Ce se întâmplă dacă ții apăsat butonul 9 pe anumite telecomenzi LG. Funcția utilă când televizorul are probleme

Apăsarea lungă trebuie deosebită de cea scurtă, folosită pentru comenzile numerice obișnuite. Dacă modelul este compatibil cu această scurtătură, pe ecran apare meniul Quick Help, din care poți selecta verificarea sau informația de care ai nevoie.

LG confirmă funcția și în ghidul în limba română pentru Magic Remote. Documentația prezintă separat comenzile activate prin menținerea apăsată a unor taste, astfel că același buton poate avea utilizări diferite în funcție de durata apăsării.

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La ce poate fi util Quick Help

În ghidul său, LG prezintă secțiuni pentru optimizare, verificarea unor componente sau funcții și informații despre telecomandă. Meniul poate fi un punct de pornire atunci când observi că televizorul nu se comportă normal și vrei să identifici ce merită verificat.

Un exemplu concret este conexiunea HDMI. În recomandările pentru probleme de imagine prin HDMI, LG explică folosirea opțiunii HDMI Check din Quick Help pentru diagnosticarea stării cablului, pe produsele compatibile lansate începând din 2019.

Pentru această verificare, producătorul indică deschiderea meniului prin apăsarea lungă pe 9, apoi accesarea secțiunilor pentru starea televizorului și verificarea conexiunilor RF/HDMI. Denumirile afișate pot varia în funcție de limba meniului și de versiunea software.

Dacă imaginea unui dispozitiv conectat prin HDMI se întrerupe sau nu este afișată corespunzător, această verificare poate ajuta la identificarea unei probleme de conexiune. Rezultatul trebuie urmat de pașii recomandați pe ecran. Deschiderea meniului, singură, nu înseamnă că televizorul a fost reparat.