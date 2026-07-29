Claude intră în război cu criptografia: AI-ul Anthropic a slăbit HAWK și a accelerat un atac asupra AES

Claude a găsit o simetrie ascunsă în HAWK

HAWK este un algoritm de semnătură digitală post-cuantică. Astfel de sisteme sunt construite pentru a rămâne sigure chiar dacă vor apărea calculatoare cuantice capabile să atace o parte din criptografia actuală.

NIST a selectat HAWK printre cele nouă proiecte ajunse în a treia rundă a procesului pentru standardizarea unor semnături digitale suplimentare. Evaluarea urmează să continue aproximativ doi ani. HAWK nu este încă un standard folosit pe scară largă în produse comerciale.

Claude Mythos Preview a identificat o simetrie matematică ce permite simplificarea problemei din spatele sistemului. Atacul recuperează o cheie funcțional echivalentă și o poate folosi pentru a semna mesaje care trec verificarea realizată cu implementarea oficială.

Codul publicat de Anthropic funcționează însă doar împotriva HAWK-256. Aceasta este o versiune de test, creată special ca țintă pentru cercetătorii în criptanaliză. Parametrii propuși pentru securitate reală sunt HAWK-512 și HAWK-1024, iar atacarea lor rămâne impracticabilă.

În cazul HAWK-256, Anthropic estimează un timp mediu de aproximativ trei ore și 42 de minute pe un server cu 96 de nuclee. Rezultatul este important pentru evaluarea algoritmului, dar nu înseamnă că întreaga criptografie post-cuantică a fost compromisă. Atacul nu se extinde automat la ceilalți candidați NIST sau la toate sistemele bazate pe rețele matematice.

AES-128 nu a fost spart în forma folosită de aplicații

Al doilea rezultat vizează AES-128, unul dintre cei mai utilizați algoritmi de criptare. AES-128 folosește zece runde de transformări. Claude a analizat o versiune redusă la șapte runde, folosită de cercetători pentru a măsura marja de siguranță a algoritmului complet.

Modelul a descoperit o proprietate numită de Anthropic „Möbius Bridge”. Aceasta elimină o etapă în care atacatorul trebuia să testeze 256 de valori posibile. În funcție de metoda de calcul, atacul rezultat ar fi de 200–800 de ori mai rapid decât varianta cunoscută anterior.