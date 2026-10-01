Ai găsit mașina lovită în parcare și șoferul a plecat. Ce trebuie să faci și în cât timp trebuie să anunți incidentul

Termenul de 24 de ore prevăzut de Codul rutier

OUG nr. 195/2002 prevede că șoferii implicați într-un accident de circulație în urma căruia au rezultat numai avarierea vehiculelor sau alte pagube materiale trebuie să se prezinte la unitatea de poliție competentă pe raza căreia s-a produs evenimentul, în cel mult 24 de ore de la producerea accidentului, pentru întocmirea documentelor de constatare.

Există și excepții. Printre acestea se află situația în care conducătorii auto încheie o constatare amiabilă în condițiile legii, precum și anumite cazuri în care este implicat un vehicul asigurat facultativ pentru avarii.

Problema este diferită atunci când îți găsești mașina lovită în parcare și nu ai asistat la incident. Nu cunoști neapărat ora producerii și nici nu îl ai lângă tine pe celălalt conducător auto pentru a completa o constatare amiabilă.

Codul rutier reglementează separat și situația vehiculului despre care proprietarul constată că a fost avariat în alte împrejurări decât într-un accident de circulație. În acest caz, termenul este de 24 de ore de la constatarea avariei pentru prezentarea la unitatea de poliție competentă.

Fă fotografii înainte să pleci din parcare

Dacă găsești mașina avariată, fotografiază imediat autoturismul și zona în care era parcat. Surprinde atât avaria de aproape, cât și poziția mașinii, locurile de parcare din apropiere și eventualele urme rămase.

Uită-te dacă există camere de supraveghere la bloc, magazine, benzinării, parcări sau alte clădiri din apropiere. Imaginile pot ajuta la identificarea mașinii care a produs paguba.

Dacă există martori, notează datele prin care aceștia pot fi contactați. Nu te baza exclusiv pe faptul că șoferul vinovat va reveni sau că îți va lăsa ulterior datele de asigurare.