O companie evaluată la circa 2 milioane de euro spune că vrea 500 de Tesla Robotaxi. Mașinile ar costa de peste șase ori mai mult

Nu există un contract ferm pentru 500 de automobile, iar KIDZ AI precizează explicit că planul poate să nu fie dus până la capăt.

Partea care atrage atenția este raportul dintre dimensiunea companiei și valoarea posibilă a flotei.

500 de Cybercab ar putea costa aproximativ 13,4 milioane de euro

Tesla nu a publicat încă un preț final pentru Cybercab, dar Elon Musk a vorbit despre o țintă sub 30.000 de dolari. Folosind această valoare doar ca reper, un automobil ar costa mai puțin de aproximativ 26.800 de euro.

Pentru 500 de unități, valoarea ar ajunge în jurul a 13,4 milioane de euro.

KIDZ AI avea însă o capitalizare bursieră de numai aproximativ 2,4 milioane de dolari în perioada anunțului, echivalentul a circa 2,14 milioane de euro. O flotă de 500 de Cybercab calculată la prețul-țintă ar valora astfel de peste șase ori întreaga companie pe bursă.

Nici situația operațională nu transformă proiectul într-o achiziție banală. În al doilea trimestru din 2026, KIDZ AI a raportat venituri din servicii de aproximativ 480.000 de dolari, adică circa 429.000 de euro, în scădere cu 34% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Pierderea netă trimestrială a fost de aproximativ 2,5 milioane de dolari, echivalentul a 2,23 milioane de euro.