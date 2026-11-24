Creierul uman nu este pregătit pentru ritmul vieții moderne. De ce știrile, rețelele sociale și crizele permanente ne pot copleși
Fluxul continuu de informații, presiunea de la serviciu, comparațiile de pe rețelele sociale și știrile despre războaie, pandemii sau schimbări climatice pot crea senzația că mintea nu mai are timp să se odihnească. Un nou studiu sugerează că această stare ar putea avea legătură și cu felul în care a evoluat creierul uman. Adaptat de-a lungul a mii de ani la comunități restrânse, acesta trebuie să gestioneze acum informații despre milioane de oameni și evenimente din toate colțurile lumii.
Cercetătorii descriu fenomenul prin conceptul de „nepotrivire evolutivă”: mediul în care trăim s-a schimbat mult mai repede decât mecanismele biologice și psihologice care ne ajută să înțelegem lumea. Ideea nu înseamnă că oamenii sunt incapabili să se adapteze la societatea actuală, ci că volumul și natura stimulilor de astăzi pot solicita mecanisme construite pentru un context cu totul diferit.
Cum poate fi creierul uman poate fi copleșit de informațiile din mediul online
O analiză publicată în revista științifică Behavioral Sciences examinează felul în care mediul modern poate intra în conflict cu modul în care a evoluat creierul uman. Potrivit autorilor, oamenii au dezvoltat mecanisme puternice pentru a urmări ce se întâmplă în comunitățile din care fac parte, pentru a identifica pericole și pentru a răspunde la problemele celor din jur.
Aceste capacități au avut un rol important în supraviețuirea grupurilor umane. În comunitățile mici, informațiile despre conflicte, boli, lipsuri sau reușitele celorlalți puteau avea consecințe directe asupra vieții de zi cu zi. Era util să știi ce se întâmplă în jur și să fii atent la starea oamenilor cu care împărțeai resursele și spațiul.
Mediul digital a extins însă această expunere la o scară fără precedent. O singură deschidere a unei rețele sociale poate aduce în fața unei persoane relatări despre suferința unor necunoscuți, conflicte aflate la mii de kilometri distanță, dezastre naturale, scandaluri politice sau realizările spectaculoase ale altor oameni. Informațiile se succed rapid, iar pauzele sunt adesea scurte.
Problema nu este doar cantitatea de conținut, ci și faptul că o parte din el activează reacții emoționale puternice. Creierul poate trata anumite evenimente îndepărtate ca fiind relevante pentru propria siguranță sau pentru statutul social, chiar dacă persoana care le urmărește nu are nicio posibilitate reală de a interveni.
Rețelele sociale amplifică presiunea comparațiilor și sentimentul de competiție
Un alt mecanism analizat de cercetători este comparația socială. Pe platformele online, oamenii sunt expuși permanent la imagini atent selectate din viețile altora: vacanțe, reușite profesionale, relații, achiziții sau momente care sugerează succesul. Chiar dacă aceste postări nu reflectă întotdeauna realitatea de zi cu zi, ele pot deveni repere prin care cineva ajunge să își evalueze propria viață.
În comunitățile restrânse, statutul social era evaluat în raport cu un număr relativ mic de persoane, pe care membrii grupului le cunoșteau direct. În mediul digital, comparația se extinde la o mulțime de necunoscuți, inclusiv la persoane cu resurse, oportunități și condiții de viață foarte diferite. Expunerea constantă la astfel de imagini poate accentua impresia că ceilalți reușesc mai mult sau trăiesc mai bine.
Analiza publicată în Behavioral Sciences propune că această nepotrivire evolutivă poate intensifica atât competiția reală, cât și percepția competiției. Autorii asociază fenomenul cu preocuparea excesivă pentru statut, ostilitatea și retragerea socială. Nu este vorba despre un efect identic pentru fiecare persoană, ci despre un mecanism care poate contribui la presiunea psihologică resimțită în societatea actuală.
Ce înseamnă „policriză” și de ce poate amplifica stresul
Cercetătorii folosesc termenul „policriză” pentru a descrie suprapunerea mai multor probleme majore, care se influențează reciproc. Pandemiile, războaiele, inegalitatea economică și schimbările climatice nu apar separat în fluxul de informații, ci ajung simultan în atenția publicului. Unele dintre aceste evenimente au efecte directe asupra vieții cotidiene, în timp ce altele sunt percepute ca amenințări îndepărtate, dar imposibil de ignorat.
Pentru oamenii din comunitățile mici în care au evoluat strămoșii noștri, cele mai importante informații erau, de regulă, cele legate de mediul apropiat. În prezent, o persoană poate afla în câteva secunde despre o criză de pe alt continent, despre o decizie politică dintr-o țară îndepărtată sau despre o catastrofă care nu îi afectează direct existența. Totuși, expunerea repetată la asemenea vești poate alimenta sentimentul că lumea este permanent instabilă.
Un aspect important al analizei este că această explicație nu susține ideea că trecutul ar fi fost mai bun sau că societatea modernă ar trebui respinsă. Autorii încearcă să arate că sănătatea psihologică este influențată nu doar de alegerile individuale și de mediul imediat, ci și de condițiile sociale și economice mai ample. Volumul de informații, fragmentarea comunităților și inegalitățile pot contribui la un mediu în care adaptarea devine mai dificilă.
Ce soluții propun cercetătorii pentru reducerea presiunii psihologice
Lucrarea nu prezintă un experiment care să demonstreze că rețelele sociale sau știrile provoacă, în mod direct, probleme de sănătate mintală. Este o analiză teoretică, ce reunește cercetări existente și propune un cadru prin care pot fi înțelese mai multe dificultăți ale vieții moderne. Printre acestea se numără anxietatea cronică, singurătatea, stresul și preocuparea excesivă pentru statutul social.
Autorii susțin că o parte dintre efectele nepotrivirii evolutive ar putea fi diminuate prin schimbări care apropie mediul cotidian de nevoile umane. Printre direcțiile relevante se numără reducerea surselor de presiune socială, refacerea legăturilor din comunitățile apropiate și limitarea expunerii la stimuli care întrețin comparația permanentă. Ideea centrală este că starea psihologică nu depinde exclusiv de capacitatea unei persoane de a face față stresului, ci și de mediul în care aceasta este nevoită să funcționeze.
Prin urmare, senzația de suprasolicitare nu ar trebui privită automat ca un eșec personal sau ca o lipsă de rezistență. Uneori, dificultatea apare și din diferența dintre ritmul societății actuale și limitele atenției umane. Analiza oferă un mod de a privi această problemă, fără să transforme evoluția într-o explicație universală pentru orice formă de anxietate sau suferință psihologică.
Cercetarea a fost realizată de Jose C. Yong, Amy J. Lim, Edison Tan și Sarah H. M. Chan și publicată în aprilie 2026, în volumul 16 al revistei Behavioral Sciences. Autorii subliniază că perspectiva evolutivă poate ajuta la înțelegerea problemelor contemporane și la identificarea unor intervenții care să susțină starea de bine.