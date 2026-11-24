Cum poate fi creierul uman poate fi copleșit de informațiile din mediul online

O analiză publicată în revista științifică Behavioral Sciences examinează felul în care mediul modern poate intra în conflict cu modul în care a evoluat creierul uman. Potrivit autorilor, oamenii au dezvoltat mecanisme puternice pentru a urmări ce se întâmplă în comunitățile din care fac parte, pentru a identifica pericole și pentru a răspunde la problemele celor din jur.

Aceste capacități au avut un rol important în supraviețuirea grupurilor umane. În comunitățile mici, informațiile despre conflicte, boli, lipsuri sau reușitele celorlalți puteau avea consecințe directe asupra vieții de zi cu zi. Era util să știi ce se întâmplă în jur și să fii atent la starea oamenilor cu care împărțeai resursele și spațiul.

Mediul digital a extins însă această expunere la o scară fără precedent. O singură deschidere a unei rețele sociale poate aduce în fața unei persoane relatări despre suferința unor necunoscuți, conflicte aflate la mii de kilometri distanță, dezastre naturale, scandaluri politice sau realizările spectaculoase ale altor oameni. Informațiile se succed rapid, iar pauzele sunt adesea scurte.

Problema nu este doar cantitatea de conținut, ci și faptul că o parte din el activează reacții emoționale puternice. Creierul poate trata anumite evenimente îndepărtate ca fiind relevante pentru propria siguranță sau pentru statutul social, chiar dacă persoana care le urmărește nu are nicio posibilitate reală de a interveni.

Rețelele sociale amplifică presiunea comparațiilor și sentimentul de competiție

Un alt mecanism analizat de cercetători este comparația socială. Pe platformele online, oamenii sunt expuși permanent la imagini atent selectate din viețile altora: vacanțe, reușite profesionale, relații, achiziții sau momente care sugerează succesul. Chiar dacă aceste postări nu reflectă întotdeauna realitatea de zi cu zi, ele pot deveni repere prin care cineva ajunge să își evalueze propria viață.

În comunitățile restrânse, statutul social era evaluat în raport cu un număr relativ mic de persoane, pe care membrii grupului le cunoșteau direct. În mediul digital, comparația se extinde la o mulțime de necunoscuți, inclusiv la persoane cu resurse, oportunități și condiții de viață foarte diferite. Expunerea constantă la astfel de imagini poate accentua impresia că ceilalți reușesc mai mult sau trăiesc mai bine.

Analiza publicată în Behavioral Sciences propune că această nepotrivire evolutivă poate intensifica atât competiția reală, cât și percepția competiției. Autorii asociază fenomenul cu preocuparea excesivă pentru statut, ostilitatea și retragerea socială. Nu este vorba despre un efect identic pentru fiecare persoană, ci despre un mecanism care poate contribui la presiunea psihologică resimțită în societatea actuală.