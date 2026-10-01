Când sunt mai ieftine biletele de avion pentru vacanța de iarnă. Perioada în care merită să începi să cauți

Datele Expedia pentru 2026 arată, de altfel, că decembrie este una dintre perioadele scumpe pentru călătoriile cu avionul pe mai multe dintre piețele analizate. În datele pentru SUA, august a avut tarife medii cu 29% mai mici decât decembrie, iar analiza pentru Marea Britanie a indicat diferențe și mai mari între cea mai ieftină lună și decembrie. Statisticile nu se aplică automat zborurilor din România, dar arată cât de mult poate conta cererea sezonieră.

Când să începi să cauți biletele pentru Crăciun

Dacă vrei să pleci în jurul Crăciunului 2026, începutul lunii octombrie este potrivit pentru a începe să urmărești tarifele. Nu trebuie neapărat să cumperi imediat, dar poți afla care este nivelul obișnuit al prețului pentru ruta care te interesează.

Compară mai multe date de plecare și întoarcere. Diferența dintre un zbor pe 20 sau 21 decembrie și unul cu doar câteva zile mai târziu poate fi importantă. Același lucru este valabil pentru întoarcerea imediat după Revelion.

Datele Expedia pentru Marea Britanie din 2026 au arătat că, pentru zborurile internaționale, tarifele medii cele mai avantajoase au fost găsite cu 15-30 de zile înaintea plecării. Pentru cei care nu vor să aștepte atât, intervalul de 31-45 de zile a rămas mai avantajos, în medie, decât rezervarea făcută cu peste șase luni înainte.

Există însă un detaliu esențial: acestea sunt medii statistice, nu o garanție că un zbor București-Roma sau București-Paris se va ieftini dacă aștepți. Pentru perioadele cu cerere foarte mare, precum Crăciunul și Revelionul, așteptarea unei reduceri poate însemna și riscul ca variantele convenabile să dispară.

De ce nu este întotdeauna mai ieftin dacă rezervi foarte devreme

Ideea potrivit căreia un bilet cumpărat cu șase sau opt luni înainte este automat cel mai ieftin nu se confirmă pentru toate piețele și rutele.

Raportul Expedia Air Hacks 2026 arată acest lucru foarte clar. Pentru călătorii din Marea Britanie, de exemplu, biletele internaționale cumpărate cu 15-30 de zile înainte au costat în medie mai puțin decât cele rezervate cu peste 180 de zile înainte. Datele Expedia pentru SUA indică, de asemenea, că rezervarea extrem de timpurie nu oferă automat cel mai bun tarif.