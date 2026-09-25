Volkswagen transformă mașina într-o consolă de jocuri. 20 de titluri pot fi controlate direct de pe telefon, dar există o condiție

Timpul petrecut într-o mașină parcată ar putea deveni mult mai distractiv, mai ales atunci când aștepți încărcarea bateriei unui vehicul electric sau când faci o pauză într-o călătorie lungă. Volkswagen a anunțat că va introduce o platformă de jocuri video în sistemele multimedia ale mai multor modele din gama 2027. Pasagerii vor putea accesa până la 20 de jocuri, folosind propriile smartphone-uri pe post de controllere, fără să fie necesară achiziționarea unor accesorii suplimentare.

Potrivit publicației americane Autoblog, producătorul german a încheiat un parteneriat cu N-Dream pentru integrarea platformei AirConsole în anumite modele comercializate în Statele Unite. Printre automobilele care vor beneficia de această funcție se numără Volkswagen Atlas, Atlas Cross Sport, Tiguan, Golf GTI, Golf R și modelul electric ID. Buzz.

Noua funcționalitate va permite inclusiv participarea simultană a mai multor persoane la jocuri precum Tetris, PAC-MAN Championship Edition și UNO Car Party!. Totuși, accesul nu va fi gratuit pe termen nelimitat: serviciul va face parte dintr-un pachet de funcții conectate, disponibil pe bază de abonament.

Cum funcționează jocurile video integrate în mașinile Volkswagen

AirConsole transformă ecranul sistemului de infotainment într-o platformă de gaming, iar telefoanele mobile ale pasagerilor devin dispozitive de control. Pentru conectare, utilizatorii trebuie să scaneze cu smartphone-ul un cod QR afișat pe ecranul central al mașinii, după care pot selecta jocul dorit.

Funcția va putea fi utilizată numai atunci când automobilul este parcat, astfel încât activitățile de divertisment să nu distragă atenția șoferului în timpul deplasării. Platforma este concepută atât pentru experiențe individuale, cât și pentru jocuri multiplayer, în care mai mulți pasageri pot participa folosind propriile telefoane.

La lansare, Volkswagen va pune la dispoziție până la 20 de jocuri, printre care Tetris, PAC-MAN Championship Edition, UNO Car Party!, Golazo! și Memory Match. Unele dintre acestea vor include elemente vizuale personalizate pentru marca germană.

De exemplu, într-o versiune specială a jocului PAC-MAN, punctele colectate de personaj sunt înlocuite cu siglele Volkswagen, în timp ce bonusurile tradiționale sunt reprezentate de automobile cunoscute din istoria producătorului.

În plus, anumite modele echipate cu sisteme compatibile de iluminare ambientală vor putea sincroniza luminile din habitaclu cu acțiunea din joc. Astfel, efectele luminoase vor contribui la atmosfera experienței de gaming.