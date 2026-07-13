Kia a transformat o dubă electrică într-o sală de gaming pe roți. Cât consumă simulatorul cu ecran de 55 de inci

Un simulator care consumă numai 1% din baterie în două ore

În testele inițiale, instalația ar fi consumat aproximativ 1% din energia bateriei pentru fiecare două ore de funcționare. Valoarea arată diferența enormă dintre energia necesară deplasării unei utilitare și consumul unor echipamente electronice precum ecranul, calculatorul și sistemul de simulare.

Chiar dacă procentul depinde de bateria instalată și de configurația exactă, autonomia energetică este suficientă pentru evenimente de mai multe zile. Mașina poate alimenta simulatorul, iluminatul și alte echipamente fără să își sacrifice o parte importantă din raza de deplasare.

PV5 Cargo este disponibil în versiuni cu baterii de 51,5 și 71,2 kWh. Autonomiile oficiale ajung la aproximativ 296 de kilometri pentru acumulatorul mai mic și 415 kilometri pentru varianta de capacitate mare, în funcție de configurație și condițiile de omologare.

Funcția V2L transformă vehiculul într-o sursă mobilă de electricitate. Energia poate fi folosită pentru unelte, calculatoare, aparate de iluminat, echipamente audio sau instalații comerciale. Simulatorul este un proiect spectaculos, dar tehnologia din spatele său are aplicații mult mai practice.

Pentru firmele românești, o asemenea utilitară poate deveni atelier mobil, studio de producție, punct de prezentare, unitate de intervenție sau stand pentru festivaluri. Eliminarea generatorului reduce zgomotul și gazele de evacuare, ceea ce contează în spații urbane sau la evenimente desfășurate în interior.

De la cascadorie de marketing la platformă pentru afaceri

Simulatorul a fost pregătit pentru Goodwood Festival of Speed, desfășurat între 9 și 12 iulie 2026. Vizitatorii pot încerca să depășească timpii realizați de piloți și creatori de conținut, iar proiectul este folosit și pentru strângerea de fonduri dedicate sănătății mintale a bărbaților.

Dincolo de componenta caritabilă, conversia arată strategia Kia pentru gama PBV, prescurtare de la Platform Beyond Vehicle. Producătorul nu mai vrea să vândă doar o dubă goală, pe care cumpărătorul o modifică ulterior cu dificultate, ci o bază pregătită pentru conversii standardizate.