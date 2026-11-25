Potrivit unui material publicat de Deadline pe 24 noiembrie 2026, noile reguli vor intra în vigoare pe 9 decembrie. Începând cu această dată, piesele identificate ca fiind realizate în totalitate cu ajutorul inteligenței artificiale vor fi respinse sau eliminate de pe platformă.

Decizia vine după ce compania a constatat că o proporție semnificativă dintre melodiile încărcate în ultimele luni nu sunt rezultatul creației umane.

Aproximativ 27 de milioane de melodii au fost identificate ca fiind generate cu AI

Potrivit datelor comunicate de Tidal, aproximativ 43% dintre piesele primite de platformă în ultimele 90 de zile au fost identificate ca fiind generate integral cu ajutorul inteligenței artificiale.

Situația a devenit și mai evidentă pe 6 noiembrie 2026, când peste 60% dintre melodiile transmise platformei într-o singură zi proveneau din instrumente de generare automată a muzicii.

În prezent, aproximativ 27 de milioane de melodii din catalogul Tidal sunt etichetate ca fiind realizate cu AI, reprezentând puțin peste 6% din totalul pieselor disponibile. Compania a constatat însă că 96% dintre acestea nu au înregistrat nicio ascultare în ultimele trei luni.

Reprezentanții serviciului estimează că, până la sfârșitul anului, aproximativ 29 de milioane de melodii ar putea fi eliminate din catalog. Totodată, platforma ar urma să respingă zilnic între 80.000 și 85.000 de piese generate artificial.

Anterior, Tidal a decis să excludă muzica generată integral cu inteligența artificială din sistemul de remunerare a artiștilor. Noua politică reprezintă însă o măsură mult mai restrictivă, întrucât presupune eliminarea efectivă a acestui tip de conținut.

Tidal încearcă să protejeze artiștii de furtul de identitate și pierderea veniturilor

Una dintre principalele probleme semnalate de companie este utilizarea inteligenței artificiale pentru imitarea artiștilor existenți și publicarea unor melodii sub numele acestora, fără acordul lor.

Tidal susține că a eliminat deja peste 65.000 de piese suspectate că utilizau în mod fraudulos identitatea unor artiști. Astfel de practici pot induce ascultătorii în eroare și pot afecta veniturile muzicienilor.

Problema nu este specifică unei singure platforme. În 2025, cântăreața britanică Emily Portman a descoperit pe Spotify un album publicat sub numele ei, dar generat integral cu inteligența artificială.

Pentru identificarea melodiilor realizate artificial, Tidal utilizează tehnologii specializate de detecție, dezvoltate de Ircam Amplify, precum și verificări ale metadatelor asociate pieselor transmise de distribuitori.

Noua interdicție vizează muzica generată integral cu AI, nu automat orice producție muzicală în care artiștii utilizează instrumente bazate pe inteligență artificială. Distincția este importantă, deoarece asemenea tehnologii pot fi folosite inclusiv pentru editare, mixaj sau alte operațiuni care nu înlocuiesc contribuția creativă umană.

Platformele de streaming adoptă strategii diferite în privința muzicii generate artificial

Dezvoltarea unor servicii precum Suno și Udio a simplificat considerabil procesul de generare a melodiilor, permițând realizarea unor cantități impresionante de conținut într-un interval foarte scurt.

Fenomenul a alimentat dezbaterile privind drepturile de autor, distribuirea veniturilor și capacitatea artiștilor independenți de a concura cu producțiile automatizate. În ultimii ani, inclusiv melodiile generate cu inteligența artificială au început să înregistreze performanțe importante în topurile Billboard și Spotify.

Platformele de streaming au adoptat abordări diferite. Deezer a investit în sisteme de identificare și etichetare a muzicii generate artificial, în timp ce Bandcamp a introdus, încă din ianuarie 2026, restricții privind distribuirea pieselor realizate integral sau în mare parte cu AI.

Prin noua politică, Tidal încearcă să se diferențieze de principalii săi competitori, punând accent pe promovarea muzicii create de oameni și pe protejarea intereselor financiare ale acestora.

Rămâne de văzut dacă măsurile adoptate de Tidal vor determina și alte servicii importante de streaming să introducă interdicții similare. O provocare suplimentară va fi identificarea corectă a conținutului artificial, fără eliminarea accidentală a producțiilor realizate de artiști care utilizează inteligența artificială doar ca instrument auxiliar.