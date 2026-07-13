Kia a transformat o dubă electrică într-o sală de gaming pe roți. Cât consumă simulatorul cu ecran de 55 de inci
Kia PV5 este una dintre primele utilitare electrice concepute de la început ca o platformă care poate fi transformată în funcție de activitate. După variante pentru transport de persoane, marfă, servicii mobile sau activități comerciale, modelul a fost convertit într-un simulator auto complet independent de rețeaua electrică.
Amenajarea folosește un PV5 Cargo, un simulator Fanatec, scaune dedicate și un ecran cu diagonala de 55 de inci. Întregul ansamblu este alimentat direct din bateria mașinii prin funcția Vehicle-to-Load, fără generator pe benzină și fără conectare la o priză externă.
Un simulator care consumă numai 1% din baterie în două ore
În testele inițiale, instalația ar fi consumat aproximativ 1% din energia bateriei pentru fiecare două ore de funcționare. Valoarea arată diferența enormă dintre energia necesară deplasării unei utilitare și consumul unor echipamente electronice precum ecranul, calculatorul și sistemul de simulare.
Chiar dacă procentul depinde de bateria instalată și de configurația exactă, autonomia energetică este suficientă pentru evenimente de mai multe zile. Mașina poate alimenta simulatorul, iluminatul și alte echipamente fără să își sacrifice o parte importantă din raza de deplasare.
PV5 Cargo este disponibil în versiuni cu baterii de 51,5 și 71,2 kWh. Autonomiile oficiale ajung la aproximativ 296 de kilometri pentru acumulatorul mai mic și 415 kilometri pentru varianta de capacitate mare, în funcție de configurație și condițiile de omologare.
Funcția V2L transformă vehiculul într-o sursă mobilă de electricitate. Energia poate fi folosită pentru unelte, calculatoare, aparate de iluminat, echipamente audio sau instalații comerciale. Simulatorul este un proiect spectaculos, dar tehnologia din spatele său are aplicații mult mai practice.
Pentru firmele românești, o asemenea utilitară poate deveni atelier mobil, studio de producție, punct de prezentare, unitate de intervenție sau stand pentru festivaluri. Eliminarea generatorului reduce zgomotul și gazele de evacuare, ceea ce contează în spații urbane sau la evenimente desfășurate în interior.
De la cascadorie de marketing la platformă pentru afaceri
Simulatorul a fost pregătit pentru Goodwood Festival of Speed, desfășurat între 9 și 12 iulie 2026. Vizitatorii pot încerca să depășească timpii realizați de piloți și creatori de conținut, iar proiectul este folosit și pentru strângerea de fonduri dedicate sănătății mintale a bărbaților.
Dincolo de componenta caritabilă, conversia arată strategia Kia pentru gama PBV, prescurtare de la Platform Beyond Vehicle. Producătorul nu mai vrea să vândă doar o dubă goală, pe care cumpărătorul o modifică ulterior cu dificultate, ci o bază pregătită pentru conversii standardizate.
O podea plată, o caroserie modulară și accesul la energia bateriei permit realizarea unor versiuni care ar fi dificil de construit pe o utilitară clasică. Au fost prezentate concepte de bancă mobilă, autobuz școlar, mașină de înghețată și vehicul de patrulare cu inteligență artificială.
În România, piața utilitarelor electrice este limitată de preț și de autonomia necesară firmelor care circulă între orașe. Pentru livrări urbane, mentenanță și activități la punct fix, avantajul poate fi însă mai mare decât în cazul unei utilitare diesel. Mașina ajunge la destinație și poate alimenta echipamentele fără un sistem separat.
Rămâne importantă diferența dintre consumul în staționare și cel în deplasare. Simulatorul folosește puțină energie, dar o dubă încărcată, condusă iarna pe autostradă, va avea o autonomie mai mică decât valoarea WLTP. Alegerea bateriei trebuie făcută în funcție de traseu, sarcină și timpul disponibil pentru încărcare.
PV5 transformat în simulator este o demonstrație de marketing, dar și o imagine a viitorului vehiculelor comerciale. Utilitara nu mai transportă doar echipamentul. Poate deveni chiar spațiul în care acesta este folosit și sursa care îl ține în funcțiune.