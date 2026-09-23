Cercetătorii au cerut știri din surse rusești sancționate

Potrivit investigației RSF, solicitările au fost trimise în franceză, din Paris. Lista includea RT, Sputnik, RIA Novosti și alte instituții media sancționate. Unele instrucțiuni cereau și găsirea unor surse alternative atunci când accesul direct era blocat.

În relatarea publicată de Euronews, Vincent Berthier, coordonatorul departamentului de tehnologie al RSF, explică faptul că unele sisteme întâlneau pagini care menționau sancțiunile și continuau căutarea. Avertismentul nu apărea întotdeauna în răspunsul final.

Comportamentul a diferit între servicii. Instrumentul Mistral a găsit materiale republicate pe alte platforme, Gemini a refuzat mai multe solicitări, dar a acceptat unele, iar Meta AI a respins constant cererile din test, invocând restricțiile europene.

Problema are precedente. Am analizat anterior un raport despre preluarea unor narațiuni pro-Kremlin de către modelele Mistral. Cercetările au metodologii diferite, dar ridică aceeași întrebare despre selecția surselor folosite de AI.

Un răspuns convingător nu garantează o sursă credibilă

OpenAI a transmis RSF că tratează serios constatările și le examinează. Anthropic a anunțat că evaluează funcția de căutare web pentru a identifica și corecta situațiile în care utilizatorilor le sunt prezentate surse mai puțin credibile sau relevante.

RSF a sesizat autoritățile competente și a transmis concluziile Comisiei Europene. Organizația cere ca asistenții conversaționali să fie tratați și ca instrumente de distribuire a informației. Sesizările nu reprezintă, în sine, un verdict juridic împotriva companiilor.

Pentru publicul din România, discuția este relevantă într-un moment în care AI-ul intră în obiceiurile zilnice. Un studiu MKOR despre utilizarea inteligenței artificiale arată că 70% dintre respondenții de 18–65 de ani declară că folosesc asemenea instrumente. Recunoașterea unui text generat automat rămâne însă diferită de verificarea corectitudinii sale.