Când sunt mai ieftine biletele de avion pentru vacanța de iarnă. Perioada în care merită să începi să cauți
Vacanța de iarnă pare încă departe, dar începutul lunii octombrie este un moment bun pentru a începe să urmărești prețurile biletelor de avion dacă intenționezi să pleci de Crăciun, de Revelion sau în primele zile ale lunii ianuarie. Asta nu înseamnă însă că trebuie să cumperi primul bilet pe care îl găsești.
Prețurile biletelor de avion sunt dinamice și pot varia în funcție de rută, cerere, ziua plecării, compania aeriană și locurile rămase disponibile. În perioada sărbătorilor apare însă o problemă suplimentară: foarte mulți oameni vor să călătorească în aceleași zile.
Datele Expedia pentru 2026 arată, de altfel, că decembrie este una dintre perioadele scumpe pentru călătoriile cu avionul pe mai multe dintre piețele analizate. În datele pentru SUA, august a avut tarife medii cu 29% mai mici decât decembrie, iar analiza pentru Marea Britanie a indicat diferențe și mai mari între cea mai ieftină lună și decembrie. Statisticile nu se aplică automat zborurilor din România, dar arată cât de mult poate conta cererea sezonieră.
Când să începi să cauți biletele pentru Crăciun
Dacă vrei să pleci în jurul Crăciunului 2026, începutul lunii octombrie este potrivit pentru a începe să urmărești tarifele. Nu trebuie neapărat să cumperi imediat, dar poți afla care este nivelul obișnuit al prețului pentru ruta care te interesează.
Compară mai multe date de plecare și întoarcere. Diferența dintre un zbor pe 20 sau 21 decembrie și unul cu doar câteva zile mai târziu poate fi importantă. Același lucru este valabil pentru întoarcerea imediat după Revelion.
Datele Expedia pentru Marea Britanie din 2026 au arătat că, pentru zborurile internaționale, tarifele medii cele mai avantajoase au fost găsite cu 15-30 de zile înaintea plecării. Pentru cei care nu vor să aștepte atât, intervalul de 31-45 de zile a rămas mai avantajos, în medie, decât rezervarea făcută cu peste șase luni înainte.
Există însă un detaliu esențial: acestea sunt medii statistice, nu o garanție că un zbor București-Roma sau București-Paris se va ieftini dacă aștepți. Pentru perioadele cu cerere foarte mare, precum Crăciunul și Revelionul, așteptarea unei reduceri poate însemna și riscul ca variantele convenabile să dispară.
De ce nu este întotdeauna mai ieftin dacă rezervi foarte devreme
Ideea potrivit căreia un bilet cumpărat cu șase sau opt luni înainte este automat cel mai ieftin nu se confirmă pentru toate piețele și rutele.
Raportul Expedia Air Hacks 2026 arată acest lucru foarte clar. Pentru călătorii din Marea Britanie, de exemplu, biletele internaționale cumpărate cu 15-30 de zile înainte au costat în medie mai puțin decât cele rezervate cu peste 180 de zile înainte. Datele Expedia pentru SUA indică, de asemenea, că rezervarea extrem de timpurie nu oferă automat cel mai bun tarif.
Companiile aeriene își modifică prețurile în funcție de cerere și de gradul de ocupare. De aceea, un tarif poate să scadă temporar și apoi să crească din nou.
În cazul sărbătorilor există însă mai puțină flexibilitate. Dacă trebuie neapărat să pleci într-o anumită zi și la o anumită oră, este mai riscant să aștepți decât atunci când poți muta vacanța cu două sau trei zile.
Flexibilitatea poate conta mai mult decât ziua în care cumperi biletul
Un alt mit este că există o anumită zi a săptămânii în care trebuie să intri pe internet pentru a cumpăra bilete ieftine. Datele Expedia pentru 2026 arată tocmai cât de diferite pot fi rezultatele de la o piață la alta.
În analiza pentru SUA, cea mai ieftină zi de rezervare a fost vineri. Pentru Marea Britanie a fost duminică, iar pentru Germania, miercuri. Diferențele arată de ce o regulă de tipul „cumpără întotdeauna marți” nu poate fi aplicată tuturor călătorilor.
Mai importantă poate fi ziua în care alegi să zbori. Dacă ai posibilitatea să pleci cu o zi sau două mai devreme ori să te întorci mai târziu, verifică fiecare combinație înainte să faci rezervarea.
Cum urmărești prețul fără să verifici în fiecare zi
Dacă plănuiești acum vacanța de iarnă, stabilește mai întâi două sau trei variante de date. Compară apoi atât zborurile directe, cât și aeroporturile alternative, dacă acestea sunt o opțiune realistă pentru destinația aleasă.
Folosește alertele de preț oferite de platformele de căutare a zborurilor. În acest fel, poți primi notificări atunci când tariful pentru ruta urmărită se modifică, fără să verifici manual în fiecare zi.
Nu compara însă numai prețul afișat inițial. Pentru un zbor low-cost, adaugă bagajul de care ai nevoie, alegerea locului dacă este importantă pentru tine și eventualele costuri pentru transferul de la aeroport. Un bilet aparent mai ieftin poate ajunge mai scump după adăugarea serviciilor suplimentare.
Ce faci dacă vrei să călătorești de Crăciun sau Revelion
Pentru sărbătorile de iarnă din 2026, începutul lunii octombrie este, așadar, un moment potrivit să începi căutarea și monitorizarea tarifelor, mai ales dacă vrei o destinație europeană populară.
Dacă datele tale sunt fixe și găsești un tarif pe care îl consideri rezonabil pentru ruta respectivă, așteptarea până în ultimele zile nu îți garantează un preț mai bun. În schimb, dacă ești flexibil cu plecarea, întoarcerea sau chiar destinația, poți urmări evoluția tarifelor și compara mai multe variante înainte să rezervi.
Cea mai importantă regulă pentru vacanța de iarnă nu este, prin urmare, să cumperi într-o anumită zi a săptămânii. Începe să urmărești prețurile din timp, compară datele din jurul perioadei dorite și ia în calcul costul final al călătoriei, nu doar suma mare afișată prima dată pentru bilet.