Volkswagen transformă mașina într-o consolă de jocuri. 20 de titluri pot fi controlate direct de pe telefon, dar există o condiție
Potrivit publicației americane Autoblog, producătorul german a încheiat un parteneriat cu N-Dream pentru integrarea platformei AirConsole în anumite modele comercializate în Statele Unite. Printre automobilele care vor beneficia de această funcție se numără Volkswagen Atlas, Atlas Cross Sport, Tiguan, Golf GTI, Golf R și modelul electric ID. Buzz.
Noua funcționalitate va permite inclusiv participarea simultană a mai multor persoane la jocuri precum Tetris, PAC-MAN Championship Edition și UNO Car Party!. Totuși, accesul nu va fi gratuit pe termen nelimitat: serviciul va face parte dintr-un pachet de funcții conectate, disponibil pe bază de abonament.
Cum funcționează jocurile video integrate în mașinile Volkswagen
AirConsole transformă ecranul sistemului de infotainment într-o platformă de gaming, iar telefoanele mobile ale pasagerilor devin dispozitive de control. Pentru conectare, utilizatorii trebuie să scaneze cu smartphone-ul un cod QR afișat pe ecranul central al mașinii, după care pot selecta jocul dorit.
Funcția va putea fi utilizată numai atunci când automobilul este parcat, astfel încât activitățile de divertisment să nu distragă atenția șoferului în timpul deplasării. Platforma este concepută atât pentru experiențe individuale, cât și pentru jocuri multiplayer, în care mai mulți pasageri pot participa folosind propriile telefoane.
La lansare, Volkswagen va pune la dispoziție până la 20 de jocuri, printre care Tetris, PAC-MAN Championship Edition, UNO Car Party!, Golazo! și Memory Match. Unele dintre acestea vor include elemente vizuale personalizate pentru marca germană.
De exemplu, într-o versiune specială a jocului PAC-MAN, punctele colectate de personaj sunt înlocuite cu siglele Volkswagen, în timp ce bonusurile tradiționale sunt reprezentate de automobile cunoscute din istoria producătorului.
În plus, anumite modele echipate cu sisteme compatibile de iluminare ambientală vor putea sincroniza luminile din habitaclu cu acțiunea din joc. Astfel, efectele luminoase vor contribui la atmosfera experienței de gaming.
Cât costă abonamentul și ce modele Volkswagen primesc noua funcție
Platforma AirConsole va fi inclusă în pachetul de servicii conectate In-Vehicle Premium, disponibil prin aplicația myVW. Proprietarii modelelor Atlas, Atlas Cross Sport, Tiguan, Golf GTI și Golf R din gama 2027 vor beneficia de trei luni de acces fără costuri suplimentare de la achiziționarea automobilului. În cazul modelului electric ID. Buzz, perioada inclusă este de un an.
După expirarea perioadei inițiale, utilizatorii vor trebui să plătească 149 de dolari anual pentru a păstra accesul la jocuri și la celelalte funcții incluse în pachet. În funcție de model, acestea pot include hotspot Wi-Fi, navigație premium și servicii avansate de comandă vocală.
Anunțul vizează piața americană, iar Volkswagen nu a comunicat dacă aceeași ofertă și același tarif vor fi disponibile în România. Platforma AirConsole este însă deja prezentă pe anumite modele Volkswagen comercializate în Europa, ceea ce înseamnă că integrarea jocurilor în sistemele multimedia ale mărcii nu reprezintă o noutate absolută la nivel global.
Jocurile video devin o funcție tot mai întâlnită în industria auto
Volkswagen nu este primul producător care transformă sistemul multimedia al mașinii într-o platformă de gaming. Tesla a introdus în urmă cu mai mulți ani funcția Arcade, în timp ce BMW a fost primul constructor auto care a integrat AirConsole în propriile automobile. Ulterior, tehnologia a fost adoptată și de Audi și Porsche.
Diferența este că Volkswagen extinde această experiență către modele de volum, precum Tiguan și Golf, nu doar către automobile din segmentul premium. Integrarea jocurilor reflectă interesul tot mai mare al producătorilor pentru tehnologiile dedicate divertismentului la bord, într-o perioadă în care ecranele și serviciile digitale ocupă un loc important în dezvoltarea noilor automobile.
Pentru proprietarii de mașini electrice, jocurile pot reprezenta o modalitate de a petrece timpul în timpul încărcării bateriei. În cazul familiilor, acestea ar putea transforma pauzele din călătoriile lungi în momente de divertisment pentru pasageri.
Rămâne de văzut câți proprietari vor considera justificat abonamentul anual, mai ales că există deja numeroase jocuri pentru smartphone care pot fi accesate fără utilizarea ecranului mașinii. Pentru moment, Volkswagen mizează pe avantajul unei experiențe multiplayer integrate direct în automobil, fără controllere sau console suplimentare.