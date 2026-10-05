O companie evaluată la circa 2 milioane de euro spune că vrea 500 de Tesla Robotaxi. Mașinile ar costa de peste șase ori mai mult
Uneori, cea mai spectaculoasă parte a unei știri bursiere nu este anunțul, ci matematica din spatele lui. KIDZ AI, o companie americană care a pornit din zona cursurilor online pentru copii și care între timp și-a extins ambițiile către inteligență artificială, centre de date, roboți și criptomonede, spune acum că explorează achiziția a 500 de Tesla Robotaxi.
La prima vedere, vestea poate suna ca o comandă importantă pentru viitoarea flotă autonomă Tesla. În realitate, compania a transmis către Tesla o solicitare de achiziție și se află într-o etapă preliminară de evaluare.
Nu există un contract ferm pentru 500 de automobile, iar KIDZ AI precizează explicit că planul poate să nu fie dus până la capăt.
Partea care atrage atenția este raportul dintre dimensiunea companiei și valoarea posibilă a flotei.
500 de Cybercab ar putea costa aproximativ 13,4 milioane de euro
Tesla nu a publicat încă un preț final pentru Cybercab, dar Elon Musk a vorbit despre o țintă sub 30.000 de dolari. Folosind această valoare doar ca reper, un automobil ar costa mai puțin de aproximativ 26.800 de euro.
Pentru 500 de unități, valoarea ar ajunge în jurul a 13,4 milioane de euro.
KIDZ AI avea însă o capitalizare bursieră de numai aproximativ 2,4 milioane de dolari în perioada anunțului, echivalentul a circa 2,14 milioane de euro. O flotă de 500 de Cybercab calculată la prețul-țintă ar valora astfel de peste șase ori întreaga companie pe bursă.
Nici situația operațională nu transformă proiectul într-o achiziție banală. În al doilea trimestru din 2026, KIDZ AI a raportat venituri din servicii de aproximativ 480.000 de dolari, adică circa 429.000 de euro, în scădere cu 34% față de aceeași perioadă a anului precedent.
Pierderea netă trimestrială a fost de aproximativ 2,5 milioane de dolari, echivalentul a 2,23 milioane de euro.
Compania avea la sfârșitul lunii iunie aproximativ 8,88 milioane de dolari în numerar și numerar restricționat, aproximativ 7,93 milioane de euro.
De la cursuri pentru copii la crypto, GPU, roboți și acum Robotaxi
Istoricul recent explică de ce anunțul a stârnit scepticism. Compania, cunoscută anterior sub numele Classover Holdings, activează în educație online și s-a listat printr-o tranzacție SPAC.
Ulterior a început o succesiune rapidă de schimbări și extinderi strategice. În 2025 a anunțat acces la finanțări convertibile pentru o strategie legată de tokenul Solana. În 2026 și-a schimbat numele în KIDZ AI și a început să vorbească despre infrastructură AI, cloud GPU, centre de date și robotică.
Acum adaugă mobilitatea autonomă pe aceeași listă.
Situația bursieră oferă un context suplimentar. KIDZ AI a realizat în iunie 2026 un reverse split de 1 la 10, iar în august încă unul de 1 la 15. Astfel de operațiuni reduc numărul acțiunilor și cresc mecanic prețul unei acțiuni, fiind folosite în acest caz pentru sprijinirea respectării cerințelor Nasdaq privind prețul minim.
Pentru un investitor român care poate cumpăra acțiuni americane direct din aplicația brokerului, povestea este un exemplu bun pentru diferența dintre un comunicat spectaculos și o operațiune financiară concretă.
Expresii precum „500 de Tesla Robotaxi”, „inteligență artificială” sau „flotă autonomă” pot genera atenție, dar un anunț de intenție nu este același lucru cu o comandă finanțată și semnată.
În cazul KIDZ AI, compania însăși avertizează că proiectul se află în faza de planificare, evaluare și identificare a partenerilor. Până la apariția unui contract ferm, a finanțării și a unui calendar de livrare, cele 500 de Robotaxi rămân în primul rând o intenție.