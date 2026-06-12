Cine locuiește în apartamentele RA-APPS din Bucureşti şi cât costă lunar. Lista care ridică întrebări, doar nouă sunt folosite de demnitari în funcție

Pe înțelesul tuturor, aceste locuințe reprezintă un patrimoniu imobiliar al statului, amplasat adesea în unele dintre cele mai valoroase zone ale țării. O parte dintre ele sunt puse la dispoziția miniștrilor, parlamentarilor sau altor demnitari pe durata mandatului, iar altele sunt închiriate persoanelor fizice pe baza unor contracte speciale.

Cât încasează statul din chirii

Potrivit registrului publicat de RA-APPS, cele 220 de unități locative aduc statului venituri lunare de aproximativ 159.000 de lei și 91.000 de euro. Cea mai mare parte a fondului locativ se află în București, unde sunt concentrate 192 de poziții administrate prin sucursala SAIFI. Restul imobilelor sunt distribuite între Sinaia, Predeal, Snagov, Cluj-Napoca și alte locații aflate în administrarea regiei.

Datele actualizate în iunie 2026 arată că doar nouă dintre cele 220 de locuințe sunt încadrate oficial ca „locuințe de mandat”, adică sunt atribuite strict pe perioada exercitării unei funcții publice.

Majoritatea acestora sunt situate pe strada Mihai Eminescu nr. 124 din București, un imobil cunoscut de-a lungul timpului pentru faptul că găzduiește demnitari și înalți funcționari ai statului.

Chiriile pentru aceste apartamente sunt departe de nivelul unei locuințe sociale. De exemplu, pentru un apartament de aproape 197 de metri pătrați se plătesc 1.660 de lei și 619 euro pe lună, iar pentru alte unități similare costurile depășesc 1.300 de lei lunar, la care se adaugă sume importante în euro.

Contracte care datează dinainte de 1989

Unul dintre cele mai interesante aspecte ale listei publicate este existența unor contracte foarte vechi, unele semnate înainte de căderea regimului comunist.

Printre acestea se află contracte încheiate în 1982, 1984 și 1988, care au fost menținute ulterior pe durată nedeterminată în baza unor acte normative adoptate după 1990.