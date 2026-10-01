Ai găsit mașina lovită în parcare și șoferul a plecat. Ce trebuie să faci și în cât timp trebuie să anunți incidentul
Îți lași mașina în parcare fără nicio zgârietură, iar când te întorci găsești bara lovită, portiera îndoită sau oglinda spartă. Șoferul care a provocat paguba nu mai este acolo și nici nu ți-a lăsat un număr de telefon. Este o situație în care mulți proprietari nu știu dacă trebuie să sune la 112, să meargă direct la asigurător sau să aștepte să vadă dacă autorul îi contactează.
Legislația rutieră stabilește obligații clare în cazul accidentelor soldate numai cu pagube materiale. Există și un termen de 24 de ore care trebuie cunoscut, însă modul în care acesta se aplică depinde de împrejurările în care a fost avariat autoturismul.
Termenul de 24 de ore prevăzut de Codul rutier
OUG nr. 195/2002 prevede că șoferii implicați într-un accident de circulație în urma căruia au rezultat numai avarierea vehiculelor sau alte pagube materiale trebuie să se prezinte la unitatea de poliție competentă pe raza căreia s-a produs evenimentul, în cel mult 24 de ore de la producerea accidentului, pentru întocmirea documentelor de constatare.
Există și excepții. Printre acestea se află situația în care conducătorii auto încheie o constatare amiabilă în condițiile legii, precum și anumite cazuri în care este implicat un vehicul asigurat facultativ pentru avarii.
Problema este diferită atunci când îți găsești mașina lovită în parcare și nu ai asistat la incident. Nu cunoști neapărat ora producerii și nici nu îl ai lângă tine pe celălalt conducător auto pentru a completa o constatare amiabilă.
Codul rutier reglementează separat și situația vehiculului despre care proprietarul constată că a fost avariat în alte împrejurări decât într-un accident de circulație. În acest caz, termenul este de 24 de ore de la constatarea avariei pentru prezentarea la unitatea de poliție competentă.
Fă fotografii înainte să pleci din parcare
Dacă găsești mașina avariată, fotografiază imediat autoturismul și zona în care era parcat. Surprinde atât avaria de aproape, cât și poziția mașinii, locurile de parcare din apropiere și eventualele urme rămase.
Uită-te dacă există camere de supraveghere la bloc, magazine, benzinării, parcări sau alte clădiri din apropiere. Imaginile pot ajuta la identificarea mașinii care a produs paguba.
Dacă există martori, notează datele prin care aceștia pot fi contactați. Nu te baza exclusiv pe faptul că șoferul vinovat va reveni sau că îți va lăsa ulterior datele de asigurare.
Nu este recomandat nici să începi reparația înainte să ai documentele necesare pentru constatarea și repararea avariei.
Nu este o situație în care suni automat la 112
Dacă este vorba exclusiv despre o mașină găsită zgâriată sau lovită și nu există persoane rănite ori o altă situație de urgență, cazul nu trebuie confundat cu un accident cu victime.
Regulile sunt mult mai stricte atunci când există persoane rănite. Într-un accident în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea unei persoane, poliția trebuie anunțată imediat, iar legislația prevede apelarea numărului 112.
În cazul unei simple avarii materiale descoperite în parcare, demersul relevant este prezentarea la unitatea de poliție competentă, dacă situația nu intră într-una dintre excepțiile prevăzute de lege.
Ce se întâmplă dacă șoferul care te-a lovit revine
Dacă persoana care a provocat accidentul te contactează și sunt îndeplinite condițiile legale pentru constatarea amiabilă, situația poate fi soluționată prin intermediul asigurătorilor, fără prezentarea la poliție.
Constatarea amiabilă nu trebuie însă tratată ca o simplă înțelegere verbală de tipul „îți plătesc eu reparația”. Pentru despăgubire sunt necesare documentele corespunzătoare, iar datele vehiculului și ale poliței RCA trebuie verificate.
Dacă autorul nu este cunoscut, evident că nu ai cu cine să completezi constatarea amiabilă. Tocmai de aceea este important să nu lași să treacă timpul sperând că persoana respectivă va reveni.
Dacă ai CASCO, verifică imediat condițiile poliței
Situația poate fi diferită dacă mașina are o asigurare facultativă CASCO. Codul rutier prevede anumite excepții de la obligația prezentării la poliție pentru conducătorul care deține o asigurare facultativă de avarii auto atunci când evenimentul a avut ca rezultat numai avarierea propriului vehicul.
Asta nu înseamnă însă că toate polițele CASCO funcționează identic. Dacă ai o astfel de asigurare, contactează asigurătorul și verifică procedura prevăzută în contract, documentele necesare și termenul în care trebuie declarată dauna.
Dacă nu ai CASCO și găsești mașina lovită de un autor necunoscut, nu amâna demersurile. Fotografiază avariile, verifică existența camerelor sau a martorilor și adresează-te unității de poliție competente pentru locul în care s-a produs evenimentul.
Regula celor 24 de ore este esențială în materia accidentelor cu pagube materiale, dar punctul de la care se calculează termenul trebuie raportat la situația concretă. Pentru accidentele de circulație cu pagube materiale, legea vorbește despre maximum 24 de ore de la producerea evenimentului, iar pentru vehiculele constatate ca fiind avariate în alte împrejurări, despre 24 de ore de la constatare.