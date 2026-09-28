Iarna 2026-2027 ar putea aduce episoade severe de frig în Europa. Explicațiile climatologilor

În anumite condiții din timpul iernii, o perturbare a vortexului stratosferic se poate transmite către atmosfera mai joasă. Aceasta poate favoriza formarea unui blocaj atmosferic, care schimbă traseul obișnuit al maselor de aer. Urmările pot fi diferite chiar și între regiuni apropiate, unele având vreme mai rece, iar altele temperaturi peste cele normale pentru iarnă.

Locul în care se formează blocajul este decisiv pentru direcția în care se deplasează aerul rece. „Depinde unde se așază axa blocajului atmosferic”, a precizat Roxana Bojariu. Din acest motiv, explicația despre vortex descrie un mecanism posibil, nu stabilește acum ce țări vor avea ninsori sau cât de scăzute vor fi temperaturile.

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Ce rol poate avea El Niño

Fenomenul El Niño poate influența indirect vremea din Europa în timpul iernii, a explicat climatologul. Acesta poate crește probabilitatea unei perturbări a vortexului polar stratosferic, care, în condițiile potrivite, s-ar putea propaga spre suprafață. Legătura nu înseamnă că El Niño produce automat un val de frig pe continent.

Chiar și dacă un astfel de blocaj atmosferic apare, efectele sale ar avea o durată limitată. „Dar e vorba de episoade, nu de perioade continue”, a subliniat Roxana Bojariu. Circulația aerului dinspre vest spre est slăbește în timp blocajul, motiv pentru care un interval cu vreme severă nu poate fi extins, ca prognoză, asupra întregii ierni.

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Ce indică primele prognoze pentru începutul iernii

Roxana Bojariu a arătat că datele Centrului European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu sugerează o primă parte a iernii mai blândă în mare parte din Europa. Pentru unele regiuni, inclusiv Europa Centrală, modelele indică posibilitatea unor precipitații peste cantitățile obișnuite. Aceste estimări privesc tendințe pe perioade mai lungi și nu spun cum va fi vremea în fiecare zi.