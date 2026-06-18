Cum te deplasezi în Thassos fără mașină. Autobuze, taxiuri și feriboturi către cele mai frumoase plaje ale insulei

Limenas – Golden Beach: aproximativ 2,4 euro;

Limenas – Potos: aproximativ 5,4 euro;

Limenas – Limenaria: aproximativ 5 euro;

Limenas – Alyki: aproximativ 4 euro.

În sezonul de vară există mai multe curse zilnice, iar programul este adaptat inclusiv după orarul feriboturilor care sosesc din Keramoti și Kavala.

Cum ajungi la Golden Beach fără să conduci

Golden Beach este una dintre cele mai populare plaje din Thassos și una dintre cele mai ușor accesibile fără mașină. Autobuzele circulă zilnic între Limenas și Skala Potamia, iar călătoria durează aproximativ 20-25 de minute. Biletul costă în jur de 2-3 euro.

Este important de amintit faptul că plaja este ideală pentru familii cu copii datorită intrării line în mare și nisipului fin.

Marble Beach, cea mai dificilă plajă pentru șoferi

Una dintre cele mai cunoscute plaje din Thassos este Marble Beach (Saliara), însă accesul cu mașina nu este întotdeauna simplu. Ultimii kilometri sunt parcurși pe un drum forestier cu pietriș, care poate deveni aglomerat în sezon.

Mulți turiști preferă taxiul sau excursiile organizate cu barca din Limenas. Taxiurile din Limenas până la Marble Beach costă de regulă între 15 și 25 de euro pe sens, în funcție de sezon și de numărul de pasageri. Pentru grupuri de 3-4 persoane, costul devine adesea mai convenabil decât riscul de a circula cu propria mașină pe drumul pietruit.

Taxiurile sunt disponibile pe toată insula

Pe grupurile de români dedicate vacanțelor în Thassos, turiștii confirmă că taxiurile sunt ușor de găsit.

„Sunt taxiuri pe insulă”, spune un român care a răspuns unei întrebări legate de transport.

Alții recomandă utilizarea aplicației BookingThassos.gr pentru comandarea unui taxi, însă funcționează foarte bine și metoda clasică „ia-mă nene”, deoarece în stațiunile turistice există permanent mașini disponibile. Trebuie însă menționat că Thassos nu beneficiază de servicii Uber sau Bolt, astfel că transportul se realizează exclusiv prin taxiurile locale.