De ce se înnegrește varza murată în butoi. Greșelile care pot compromite întreaga cantitate

Mai multe greșeli făcute atunci când varza este pusă la murat pot favoriza apariția problemelor.

Varza nu este acoperită complet de saramură

Una dintre regulile importante ale fermentării legumelor este ca acestea să rămână sub saramură. Varza aflată la suprafață intră în contact cu oxigenul, iar acest lucru poate favoriza oxidarea și dezvoltarea microorganismelor nedorite.

Problema apare frecvent după câteva zile, când verzele se mișcă în recipient sau nivelul lichidului nu mai este suficient pentru a le acoperi. Frunzele de la suprafață sunt primele care își pot modifica aspectul.

De aceea, nivelul saramurii trebuie verificat periodic. Verzele trebuie menținute scufundate cu ajutorul unei greutăți sau al sistemului folosit pentru recipientul respectiv.

Este important și ca obiectele care intră în contact cu saramura să fie curate și potrivite pentru uz alimentar.

Prea puțină sare poate afecta fermentarea

Sarea nu este pusă în saramură doar pentru gust. Ea are un rol important în procesul de fermentare, deoarece contribuie la crearea condițiilor în care bacteriile lactice benefice se pot dezvolta, limitând în același timp dezvoltarea unor microorganisme nedorite.

O saramură prea slabă poate favoriza fermentarea necorespunzătoare și alterarea. Nici excesul de sare nu este recomandat, deoarece poate încetini fermentarea și poate modifica gustul și textura produsului.