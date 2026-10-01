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TEHNOLOGIE

Ce se întâmplă dacă ții apăsat butonul 9 pe anumite telecomenzi LG. Funcția utilă când televizorul are probleme

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Ce se întâmplă dacă ții apăsat butonul 9 pe anumite telecomenzi LG. Funcția utilă când televizorul are probleme
Foto: Profimedia

Pe anumite televizoare LG, apăsarea lungă a butonului 9 de pe telecomandă deschide Quick Help, meniul de ajutor pentru verificarea funcționării aparatului. Comanda îți oferă acces la instrumente de diagnosticare și îndrumări, fără să parcurgi mai întâi meniurile de setări. Funcțiile disponibile diferă însă în funcție de modelul televizorului și de versiunea sistemului webOS.

Cuprins
  1. Cum deschizi meniul de ajutor din telecomandă
  2. La ce poate fi util Quick Help
  3. De ce butonul 0 are o funcție diferită
  4. Cum ajungi la Quick Help din setările televizorului

Cum deschizi meniul de ajutor din telecomandă

Cu televizorul pornit, apasă și menține apăsat butonul numeric 9. În instrucțiunile oficiale LG pentru Quick Help, producătorul indică o apăsare de peste o secundă. Nu este necesar să cronometrezi exact trei secunde.

Apăsarea lungă trebuie deosebită de cea scurtă, folosită pentru comenzile numerice obișnuite. Dacă modelul este compatibil cu această scurtătură, pe ecran apare meniul Quick Help, din care poți selecta verificarea sau informația de care ai nevoie.

LG confirmă funcția și în ghidul în limba română pentru Magic Remote. Documentația prezintă separat comenzile activate prin menținerea apăsată a unor taste, astfel că același buton poate avea utilizări diferite în funcție de durata apăsării.

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La ce poate fi util Quick Help

În ghidul său, LG prezintă secțiuni pentru optimizare, verificarea unor componente sau funcții și informații despre telecomandă. Meniul poate fi un punct de pornire atunci când observi că televizorul nu se comportă normal și vrei să identifici ce merită verificat.

Un exemplu concret este conexiunea HDMI. În recomandările pentru probleme de imagine prin HDMI, LG explică folosirea opțiunii HDMI Check din Quick Help pentru diagnosticarea stării cablului, pe produsele compatibile lansate începând din 2019.

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Pentru această verificare, producătorul indică deschiderea meniului prin apăsarea lungă pe 9, apoi accesarea secțiunilor pentru starea televizorului și verificarea conexiunilor RF/HDMI. Denumirile afișate pot varia în funcție de limba meniului și de versiunea software.

Dacă imaginea unui dispozitiv conectat prin HDMI se întrerupe sau nu este afișată corespunzător, această verificare poate ajuta la identificarea unei probleme de conexiune. Rezultatul trebuie urmat de pașii recomandați pe ecran. Deschiderea meniului, singură, nu înseamnă că televizorul a fost reparat.

De ce butonul 0 are o funcție diferită

Apăsarea lungă pe 0 deschide editarea Quick Access, funcția pentru scurtături către aplicații și alte opțiuni compatibile. Este utilă când vrei să ajungi mai repede la un serviciu folosit frecvent, fără să îl cauți de fiecare dată în meniul principal.

În ghidul LG pentru configurarea Quick Access, tasta 9 este rezervată pentru Quick Help. Butonul 0 permite verificarea sau modificarea scurtăturilor, în timp ce 9 deschide ajutorul. Cele două comenzi au scopuri diferite.

Așadar, dacă vrei să personalizezi accesul la aplicații, folosești meniul asociat tastei 0. Dacă urmărești verificări și îndrumări pentru funcționarea televizorului, scurtătura relevantă este apăsarea lungă pe 9, acolo unde modelul o permite.

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Cum ajungi la Quick Help din setările televizorului

Pe versiunile webOS 5.0, webOS 6.0 și webOS 22 descrise în documentația LG, meniul poate fi deschis și din setări. Selectezi „Toate setările”, intri în „Asistență”, apoi alegi Quick Help.

Această cale este utilă dacă preferi navigarea prin meniuri sau dacă vrei să verifici unde se află funcția pe televizorul tău. LG precizează că imaginile și conținutul ghidului pot diferi față de produsul utilizat.

Dacă apăsarea lungă pe 9 nu deschide nimic, verifică manualul modelului înainte să presupui că telecomanda este defectă. Comanda nu este o regulă universală pentru toate televizoarele și nici pentru toate telecomenzile LG.

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