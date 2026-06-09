Nintendo primește o amendă uriașă din cauza celei mai controversate probleme a consolei Switch. Decizia care poate schimba industria jocurilor
Una dintre cele mai cunoscute probleme tehnice din istoria recentă a industriei de gaming continuă să creeze dificultăți pentru Nintendo, chiar și la aproape un deceniu de la lansarea consolei Switch. Autoritățile franceze au decis să sancționeze compania cu o amendă de zeci de milioane de euro, după ce au concluzionat că informațiile oferite consumatorilor despre defectul Joy-Con nu au fost suficient de transparente.
Cazul readuce în atenție fenomenul cunoscut sub numele de „stick drift”, o problemă care a afectat un număr mare de utilizatori Nintendo Switch și care a generat numeroase plângeri, investigații și procese în mai multe țări. Deși compania a implementat ulterior programe de reparații gratuite, autoritățile franceze consideră că reacția oficială a venit prea târziu.
Autoritățile franceze acuză Nintendo că nu a informat la timp consumatorii
Sancțiunea a fost aplicată de Direcția Generală pentru Concurență, Consum și Combaterea Fraudelor din Franța, instituția responsabilă cu protejarea drepturilor consumatorilor și supravegherea practicilor comerciale, scrie Engadget.
Potrivit concluziilor investigației, Nintendo Europa ar fi continuat să comercializeze produsele afectate fără să comunice suficient de clar existența unei probleme cunoscute legate de controllerele Joy-Con. Autoritatea susține că producătorul ar fi aflat despre defect înainte de momentul în care l-a recunoscut public.
Amenda se ridică la 35 de milioane de euro, echivalentul a peste 40 de milioane de dolari, una dintre cele mai importante sancțiuni primite de companie în Europa în ultimii ani.
Reprezentanții Nintendo Europa au acceptat plata amenzii, însă cazul nu se referă la existența defectului în sine, ci la modul în care compania ar fi gestionat comunicarea cu utilizatorii în perioada în care problema devenea tot mai cunoscută în comunitatea de jucători.
Ce este „stick drift” și de ce a provocat atât de multe controverse
Problema Joy-Con drift a devenit cunoscută la scurt timp după lansarea consolei Nintendo Switch în 2017. După o perioadă de utilizare, unii jucători au observat că personajele sau meniurile se mișcau pe ecran fără ca joystick-ul să fie atins.
Fenomenul apare atunci când controllerul începe să înregistreze mișcări inexistente, afectând precizia comenzilor și experiența de joc. Pentru mulți utilizatori, problema a devenit una frustrantă, mai ales în titlurile care necesită control precis.
Pe măsură ce numărul reclamațiilor a crescut, Nintendo s-a confruntat cu procese colective și investigații în mai multe jurisdicții. În cele din urmă, compania a introdus programe de reparații gratuite pentru controllerele afectate, măsură care este disponibilă în anumite regiuni încă din 2019.
Decizia autorităților franceze aduce însă o consecință suplimentară. Pe lângă plata amenzii, Nintendo va trebui să publice pe versiunea franceză a site-ului său oficial o informare privind practicile comerciale considerate înșelătoare de către instituția de reglementare.
Pentru industria jocurilor video, cazul reprezintă un nou semnal că autoritățile europene analizează cu atenție modul în care marile companii comunică problemele tehnice ale produselor lor. Într-o perioadă în care dispozitivele devin tot mai complexe, iar consumatorii sunt mai atenți la drepturile lor, transparența poate ajunge să fie la fel de importantă precum produsul în sine.