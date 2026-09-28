Iarna 2026-2027 ar putea aduce episoade severe de frig în Europa. Explicațiile climatologilor
Unele regiuni ale Europei ar putea avea episoade de frig în iarna 2026–2027, însă acest scenariu nu înseamnă că întregul sezon va fi rece. Climatologul Roxana Bojariu a explicat pentru Digi24 cum perturbarea vortexului polar poate influența circulația aerului. În același timp, prognozele sezoniere pe care le-a prezentat sugerează o primă parte a iernii mai blândă în mare parte din Europa.
Cum ar putea ajunge aerul rece în Europa
Roxana Bojariu face distincția între vortexul polar din stratosferă și circulația aerului din troposferă, partea mai joasă a atmosferei în care se produc fenomenele meteo care ne afectează direct. Un episod rece în România depinde de felul în care circulația atmosferică din sectorul Atlanticului și al Europei conduce aerul rece spre regiunea noastră. Simpla formare a vortexului stratosferic nu anunță, așadar, venirea gerului.
În anumite condiții din timpul iernii, o perturbare a vortexului stratosferic se poate transmite către atmosfera mai joasă. Aceasta poate favoriza formarea unui blocaj atmosferic, care schimbă traseul obișnuit al maselor de aer. Urmările pot fi diferite chiar și între regiuni apropiate, unele având vreme mai rece, iar altele temperaturi peste cele normale pentru iarnă.
Locul în care se formează blocajul este decisiv pentru direcția în care se deplasează aerul rece. „Depinde unde se așază axa blocajului atmosferic”, a precizat Roxana Bojariu. Din acest motiv, explicația despre vortex descrie un mecanism posibil, nu stabilește acum ce țări vor avea ninsori sau cât de scăzute vor fi temperaturile.
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Ce rol poate avea El Niño
Fenomenul El Niño poate influența indirect vremea din Europa în timpul iernii, a explicat climatologul. Acesta poate crește probabilitatea unei perturbări a vortexului polar stratosferic, care, în condițiile potrivite, s-ar putea propaga spre suprafață. Legătura nu înseamnă că El Niño produce automat un val de frig pe continent.
Chiar și dacă un astfel de blocaj atmosferic apare, efectele sale ar avea o durată limitată. „Dar e vorba de episoade, nu de perioade continue”, a subliniat Roxana Bojariu. Circulația aerului dinspre vest spre est slăbește în timp blocajul, motiv pentru care un interval cu vreme severă nu poate fi extins, ca prognoză, asupra întregii ierni.
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Ce indică primele prognoze pentru începutul iernii
Roxana Bojariu a arătat că datele Centrului European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu sugerează o primă parte a iernii mai blândă în mare parte din Europa. Pentru unele regiuni, inclusiv Europa Centrală, modelele indică posibilitatea unor precipitații peste cantitățile obișnuite. Aceste estimări privesc tendințe pe perioade mai lungi și nu spun cum va fi vremea în fiecare zi.
Climatologul a legat perspectiva unor precipitații mai abundente de seceta hidrologică ce afectează aproape întregul continent, inclusiv bazinul Dunării. A avertizat însă că evoluția indicată acum de modele trebuie urmărită în lunile următoare. O prognoză sezonieră poate descrie probabilitatea unor condiții mai blânde, fără să excludă apariția, pentru câteva zile, a frigului într-o anumită regiune.
Această incertitudine este motivul pentru care nu poate fi anunțată încă o iarnă uniformă pentru Europa. Vortexul polar, circulația atmosferică și influența indirectă a El Niño pot conta în evoluția vremii, dar efectele lor vor depinde de condițiile care se formează efectiv. În prezent, scenariul descris de Roxana Bojariu lasă loc atât unor episoade locale de frig, cât și unei prime părți de iarnă mai blânde pe o mare parte a continentului.