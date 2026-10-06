Google schimbă regulile pentru YouTube Shorts: videoclipurile copiate de la alți creatori ar putea ajunge mai greu în recomandări
Google vrea să reducă numărul videoclipurilor copiate care ajung în feedurile YouTube Shorts și să ofere mai multă vizibilitate materialelor care aduc ceva original. Compania își ajustează sistemul de recomandări astfel încât videoclipurile scurte care preiau conținutul altor creatori, fără modificări importante sau o contribuție proprie, să fie distribuite mai puțin.
Schimbarea îi vizează în special pe creatorii și canalele care republică în mod repetat materiale realizate de alte persoane, uneori adăugând doar modificări minore. Google consideră că simpla suprapunere a unor imagini, schimbarea formatului sau adăugarea unor elemente care nu modifică în mod real conținutul nu este suficientă pentru ca un videoclip să devină original, scrie Phone Arena.
YouTube va favoriza videoclipurile care aduc ceva nou
Sistemul de recomandări YouTube analizează miliarde de semnale pentru a decide ce videoclipuri apar în feedul fiecărei persoane. Printre informațiile luate în calcul se numără istoricul de vizionare și interesele legate de anumite subiecte.
În cazul YouTube Shorts, Google spune că vrea să acorde o importanță mai mare conținutului original. În același timp, videoclipurile republicate fără o contribuție semnificativă din partea celui care le postează vor primi mai puțină distribuție.
Măsura este prezentată ca parte a eforturilor de a îmbunătăți calitatea conținutului disponibil pe platformă. Pentru creatorii care produc propriile materiale, schimbarea ar putea însemna o șansă mai mare ca videoclipurile lor să ajungă la un public mai larg, în timp ce canalele bazate în principal pe agregarea materialelor altora ar putea pierde vizibilitate.
Ce fel de videoclipuri vrea Google să scoată din recomandări
Un exemplu menționat în legătură cu această schimbare este reprezentat de videoclipurile care republică apeluri telefonice de tip farsă realizate inițial de alte persoane. Printre materialele preluate se află înregistrări provenite din emisiuni radio, inclusiv apeluri realizate de echipele postului american MOViN 92.5.
Unele canale YouTube Shorts preiau astfel de înregistrări și le combină cu alte imagini. De exemplu, peste sunetul apelului poate fi pusă o filmare cu o persoană care conduce o mașină. Alte videoclipuri pot afișa pe ecran textul dialogului sau alte elemente vizuale.
Potrivit abordării anunțate de Google, asemenea modificări nu sunt suficiente pentru a transforma materialul într-unul original. Conținutul de bază rămâne realizat de alt creator, iar adăugarea unei filmări fără legătură directă sau a unor elemente vizuale simple nu schimbă semnificativ valoarea videoclipului.
Prin urmare, problema nu este doar faptul că un material a fost republicat. Contează și cât de mult a fost modificat și dacă persoana care îl distribuie adaugă o contribuție proprie relevantă.
Google le cere creatorilor să-și folosească propria voce
Google nu spune că toate formatele care pornesc de la un material existent vor dispărea din YouTube Shorts. Compania precizează că formatele creative reprezintă în continuare o parte importantă a platformei.
Diferența este între o transformare reală și modificările făcute doar pentru a evita impresia că videoclipul este copiat. O schimbare tehnică minoră, o altă structură vizuală sau folosirea unui șablon diferit nu sunt considerate suficiente dacă ideea și conținutul principal rămân neschimbate.
Recomandarea Google pentru creatori este să își aducă propria perspectivă în materialele pe care le publică. Compania sugerează abordarea videoclipurilor ca pe niște povești în care creatorul are ceva propriu de spus, inclusiv prin folosirea propriei voci și prin adăugarea unui punct de vedere.
Astfel, un videoclip care pornește de la un material existent poate avea în continuare valoare dacă este comentat, explicat sau transformat într-un conținut nou. Simplul fapt că materialul original este acoperit de alte imagini nu este însă suficient.
Ce ar putea însemna schimbarea pentru canalele de YouTube Shorts
Pentru canalele care s-au bazat pe republicarea unor videoclipuri populare, ajustarea sistemului de recomandări poate avea efect direct asupra numărului de vizualizări. O distribuție mai redusă în feedul Shorts înseamnă mai puține oportunități de a atrage public și, implicit, poate afecta veniturile obținute din conținut.
În schimb, creatorii care produc materiale originale ar putea beneficia de o distribuție mai bună dacă sistemul de recomandări acordă într-adevăr mai multă greutate conținutului propriu.
Schimbarea este importantă și pentru că YouTube Shorts a devenit un spațiu în care conținutul poate fi multiplicat foarte repede. Un videoclip realizat de un creator poate fi preluat de numeroase alte canale, fiecare încercând să obțină vizualizări din același material.