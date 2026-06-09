Nintendo primește o amendă uriașă din cauza celei mai controversate probleme a consolei Switch. Decizia care poate schimba industria jocurilor

Autoritățile franceze acuză Nintendo că nu a informat la timp consumatorii

Sancțiunea a fost aplicată de Direcția Generală pentru Concurență, Consum și Combaterea Fraudelor din Franța, instituția responsabilă cu protejarea drepturilor consumatorilor și supravegherea practicilor comerciale, scrie Engadget.

Potrivit concluziilor investigației, Nintendo Europa ar fi continuat să comercializeze produsele afectate fără să comunice suficient de clar existența unei probleme cunoscute legate de controllerele Joy-Con. Autoritatea susține că producătorul ar fi aflat despre defect înainte de momentul în care l-a recunoscut public.

Amenda se ridică la 35 de milioane de euro, echivalentul a peste 40 de milioane de dolari, una dintre cele mai importante sancțiuni primite de companie în Europa în ultimii ani.

Reprezentanții Nintendo Europa au acceptat plata amenzii, însă cazul nu se referă la existența defectului în sine, ci la modul în care compania ar fi gestionat comunicarea cu utilizatorii în perioada în care problema devenea tot mai cunoscută în comunitatea de jucători.

Ce este „stick drift” și de ce a provocat atât de multe controverse

Problema Joy-Con drift a devenit cunoscută la scurt timp după lansarea consolei Nintendo Switch în 2017. După o perioadă de utilizare, unii jucători au observat că personajele sau meniurile se mișcau pe ecran fără ca joystick-ul să fie atins.

Fenomenul apare atunci când controllerul începe să înregistreze mișcări inexistente, afectând precizia comenzilor și experiența de joc. Pentru mulți utilizatori, problema a devenit una frustrantă, mai ales în titlurile care necesită control precis.

Pe măsură ce numărul reclamațiilor a crescut, Nintendo s-a confruntat cu procese colective și investigații în mai multe jurisdicții. În cele din urmă, compania a introdus programe de reparații gratuite pentru controllerele afectate, măsură care este disponibilă în anumite regiuni încă din 2019.