organizată o tombolă cu șase pachete surpriză ROG, iar compania participă și la Treasure Hunt-ul oficial Bucharest Gaming Week, unde pune la bătaie un laptop ASUS TUF. Activitatea le permite participanților să exploreze diferitele zone ale evenimentului, să îndeplinească provocări și să concureze pentru premiile oferite de parteneri.
Prin combinația dintre echipamente performante, competiții și o finală dedicată programării asistate de inteligența artificială, ASUS încearcă să ofere o imagine cât mai completă asupra direcției în care evoluează universul gamingului. Pe de o parte, hardware-ul devine mai puternic și mai spectaculos, în timp ce pe de altă parte, instrumentele software fac posibilă dezvoltarea unor proiecte care, cu doar câțiva ani în urmă, ar fi necesitat considerabil mai mult timp și experiență.
Bucharest Gaming Week 2026 are loc în weekendul 21–22 noiembrie, în Pavilionul B1 de la Romexpo, București. Standul ASUS ROG va găzdui finala ROG AI Local Coding, sesiunile de Meet & Greet și competițiile cu premii, oferind vizitatorilor posibilitatea să descopere atât tehnologiile actuale ale producătorului, cât și unele dintre direcțiile în care se îndreaptă dezvoltarea jocurilor video. Dacă în trecut asemenea evenimente erau asociate aproape exclusiv cu performanța în jocuri, acum devine tot mai evident că viitorul gamingului este influențat în egală măsură de puterea de calcul, creativitate și inteligență artificială.