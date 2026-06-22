Prețurile de pe plajele din Thassos stârnesc controverse. Ce îi nemulțumește pe turiștii români: „S-a stricat treaba”

„Stați să înțeleg… pe litoralul românesc plătești aproximativ 100 de lei pentru un șezlong și nu primești nimic în schimb, iar în Grecia este considerat exagerat să ai o consumație minimă de 50 de euro pentru două șezlonguri?”, a comentat unul dintre turiști.

Comparațiile cu România și Spania

Mulți dintre cei care au intervenit în discuție au făcut comparații cu prețurile practicate în România sau în alte țări europene.

„Practic vorbim despre 25 de euro pentru fiecare șezlong, iar de banii aceștia primești mâncare și băutură. În România sau în Spania plătești 10 euro doar pentru șezlong și atât”, a remarcat un alt participant la dezbatere. Alții au susținut că o familie care petrece întreaga zi pe plajă ar cheltui oricum o sumă apropiată pe apă, cafea, sucuri, bere sau gustări. „50 de euro înseamnă aproximativ 250 de lei pentru două persoane care stau toată ziua pe plajă. Nu mi se pare o sumă exagerată dacă include și consumația”, a fost o altă opinie exprimată în grup.

Aglomerația, una dintre explicații

Unii turiști cred că majorarea consumului minim nu are legătură doar cu încasările, ci și cu numărul foarte mare de vizitatori.

„Noi am fost zilele trecute și era extrem de aglomerat. Probabil că această măsură va mai reduce puțin aglomerația și va elibera locuri pentru cei care chiar vor să petreacă ziua acolo”, a comentat un membru al comunității.

Psili Ammos este una dintre cele mai populare plaje din Thassos, fiind apreciată pentru nisipul fin și intrarea lină în apă, motiv pentru care în sezonul de vârf găsirea unui loc liber poate deveni o adevărată provocare.

Grecia rămâne mai accesibilă pentru mulți turiști

Deși discuțiile despre prețuri sunt tot mai frecvente, mulți români spun că Grecia continuă să ofere un raport bun între costuri și servicii.

„Așa era și acum doi ani, consumația era între 40 și 50 de euro. Nu pierzi banii, pentru că oricum consumi ceva pe parcursul zilei. Au smoothie-uri foarte bune și bere rece”, a scris un turist care vizitează frecvent insula.

În contextul în care și prețurile din România au crescut considerabil în ultimii ani, mulți turiști consideră că Thassos rămâne una dintre cele mai atractive destinații pentru familiile care caută plaje curate, servicii bune și o atmosferă relaxată.

Dezbaterea privind costurile de pe plaje arată însă că turiștii sunt tot mai atenți la fiecare cheltuială, iar comparațiile dintre Grecia și litoralul românesc continuă să fie un subiect care stârnește reacții puternice în fiecare sezon estival.