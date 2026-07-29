Claude intră în război cu criptografia: AI-ul Anthropic a slăbit HAWK și a accelerat un atac asupra AES
Un model experimental Claude a descoperit o metodă mai eficientă de atac împotriva HAWK, un sistem de semnături digitale conceput pentru era calculatoarelor cuantice. Același model a îmbunătățit de până la 800 de ori un atac teoretic asupra unei versiuni reduse a AES-128, potrivit cercetării publicate de Anthropic. Compania precizează însă că parolele, conturile și sistemele folosite în prezent nu sunt în pericol.
Rezultatele au fost obținute cu Claude Mythos Preview. Este un model AI pe care Anthropic îl testează pentru cercetare în securitate cibernetică. Compania susține că AI-ul a realizat o mare parte din munca matematică, în timp ce oamenii au stabilit direcția proiectelor, au oferit puterea de calcul și au verificat rezultatele.
Claude a găsit o simetrie ascunsă în HAWK
HAWK este un algoritm de semnătură digitală post-cuantică. Astfel de sisteme sunt construite pentru a rămâne sigure chiar dacă vor apărea calculatoare cuantice capabile să atace o parte din criptografia actuală.
NIST a selectat HAWK printre cele nouă proiecte ajunse în a treia rundă a procesului pentru standardizarea unor semnături digitale suplimentare. Evaluarea urmează să continue aproximativ doi ani. HAWK nu este încă un standard folosit pe scară largă în produse comerciale.
Claude Mythos Preview a identificat o simetrie matematică ce permite simplificarea problemei din spatele sistemului. Atacul recuperează o cheie funcțional echivalentă și o poate folosi pentru a semna mesaje care trec verificarea realizată cu implementarea oficială.
Codul publicat de Anthropic funcționează însă doar împotriva HAWK-256. Aceasta este o versiune de test, creată special ca țintă pentru cercetătorii în criptanaliză. Parametrii propuși pentru securitate reală sunt HAWK-512 și HAWK-1024, iar atacarea lor rămâne impracticabilă.
În cazul HAWK-256, Anthropic estimează un timp mediu de aproximativ trei ore și 42 de minute pe un server cu 96 de nuclee. Rezultatul este important pentru evaluarea algoritmului, dar nu înseamnă că întreaga criptografie post-cuantică a fost compromisă. Atacul nu se extinde automat la ceilalți candidați NIST sau la toate sistemele bazate pe rețele matematice.
AES-128 nu a fost spart în forma folosită de aplicații
Al doilea rezultat vizează AES-128, unul dintre cei mai utilizați algoritmi de criptare. AES-128 folosește zece runde de transformări. Claude a analizat o versiune redusă la șapte runde, folosită de cercetători pentru a măsura marja de siguranță a algoritmului complet.
Modelul a descoperit o proprietate numită de Anthropic „Möbius Bridge”. Aceasta elimină o etapă în care atacatorul trebuia să testeze 256 de valori posibile. În funcție de metoda de calcul, atacul rezultat ar fi de 200–800 de ori mai rapid decât varianta cunoscută anterior.
Cifra pare spectaculoasă, dar atacul rămâne imposibil de folosit în practică. El ar necesita aproximativ 2 la puterea 105 mesaje alese de atacator și criptate cu aceeași cheie necunoscută. Este o cantitate de date imposibil de colectat într-un scenariu real.
Anthropic nu a executat nici recuperarea completă a unei chei AES-128. Cercetătorii au testat separat componentele atacului și au proiectat rezultatele pentru varianta integrală. Prin urmare, nu trebuie să schimbi parole, aplicații sau dispozitive. Securitatea datelor în era calculatoarelor cuantice rămâne o problemă importantă, dar AES-128 nu a fost spart de Claude.
AI-ul devine un nou tip de cercetător în securitate
Pentru rezultatul HAWK, Anthropic spune că modelul a lucrat aproximativ 60 de ore într-un sistem cu mai mulți agenți. În cazul AES, procesul a durat câteva zile și a generat aproape un miliard de tokenuri. Costul utilizării API-ului a fost estimat la aproximativ 100.000 de dolari.
Verificarea umană a fost partea mai grea. Doi cercetători au petrecut sute de ore și aproape o lună pentru a ajunge la concluzia că metoda este corectă. Acest detaliu arată limita actuală a AI-ului: poate produce rapid idei matematice, dar rezultatele trebuie controlate riguros înainte să fie acceptate.
Descoperirea nu demonstrează că AI-ul poate sparge orice sistem criptografic. Arată însă că modelele avansate pot explora într-un timp foarte scurt spații matematice care le-ar solicita oamenilor luni sau ani. Mythos Preview fusese deja prezentat drept o inteligență artificială capabilă să găsească vulnerabilități în software și sisteme de operare.
Aceeași putere poate fi folosită defensiv sau ofensiv. Cercetătorii pot găsi slăbiciunile înainte ca algoritmii să devină standarde globale. Atacatorii ar putea folosi însă modele similare pentru a căuta automat fisuri în criptare. Pentru moment, internetul nu a rămas fără protecție. Competiția dintre AI și securitatea digitală tocmai a intrat însă într-o etapă mult mai serioasă.