Cum te deplasezi în Thassos fără mașină. Autobuze, taxiuri și feriboturi către cele mai frumoase plaje ale insulei
Tot mai mulți români care ajung în Thassos aleg să își lase mașina acasă sau să evite drumurile dificile către unele dintre cele mai spectaculoase plaje ale insulei. Motivele sunt simple: anumite zone au porțiuni neasfaltate, pante abrupte, locuri de parcare limitate sau drumuri care pot pune probleme mașinilor cu garda joasă. Vestea bună este că Thassos poate fi explorată relativ ușor și fără autoturism, folosind autobuzele locale, taxiurile și feriboturile.
Autobuzul, cea mai ieftină variantă în Thassos
Rețeaua de transport public din Thassos acoperă majoritatea localităților și plajelor importante de pe insulă. Autobuzele KTEL circulă între Limenas, Skala Prinos, Limenaria, Potos, Golden Beach, Alyki și alte zone turistice importante. Prețurile sunt accesibile și pornesc de la aproximativ 2-3 euro pentru traseele scurte și ajung la 5-6 euro pentru cele mai lungi rute de pe insulă. De exemplu:
- Limenas – Golden Beach: aproximativ 2,4 euro;
- Limenas – Potos: aproximativ 5,4 euro;
- Limenas – Limenaria: aproximativ 5 euro;
- Limenas – Alyki: aproximativ 4 euro.
În sezonul de vară există mai multe curse zilnice, iar programul este adaptat inclusiv după orarul feriboturilor care sosesc din Keramoti și Kavala.
Cum ajungi la Golden Beach fără să conduci
Golden Beach este una dintre cele mai populare plaje din Thassos și una dintre cele mai ușor accesibile fără mașină. Autobuzele circulă zilnic între Limenas și Skala Potamia, iar călătoria durează aproximativ 20-25 de minute. Biletul costă în jur de 2-3 euro.
Este important de amintit faptul că plaja este ideală pentru familii cu copii datorită intrării line în mare și nisipului fin.
Marble Beach, cea mai dificilă plajă pentru șoferi
Una dintre cele mai cunoscute plaje din Thassos este Marble Beach (Saliara), însă accesul cu mașina nu este întotdeauna simplu. Ultimii kilometri sunt parcurși pe un drum forestier cu pietriș, care poate deveni aglomerat în sezon.
Mulți turiști preferă taxiul sau excursiile organizate cu barca din Limenas. Taxiurile din Limenas până la Marble Beach costă de regulă între 15 și 25 de euro pe sens, în funcție de sezon și de numărul de pasageri. Pentru grupuri de 3-4 persoane, costul devine adesea mai convenabil decât riscul de a circula cu propria mașină pe drumul pietruit.
Taxiurile sunt disponibile pe toată insula
Pe grupurile de români dedicate vacanțelor în Thassos, turiștii confirmă că taxiurile sunt ușor de găsit.
„Sunt taxiuri pe insulă”, spune un român care a răspuns unei întrebări legate de transport.
Alții recomandă utilizarea aplicației BookingThassos.gr pentru comandarea unui taxi, însă funcționează foarte bine și metoda clasică „ia-mă nene”, deoarece în stațiunile turistice există permanent mașini disponibile. Trebuie însă menționat că Thassos nu beneficiază de servicii Uber sau Bolt, astfel că transportul se realizează exclusiv prin taxiurile locale.
Alyki și Giola, două atracții unde taxiul poate fi cea mai bună alegere
Alyki este una dintre cele mai frumoase plaje ale insulei și poate fi accesată direct cu autobuzul din Limenas. Biletul costă aproximativ 4 euro, iar drumul durează aproximativ o oră.
În schimb, Giola, celebra lagună naturală săpată în stâncă, este mai greu accesibilă. Chiar și cei care vin cu mașina sunt nevoiți să parcurgă pe jos o parte a traseului. Din acest motiv, mulți turiști aleg taxiul până în apropierea obiectivului și continuă pe jos.
De asemenea, este important de știut de către cei care ajung fără mașină în Grecia, că feriboturile dintre Keramoti și Limenas reprezintă principala poartă de intrare pe insulă. În vara lui 2026, ruta Keramoti – Thassos beneficiază de zeci de curse zilnice, ceea ce face transportul foarte simplu pentru turiștii care vin cu autocarul, avionul sau trenul până în nordul Greciei.
Merită Thassos fără mașină?
Pentru majoritatea turiștilor, răspunsul este da. Cele mai cunoscute plaje, precum Golden Beach, Alyki, Potos, Limenaria sau Paradise Beach, sunt conectate prin rețeaua de autobuze, iar taxiurile completează zonele unde transportul public nu ajunge. În plus, mulți români preferă să evite drumurile dificile către Marble Beach sau Giola și să lase altcuiva grija condusului.
Astfel, o vacanță în Thassos fără mașină este nu doar posibilă, ci și surprinzător de comodă pentru cei care vor să se bucure de peisaje și de plajele insulei fără stresul traficului și al parcării.