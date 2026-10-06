Google schimbă regulile pentru YouTube Shorts: videoclipurile copiate de la alți creatori ar putea ajunge mai greu în recomandări

YouTube va favoriza videoclipurile care aduc ceva nou

Sistemul de recomandări YouTube analizează miliarde de semnale pentru a decide ce videoclipuri apar în feedul fiecărei persoane. Printre informațiile luate în calcul se numără istoricul de vizionare și interesele legate de anumite subiecte.

În cazul YouTube Shorts, Google spune că vrea să acorde o importanță mai mare conținutului original. În același timp, videoclipurile republicate fără o contribuție semnificativă din partea celui care le postează vor primi mai puțină distribuție.

Măsura este prezentată ca parte a eforturilor de a îmbunătăți calitatea conținutului disponibil pe platformă. Pentru creatorii care produc propriile materiale, schimbarea ar putea însemna o șansă mai mare ca videoclipurile lor să ajungă la un public mai larg, în timp ce canalele bazate în principal pe agregarea materialelor altora ar putea pierde vizibilitate.

Ce fel de videoclipuri vrea Google să scoată din recomandări

Un exemplu menționat în legătură cu această schimbare este reprezentat de videoclipurile care republică apeluri telefonice de tip farsă realizate inițial de alte persoane. Printre materialele preluate se află înregistrări provenite din emisiuni radio, inclusiv apeluri realizate de echipele postului american MOViN 92.5.

Unele canale YouTube Shorts preiau astfel de înregistrări și le combină cu alte imagini. De exemplu, peste sunetul apelului poate fi pusă o filmare cu o persoană care conduce o mașină. Alte videoclipuri pot afișa pe ecran textul dialogului sau alte elemente vizuale.

Potrivit abordării anunțate de Google, asemenea modificări nu sunt suficiente pentru a transforma materialul într-unul original. Conținutul de bază rămâne realizat de alt creator, iar adăugarea unei filmări fără legătură directă sau a unor elemente vizuale simple nu schimbă semnificativ valoarea videoclipului.

Prin urmare, problema nu este doar faptul că un material a fost republicat. Contează și cât de mult a fost modificat și dacă persoana care îl distribuie adaugă o contribuție proprie relevantă.